Papa Lav XIV. ministrantima: Misa nije "dužnost"; neka vaša služba pokaže njezinu ljepotu

U poruci skupini mladih francuskih ministranata na hodočašću u Rimu, papa Lav XIV. ponovno je istaknuo važnost euharistije kao mjesta susreta s ljubavlju Krista koji se daje ne tražeći ništa zauzvrat. Nedostatak svećenika je "nesreća" za Crkvu

Nadam se da ste pozorni na poziv koji vam Isus može uputiti da ga slijedite izbliza u svećeništvu i da malo-pomalo, nedjeljom za nedjeljom, otkrivate ljepotu, radost i potrebu takvog poziva – rekao je papa Lav XIV., govoreći na francuskom, i obraćajući se skupini mladih i entuzijastičnih ministranata iz Francuske, na hodočašću u Rimu, s kojima se susreo danas, 25. kolovoza, u Apostolskoj palači. U govoru, u kojemu je istaknuo važnost euharistije kao mjesta susreta s Kristovom ljubavlju, kazao je koliko je čudesan život svećenika koji u središtu svakoga svojeg dana, kroz misu susreće Isusa na tako izniman način i daruje ga svijetu.

Reći ću vam nešto što morate čuti, iako vas može malo uznemiriti: manjak svećenika u Francuskoj i u svijetu, velika je nesreća za Crkvu!

Samo nas Isus spašava

Osvrćući se na sve ozbiljnije i uznemirujuće izazove s kojima se današnji svijet suočava, poput patnje, bolesti, invaliditeta, neuspjeha ili gubitka voljene osobe, Papa je primijetio da se mogu pojaviti pitanja: "Tko će nam doći u pomoć? Tko će nam se smilovati? Tko će nas doći spasiti? ... ne samo od naše patnje, naših ograničenja i naših pogrešaka, već i od same smrti?"

Odgovor je savršeno jasan i odjekuje kroz povijest već dvije tisuće godina – rekao je Papa – samo Isus dolazi spasiti nas, nitko drugi: jer samo On ima moć to učiniti - On je sâm Svemogući Bog - i jer nas ljubi. Dao je svoj život za nas, prinoseći ga na križu. Doista, nema veće ljubavi od toga da se dade život za nekoga koga volimo – dodao je Sveti Otac opisujući Kristovu smrt i uskrsnuće kao najdivniju stvar naše katoličke vjere i najvažniji događaj u povijesti svijeta. Bog, stvoritelj neba i zemlje, htio je patiti i umrijeti za nas stvorenja. Bog nas je volio do smrti! Da bi to učinio, sišao je s neba, ponizio se i postao poput ljudi – rekao je Sveti Otac te dodao:

Čega se trebamo bojati od Boga koji nas je toliko ljubio? Čemu se više možemo nadati? Što čekamo kako bismo mu uzvratili kako zaslužuje? Slavno uskrsnuvši, Isus je živ kod Oca, sada brine o nama i prenosi nam svoj neprolazni život.

Euharistija danas spašava svijet

Mjesto gdje možemo iskusiti tu Kristovu ljubav jest euharistija, „blago Crkve, blago nad blagom“ – istaknuo je papa Lav XIV. te objasnio – Od nedjelje do nedjelje i s koljena na koljeno, Crkva pažljivo čuva uspomenu na smrt i uskrsnuće Gospodinovo. Slavlje mise danas nas spašava! Spašava svijet danas! – istaknuo je – upravo zato što u njoj, Isus i danas daje svoj život na oltaru, i danas prolijeva svoju krv za nas.

To je najvažniji događaj u životu kršćanina i u životu Crkve, jer je to susret u kojemu nam se Bog iz ljubavi daruje, uvijek iznova. Kršćanin ne ide na misu iz dužnosti, nego zato što mu je apsolutno potrebna; potreba za životom Boga koji se daje ne tražeći ništa zauzvrat!

Stavite Isusa u središte svog života

Citirajući potom riječi svetoga Petra iz Djela apostolskih koji kaže da nema pod nebom drugog imena danog ljudima po kojem bismo se mogli spasiti, Papa je upozorio ministrante da nikada ne zaborave te riječi. Utisnite ih u svoje srce i stavite Isusa u središte svojega života – rekao je te ih potaknuo da se u Francusku vrate odlučniji nego ikada da ga ljube i nasljeduju, te tako i bolje naoružani nadom koja će u teškim trenucima sumnje, obeshrabrenja i oluje, biti poput sigurnoga sidra, bačenog prema nebu, koje će vam – kako je rekao – omogućiti da nastavite svoj put. Doista, papa Lav XIV. je zahvalio ministrantima na njihovoj službi, potaknuo ih da ustraju te da uvijek imaju na umu veličinu i svetost onoga što se slavi.

Kako, naime, ne osjetiti radost u srcu u Isusovoj prisutnosti? Ali misa je, istovremeno, ozbiljan, svečan trenutak, prožet ozbiljnošću. Neka vaše držanje, vaša tišina, dostojanstvo vaše službe, ljepota liturgije, red i veličanstvenost gestā uvedu vjernike u svetu veličinu Otajstva.

Isus želi biti vaš najbolji prijatelj

Papa je, osim toga, potaknuo ministrante da ne propuste priliku za razgovor s Isusom u tajnosti svojega srca i da ga sve više ljube dok su u Rimu tijekom Svete godine. On nam pomaže da se 'obratimo', odnosno da se okrenemo prema njemu, da rastemo u vjeri i njegovoj ljubavi, kako bismo postali bolji učenici – objasnio je te dodao – Jedina je Kristova želja biti dio vašeg života kako bi ga osvijetlio iznutra, kako bi postao vaš najbolji prijatelj, vaš najvjerniji prijatelj. S Isusom život postaje lijep i radostan. Međutim – objasnio je – Krist čeka vaš odgovor, kuca na vrata i čeka kako bi ušao.

Biti "blizu" Isusu, s njim, Sinom Božjim, ući u Njegovo prijateljstvo! Kakva neočekivana sudbina! Kakva radost! Kakva utjeha! Kakva nada za budućnost!

