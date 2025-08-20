Papa Lav XIV. potaknuo da 22. kolovoza bude dan molitve i posta za mir

Na kraju opće audijencije u srijedu 20. kolovoza, održane u Dvorani Pavla VI., Papa je posebno potaknuo na molitvu Blaženoj Djevici Mariji u petak 22. kolovoza, kada ju štujemo kao Kraljicu: neka Gospodin obriše suze onih koji pate zbog oružanih sukoba koji su u tijeku

Papa Lav XIV. je ponovno, obraćajući se vjernicima okupljenima danas, u srijedu 20. kolovoza, u Dvorani Pavla VI. na općoj audijenciji, tražio da se moli za mir zazivajući Marijin zagovor. Učinio je to potičući sve vjernike da petak 22. kolovoza, liturgijski spomen Blažene Djevice Marije Kraljice provedu u…

...postu i molitvi, moleći Gospodina da nam podari mir i pravednost te da obriše suze onih koji pate zbog oružanih sukoba koji su u tijeku.

Marija je – dodao je Papa – Majka vjernika ovdje na zemlji i zazivamo ju i kao Kraljicu mira, dok je naša zemlja i dalje ranjena ratovima u Svetoj zemlji, u Ukrajini i brojnim drugim područjima svijeta.

Oprost - preduvjet mira

Obraćajući se vjernicima portugalskoga govornog područja, papa Lav XIV. je podsjetio na temeljni preduvjet mirnoga suživota među narodima i pojedincima: "Bez oprosta nikada neće biti mira!"

Pozdravljajući pak poljske hodočasnike prisutne u Rimu kao i one koji su na hodočašću u svetištu Gospe od Jasne Gore u Poljskoj, gdje se čuva ikona Gospe od Częstochowe, potaknuo ih je da u svoje nakane uključe molitvu za dar mira - razoružanoga i razoružavajućeg - za cijeli svijet, posebno za Ukrajinu i za Bliski istok.

Neprestana molitva

Jučer ujutro, u utorak, 19. kolovoza, Papa je otputovao u Guadagnolo u biskupiji Palestrina, u Svetište Mentorella, mjesto posebno drago svetom Ivanu Pavlu II. Tamo je – kako je izvijestio rektor – otišao u crkvu, pred Gospu, i zapalio svijeću s posebnom molitvom za mir u svijetu.

Sinoć je, osim toga, napuštajući svoju ljetnu rezidenciju u Castel Gandolfu oko 21 sat, novinarima koji su ga čekali na vratima Ville Barberini rekao da je potrebno mnogo moliti za mir kako bi se njegovala nada, koja ipak postoji.

