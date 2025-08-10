Papa: Kardinal Karlić, vjeran pastir zaljubljen u Crkvu

Papa Lav XIV. je uputio brzojav u kojem je izrazio sućut povodom smrti argentinskog kardinala, nadbiskupa u miru nadbiskupije Paraná. Prisjetio se njegova života predana u službi Bogu i Crkvi, kojim je donosio svjetlo evanđelja u različita područja života i kulture, te njegove suradnje u izradi Katekizma Katoličke Crkve

Papa Lav XIV. izrazio je sućut zbog smrti kardinala hrvatskog podrijetla Estanislaoa Estebana Karlića, preminulog u petak 8. kolovoza, putem brzojava upućenog monsinjoru Raúlu Martínu, nadbiskupu nadbiskupije Paraná (Argentina). U toj je biskupiji, kao i u biskupiji u Córdobi, kardinal služio kao svećenik i biskup. Papa se s poštovanjem prisjetio tog velikodušnog i čestitog pastira te izrazio svoju blizinu svima koji su dio te drage crkvene zajednice – stoji u brzojavu.

Donosio je svjetlo evanđelja u život i kulturu

Tijekom mnogih godina i s velikom vjernošću posvetio je svoj život služenju Bogu i Crkvi, donoseći svjetlo evanđelja u različita područja života i kulture – istaknuo je Sveti Otac u brzojavu. Kardinal, koji je preminuo u dobi od 99 godina, bio je predsjednik Argentinske biskupske konferencije dva uzastopna mandata, te je dočekao svetog Ivana Pavla II. tijekom njegova apostolskog putovanja u tu latinoameričku zemlju.

Velikodušna predanost u službi opće Crkve

Među brojnim zadaćama i pastoralnim inicijativama na lokalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini velikodušno se predao u službu opće Crkve, surađujući na izradi Katekizma Katoličke Crkve - podsjetio je još rimski biskup. Na kraju je zahvalu Bogu za njegov život ispunjen vjerom i za duboku ljubav koju je imao prema Crkvi, popratio molitvom za vječni počinak njegove duše, kako bi mu Gospodin Isus podario neuveli vijenac slave. Povjerio ga je također zagovoru Gospe od Krunice i udijelio apostolski blagoslov, kao znak kršćanske nade u uskrsloga Gospodina.

