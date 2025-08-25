Papa: Religije koje vode dijalog neka budu uzor sklada za društvo

U brzojavu koji je potpisao državni tajnik kardinal Parolin, papa Lav XIV. piše kardinalu Sebastiãu do Rosáriju Ferrãu u prigodi proslave 400. obljetnice dolaska prvoga litavskog isusovca, oca Andriusa Rudamine, u Indiju: neka njegovo svjedočanstvo ohrabri mnoge u naše vrijeme da s jednakim strpljenjem i oštroumnošću odgovore na zadaću evangelizacije

Devet tisuća kilometara je prešao 29-godišnji isusovac Andrius Rudamina putujući iz svoje domovine Litve, da bi stigao u indijsku Gou, zajedno s 11 portugalske subraće. Bilo je to 22. kolovoza 1625., i bio je to prvi put da je jedan sin svetoga Ignacija Lojolskog kročio na prostrani Indijski potkontinent. Ostao je tamo samo nekoliko mjeseci, ali dovoljno dugo da postane poznat po svojoj brizi i solidarnosti prema siromašnima i bolesnima. Dio je to crkvene povijesti koji se slavi sa svim počastima, 400 godina nakon tog događaja, u katedrali Stare Goe, uz blagoslov pape Lava XIV.

Nasljeđe dijaloga i kulturne integracije

U brzojavu koji je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin, upućenom nadbiskupu Goe i Damãa kardinalu Sebastiãu do Rosáriju Ferrãu, Papa se spominje svjedočanstva oca Rudamine, čija je nepokolebljiva katolička vjera – kako stoji u brzojavu – i danas vidljiva u Litvi i čije je nasljeđe dijaloga i kulturne integracije i dalje izvanredno.

Dok je redovnikov otac, plemić iz jednoga sela u blizini Vilniusa, želio da Andrius postane briljantan državnik, njegova odluka da se posveti Bogu podarila je Crkvi svjedoka koji je strpljenje i oštroumnost pokazao šireći Kristovu riječ – ističe Papa izražavajući nadu da će tolika velikodušnost i hrabrost potaknuti mnoge u našem vremenu da s jednakim strpljenjem i oštroumnošću odgovore na zadaću evangelizacije.

Papa Lav XIV. na kraju potiče kršćane u Goi, osobito u ovoj jubilejskoj godini usredotočenoj na nadu, da promiču ekumenski i međureligijski dijalog koji može poslužiti cijelom društvu kao uzor bratskoga sklada, pomirenja i sloge.

(Vatican News - adc; aa)