Papa: Kršćanstvo nije privatna pobožnost, nego zauzimanje za bratskiji svijet

Primivši u četvrtak 28. kolovoza u audijenciju delegaciju političkih predstavnika i građanskih dužnosnika iz Francuske papa Lav XIV. je upozorio na katkada pogrešno shvaćenu laičnost i na ideološku kolonizaciju. Crkveni je nauk, nauk spasenja, ne trebamo se bojati promicati ga. Papa je potaknuo prisutne da se s važnim društvenim pitanjima suočavaju snagom ljubavi, u ime općega dobra

Papa Lav XIV. primio je danas, 28. kolovoza, izaslanstvo izabranih predstavnika i građanskih dužnosnika iz Val-de-Marne, iz francuske biskupije Créteil, koji sudjeluju na hodočašću u Rimu.

Izražavajući radost što ih može primiti na njihovom putu vjere, pozvao ih je da se svojim svakodnevnim obvezama vrate osnaženi u nadi, čvršći u nastojanju da izgrade pravedniji, humaniji, bratskiji svijet – svijet koji ne može biti ništa drugo doli svijet prožet Evanđeljem. "Suočeni s raznim devijacijama koje obilježavaju naša zapadna društva, mi kršćani ne možemo učiniti ništa bolje nego obratiti se Kristu i zatražiti njegovu pomoć u izvršavanju svojih odgovornosti", istaknuo je Sveti Otac.

Vaš put nije samo osobno obogaćenje, nego je od velike važnosti i koristi za muškarce i žene kojima služite. Time je još i hvalevrijedniji, s obzirom na to da u Francuskoj, zbog ponekad pogrešno shvaćene laičnosti, izabranim dužnosnicima nije lako djelovati i odlučivati u skladu sa svojom vjerom dok obnašaju javne funkcije, dodao je Papa.

Spasenje koje je Isus ostvario svojom smrću i uskrsnućem obuhvaća sve dimenzije ljudskoga života – kulturu, gospodarstvo i rad, obitelj i brak, poštovanje ljudskog dostojanstva i života, zdravlje, komunikaciju, obrazovanje i politiku. Kršćanstvo se ne može svesti na puku privatnu pobožnost, jer ono uključuje način življenja u društvu obilježen ljubavlju prema Bogu i bližnjemu, koji u Kristu više nije neprijatelj, nego brat, upozorio je Sveti Otac i nastavio:

Vaša regija i prostor vašeg služenja, suočava se s velikim društvenim izazovima poput nasilja u pojedinim četvrtima, nesigurnosti, nesigurnih životnih uvjeta, mreža trgovine drogom, nezaposlenosti, nestanka zajedništva… Da bi ih se uspješno suočilo, kršćanski dužnosnik snagu crpi iz kreposti ljubavi koja ga nastanjuje po krštenju.

Papa je dodao da je ljubav Božji dar, snaga sposobna otvoriti nove putove za rješavanje problema današnjeg svijeta i za duboku unutarnju obnovu društvenih struktura, organizacija i pravnih poredaka.

U toj perspektivi, ljubav postaje društvena i politička: društvena ljubav nas potiče da ljubimo opće dobro i da tražimo istinsko dobro svake osobe. Zato je kršćanski dužnosnik bolje osposobljen suočiti se s izazovima suvremenoga svijeta – u mjeri u kojoj živi i svjedoči vjeru i svoj osobni odnos s Kristom. Naime, promicanje "vrijednosti" – ma koliko bile evanđeoske – ako su lišene Krista koji im je izvor, ne mogu promijeniti svijet.

Jedini savjet koji je Papa uputio predstavnicima vlasti i građanskog društva bio je da se sve više sjedinjuju s Isusom, da žive iz Njega i svjedoče Ga. "U osobi javnog djelatnika nema podjele: ne postoji političar s jedne strane, a s druge kršćanin. Postoji političar koji, pod Božjim pogledom i pred vlastitom savješću, kršćanski živi svoje obveze i odgovornosti."

Pozvao ih je da prodube znanje o socijalnom nauku Crkve i primjenjuju ga u vršenju dužnosti i izradi zakona. "Njegovi su temelji u skladu s ljudskom naravi i naravnim zakonom koji svi mogu prepoznati – i nekršćani, pa i nevjernici. Ne treba se stoga bojati predlagati ga i braniti s uvjerenjem: to je nauk spasenja koji cilja na dobro svakoga čovjeka i na izgradnju mirnog, skladnog, naprednog i pomirenog društva."

"Svjestan sam da otvoreno kršćansko djelovanje jednog javnog dužnosnika nije lako, osobito u nekim zapadnim društvima u kojima su Krist i njegova Crkva marginalizirani, često ignorirani, a ponekad i ismijani. Također ne zanemarujem pritiske, stranačke direktive, ideološke 'kolonizacije' – kako to pronicavo kaže papa Franjo – kojima su političari izloženi. Potrebna je hrabrost ponekad reći 'ne, ne mogu!', posebno kada je posrijedi istina", zaključio je Sveti Otac i svima podijelio apostolski blagoslov.

(vatican News - hjb)