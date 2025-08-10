Traži

Papa Lav XIV.: Život nije predmet potrošnje, nego dar za dobrobit drugih

U podnevnom nagovoru Papa se osvrnuo na najplodonosniji način ulaganja vlastitog života: ne propustiti priliku za ljubav - u obitelji, župi, školi i na radnim mjestima - sa spremnošću i osjetljivošću jednih na druge

Papa Lav XIV. je danas, 10. kolovoza, u podnevnom nagovoru prije molitve Anđeoskog pozdravljenja, komentirao današnji evanđeoski ulomak ističući Isusov poziv na promišljanje kako najbolje uložiti blago našeg života:

Djela milosrđa su najsigurnija i najprofitabilnija banka kojoj možemo povjeriti blago našeg života, jer tamo, kako nas uči Evanđelje, s dva novčića čak i siromašna udovica postaje najbogatija osoba na svijetu.

Papa tijekom podnevnog nagovora
Papa tijekom podnevnog nagovora   (@Vatican Media)

Radikalnost u darivanju

Isus Krist, koji se u ovom odlomku Evanđelja nalazi na putu prema Jeruzalemu gdje će na križu sam sebe predati za naše spasenje, potiče nas na istu onu radikalnost kojom on živi svoj život kad je rekao: „Prodajte što god imate i dajte za milostinju!“ Darove koje nam je Bog dao treba velikodušno koristiti za dobrobit drugih, a ne ih zadržavati samo za sebe - objasnio je Papa te dodao:

Ne radi se samo o dijeljenju materijalnih stvari kojima raspolažemo, već o ulaganju naših sposobnosti, našeg vremena, naše ljubavi, naše prisutnosti, naše empatije.

Darivati se u odnosima

Upravo je to darivanje samih sebe drugima ono što nas, u Božjim planovima, čini jedinstvenim dobrom, neprocjenjivim i živim kapitalom. Ne ulagati vlastiti život naprotiv znači riskirati da ga iscrpimo i svedemo njegovu vrijednost na puki predmet potrošnje. Sveti je Otac stoga istaknuo:

Božji dar koji jesmo nije stvoren za to da se na taj način iscrpi. Potreban mu je prostor, sloboda i odnos da bi se ostvario i izrazio: potrebna mu je ljubav, koja jedina preobražava i oplemenjuje svaki vid našeg života, čineći nas sve sličnijima Bogu.

Vjernici okupljeni na trgu sv. Petra
Vjernici okupljeni na trgu sv. Petra   (@Vatican Media)

Vječni život kao nagrada

Bogatstvo koje se stvara u tom procesu darivanja samih sebe ima jednaku vrijednost kao mali ulog siromašne udovice koja, darujući samo dva novčića u hramsku blagajnu, uspijeva zadobiti sve. Čovjek bi bio zadovoljan kad bi od funte bronce dobio funtu srebra, ili od funte srebra funtu zlata; ali od onoga što dajemo primamo nešto uistinu drugačije, ne zlato ili srebro, nego vječni život - napomenuo je rimski biskup citirajući svetog Augustina.

Ne propustite prilike za ljubav

Petrov nasljednik je potom potaknuo da ne propuštamo niti jednu priliku u kojoj možemo ljubiti druge:

Stoga, u obitelji, župi, školi i na radnim mjestima, gdje god se nalazili, nastojmo nikada ne propustiti priliku za ljubav. To je budnost koju Isus traži od nas: naviknuti se biti pažljivi, spremni i osjetljivi jedni na druge, kao što je On prema nama u svakom trenutku.

Na kraju je papa Lav XIV. povjerio Djevici Mariji tu želju i predano zalaganje za budnost:

Neka nam ona, Zvijezda jutarnja, pomogne da u svijetu obilježenom tolikim podjelama budemo „stražari“ milosrđa i mira, kako nas je učio sveti Ivan Pavao II. i kako su nam to na tako lijep način pokazali mladi koji su došli u Rim na Jubilej.

(Vatican News - dp; md)

10 kolovoza 2025, 13:11

Anđeo Gospodnji je molitva koja se moli triput dnevno u znak sjećanja na vječno otajstvo utjelovljenja: u 6 sati ujutro, u podne i navečer oko 18 sati, kad se oglasi zvono za Angelus. Ime Anđeo Gospodnji (Angelus) dolazi od latinske riječi za anđela, a molitva se sastoji od tri jednostavna teksta koja se usredotočuju na to kako je Isus Krist uzeo našu ljudsku narav po otajstvu utjelovljenja.

Papa predmoli Anđeo Gospodnji na Trgu svetoga Petra svake nedjelje i na svetkovine u podne. Prije same molitve Angelusa Sveti Otac kratko promišlja o evanđelju toga dana. Nakon toga pozdravlja hodočasnike.

Od Uskrsa do Pedesetnice (Duhova) umjesto molitve Anđeo Gospodnji moli se Kraljice neba (Regina Coeli): to je molitva koja podsjeća na uskrsnuće Isusa Krista, a na kraju se triput moli Slava Ocu.

Moli s Papom

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Anđeo Gospodnji

 

Anđeo Gospodnji navijestio Mariji,

I ona je začela po Duhu Svetomu.

Zdravo, Marijo …

 

Evo službenice Gospodnje,

Neka mi bude po riječi tvojoj.

Zdravo, Marijo …

 

I Riječ je tijelom postala,

I prebivala među nama.

Zdravo, Marijo …

 

Moli za nas, sveta Bogorodice,

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

 

Pomolimo se:

Milost svoju, molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi, koji smo po anđelovu navještenju spoznali

utjelovljenje Krista, Sina tvoga,

po muci njegovoj i križu

k slavi uskrsnuća privedeni budemo.

Po istom Kristu Gospodinu našem.

 

Amen.

 

Slava Ocu … (tri puta)

Pokoj vječni…

 

Apostolski ili papinski blagoslov

 

Gospodin s vama. I s duhom tvojim.

Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno.

Od sada i dovijeka.

Pomoć je naša u imenu Gospodina.

Koji je stvorio nebo i zemlju.

Blagoslovio vas Svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.

 

Amen.