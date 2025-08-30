Papa Lav XIV. primio u audijenciju Predsjednika Republike Zimbabve
Papa Lav XIV. je danas, 30. kolovoza, primio u audijenciju u Vatikanu predsjednika Republike Zimbabve Emmersona Dambudza Mnangagwu, koji se potom susreo s državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom i nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom, tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama. U središtu razgovora – kako je izvijestio Tiskovni ured Svete Stolice – bili su dobri odnosi između Svete Stolice i Zimbabvea, kao i određeni aspekti političke i društveno-gospodarske situacije u toj zemlji, posebno što se tiče suradnje između lokalne Crkve na području obrazovanja i zdravstva.
Osim toga, razmijenjena su mišljenja o regionalnim pitanjima, te je istaknuta važnost promicanja multilateralizma, dijaloga i suradnje među narodima – stoji u priopćenju Tiskovnoga ureda Svete Stolice.
(Vatican News - aa)