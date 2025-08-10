Papa Lav XIV.: Život nije predmet potrošnje, nego dar za dobrobit drugih

U podnevnom nagovoru Papa se osvrnuo na najplodonosniji način ulaganja vlastitog života: ne propustiti priliku za ljubav - u obitelji, župi, školi i na radnim mjestima - sa spremnošću i osjetljivošću jednih na druge

Papa Lav XIV. je danas, 10. kolovoza, u podnevnom nagovoru prije molitve Anđeoskog pozdravljenja, komentirao današnji evanđeoski ulomak ističući Isusov poziv na promišljanje kako najbolje uložiti blago našeg života:

Djela milosrđa su najsigurnija i najprofitabilnija banka kojoj možemo povjeriti blago našeg života, jer tamo, kako nas uči Evanđelje, s dva novčića čak i siromašna udovica postaje najbogatija osoba na svijetu.

Papa tijekom podnevnog nagovora (@Vatican Media)

Radikalnost u darivanju

Isus Krist, koji se u ovom odlomku Evanđelja nalazi na putu prema Jeruzalemu gdje će na križu sam sebe predati za naše spasenje, potiče nas na istu onu radikalnost kojom on živi svoj život kad je rekao: „Prodajte što god imate i dajte za milostinju!“ Darove koje nam je Bog dao treba velikodušno koristiti za dobrobit drugih, a ne ih zadržavati samo za sebe - objasnio je Papa te dodao:

Ne radi se samo o dijeljenju materijalnih stvari kojima raspolažemo, već o ulaganju naših sposobnosti, našeg vremena, naše ljubavi, naše prisutnosti, naše empatije.

Darivati se u odnosima

Upravo je to darivanje samih sebe drugima ono što nas, u Božjim planovima, čini jedinstvenim dobrom, neprocjenjivim i živim kapitalom. Ne ulagati vlastiti život naprotiv znači riskirati da ga iscrpimo i svedemo njegovu vrijednost na puki predmet potrošnje. Sveti je Otac stoga istaknuo:

Božji dar koji jesmo nije stvoren za to da se na taj način iscrpi. Potreban mu je prostor, sloboda i odnos da bi se ostvario i izrazio: potrebna mu je ljubav, koja jedina preobražava i oplemenjuje svaki vid našeg života, čineći nas sve sličnijima Bogu.

Vjernici okupljeni na trgu sv. Petra (@Vatican Media)

Vječni život kao nagrada

Bogatstvo koje se stvara u tom procesu darivanja samih sebe ima jednaku vrijednost kao mali ulog siromašne udovice koja, darujući samo dva novčića u hramsku blagajnu, uspijeva zadobiti sve. Čovjek bi bio zadovoljan kad bi od funte bronce dobio funtu srebra, ili od funte srebra funtu zlata; ali od onoga što dajemo primamo nešto uistinu drugačije, ne zlato ili srebro, nego vječni život - napomenuo je rimski biskup citirajući svetog Augustina.

Ne propustite prilike za ljubav

Petrov nasljednik je potom potaknuo da ne propuštamo niti jednu priliku u kojoj možemo ljubiti druge:

Stoga, u obitelji, župi, školi i na radnim mjestima, gdje god se nalazili, nastojmo nikada ne propustiti priliku za ljubav. To je budnost koju Isus traži od nas: naviknuti se biti pažljivi, spremni i osjetljivi jedni na druge, kao što je On prema nama u svakom trenutku.

Na kraju je papa Lav XIV. povjerio Djevici Mariji tu želju i predano zalaganje za budnost:

Neka nam ona, Zvijezda jutarnja, pomogne da u svijetu obilježenom tolikim podjelama budemo „stražari“ milosrđa i mira, kako nas je učio sveti Ivan Pavao II. i kako su nam to na tako lijep način pokazali mladi koji su došli u Rim na Jubilej.

(Vatican News - dp; md)