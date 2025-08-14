Papa: Zaustavite rat u Ukrajini i glad u Gazi; neka se oslobode taoci
Prekid vatre i mirovni sporazum u Ukrajini, rješavanje humanitarne krize i krize gladi te puštanje na slobodu izraelskih talaca u Gazi. Ciljevi su "meke diplomacije" („soft diplomacy“) Svete Stolice za probleme koji se "ne mogu riješiti ratom", koje papa Lav XIV. traži i kojima se nada. Rekao je to sinoć nekolicini novinara s kojima se susreo po dolasku u Castel Gandolfo gdje će do 19. kolovoza provesti drugi dio ljetnoga odmora. Pozdravljajući brojne osobe koje su čekale njegov dolazak ispred ulaza u Villu Barberini, u kojoj boravi ovih dana, Papa je odgovarao na pitanja novinara o aktualnim međunarodnim događajima.
Uvijek valja tražiti dijalog, diplomatski rad
Odgovarajući na pitanje što očekuje od summita 15. kolovoza, između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, Papa je kazao da uvijek valja tražiti prekid vatre; moramo stati na kraj nasilju, s toliko mrtvih. Vidjet ćemo kako mogu postići dogovor. Zašto rat nakon toliko vremena? Koja je svrha? – upitao je te istaknuo – Uvijek moramo tražiti dijalog, diplomatski rad, a ne nasilje, ne oružje.
Na pitanje je li zabrinut zbog mogućnosti deportacije stanovništva Gaze, Papa je rekao da prije svega valja riješiti humanitarnu krizu, jer se ne može tako nastaviti. Poznajemo nasilje terorizma i poštujemo brojne koji su umrli, kao i taoce koji moraju biti oslobođeni. Ali moramo misliti i na brojne koji umiru od gladi – istaknuo je Papa.
Problemi koji se ne rješavaju ratom
Na kraju, na pitanje novinara što Sveta Stolica čini kako bi zaustavila te i druge sukobe. papa Lav XIV. je kazao da Sveta Stolica ne može zaustaviti... ali radimo – kako je kazao – na mekoj diplomaciji (soft diplomacy), stalno pozivajući i potičući traženje nenasilja kroz dijalog i pronalaženje rješenja, jer ti se problemi ne mogu riješiti ratom.
Na općoj audijenciji: Neka Bog podari mir svim narodima
Jučer prijepodne, tijekom opće audijencije u dvorani Pavla VI., pozdravljajući poljske hodočasnike, Papa je skrenuo pozornost svijeta na stanovništvo zemalja pogođenih sukobima i nasiljem te potaknuo: "Molite Boga da podari mir svim narodima koji proživljavaju tragediju rata".
Misa i Angelus u Castel Gandolfu na blagdan Velike Gospe
Tijekom ovog drugog dijela odmora u rezidenciji u Villi Barberini, unutar Papinskih vila, papa Lav XIV. će imati nekoliko javnih događanja. U petak, 15. kolovoza, na svetkovinu Velike Gospe, služit će misu s početkom u 10 sati, u župi svetoga Tome iz Villanove u Castel Gandolfu, a u podne će s ulaza Papinske palače na Piazza della Libertà, također u Castel Gandolfu. predvoditi molitvu Anđeoskoga pozdravljenja.
U Albanu misa i ručak sa siromašnima, štićenicima Caritasa
U nedjelju 17. kolovoza, u 9 sati i 30 minuta papa Lav će slaviti misu u svetištu Santa Maria della Rotonda u mjestu Albano Laziale, zajedno sa siromašnima kojima pomaže biskupijski Caritas i njegovi djelatnici. U 12 sati će moliti Anđeosko pozdravljenje na trgu Piazza della Libertà u Castel Gandolfu. Na kraju će ručati sa siromašnima i Caritasovim štićenicima u Borgu Laudato si', unutar Papinskih vila.
(Vatican News - aa)