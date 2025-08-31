Traži

Papa: Život nije natjecanje, Crkva bi trebala biti škola poniznosti

U podnevnom nagovoru prije molitve Anđeoskoga pozdravljenja, Papa se osvrnuo na današnji odlomak iz Evanđelja po Luki, u kojem Isus objeduje s farizejima i primjećuje da postoji utrka za prva mjesta. Pozvao je Crkvu da bude kuća u kojoj je svatko uvijek dobrodošao, gdje se mjesta ne osvajaju te da prepoznajemo naše dostojanstvo kao Božje kćeri i sinovi

Poniznost je sloboda od nas samih, a nastaje kad se zaista zainteresiramo za Kraljevstvo Božje i njegovu pravednost. Tim je riječima papa Lav XIV. danas, 31. kolovoza, u podnevnom nagovoru prije molitve Anđeoskoga pozdravljenja potaknuo da učimo od Krista kako služiti i ne gledati samo sebe, nego iznad nas. Taj poziv na poniznost proizlazi iz razmišljanja o današnjem evanđeoskom odlomku iz Lukina Evanđelja, u kojem Isus objeduje u kući nekoga prvaka farizejskog te primjećuje da se uzvanici natječu za to tko će zauzeti prva mjesta, pa prispodobom opisuje što vidi i poziva na razmišljanje. Papa se stoga u nagovoru posebno obratio Crkvi riječima:

Molimo danas da Crkva bude škola poniznosti za sve nas, odnosno kuća u kojoj smo uvijek dobrodošli, gdje se mjesta ne trebaju osvajati, gdje nam Isus još uvijek može progovoriti i poučiti nas svojoj poniznosti, svojoj slobodi.

Dopustiti da nas protrese Kristova Riječ

Obraćajući se vjernicima, Sveti  Otac je istaknuo da odlazak na misu nedjeljom također i za nas znači dati riječ Isusu jer on želi rado biti naš gost i kazati nam kako nas on vidi. Petrov nasljednik je potaknuo da zastanemo i razmislimo kako bismo dopustili da nas protrese Riječ koja preispituje prioritete koji se nalaze u našim srcima. To je iskustvo slobode, a Isus nas poziva na slobodu – napomenuo je Papa. Ta utrka u biranju prvih mjesta opisana u Evanđelju postoji i danas, ne u obitelji, već u prilikama u kojima nam je važno da budemo primijećeni. Tada se zajedništvo pretvara u natjecanje – rekao je rimski biskup te dodao:

Tako je važno gledati same sebe njegovim pogledom: preispitati se kako često naš život svodimo na natjecanje, uočiti kako postajemo drugačiji samo kako bismo dobili neko priznanje, kako se nepotrebno uspoređujemo jedni s drugima.

Dostojanstvo i sloboda koje dolaze od Boga

Stoga je Sveti Otac istaknuo poniznost kao ključnu riječ u ovom Evanđelju kako bi definirao slobodu. Doista, oni koji se uzvisuju nisu pronašli ništa zanimljivije od samih sebe i zapravo su vrlo nesigurni – objasnio je te dodao:

Naprotiv, oni koji su spoznali da su dragocjeni u Božjim očima, oni koji duboko u sebi osjećaju da su sinovi i kćeri Božje, imaju puno veće stvari zbog kojih se mogu uzvisiti i dostojanstvo koje sjaji u njima. Ono postaje vidljivo i dolazi na prvo mjesto, bez ulaganja napora i osmišljavanja strategija, kada naučimo služiti, a ne zloupotrebljavati situacije.

Naučiti biti gost i ugostiti druge

Papa se također osvrnuo na to kako su farizeji, koji su bili strogi tumači tradicije, gledali na Isusa s određenom sumnjom. Unatoč tome, susret se dogodio jer je Isus postao istinski blizak, nije ostao izvan situacije nego je postao pravi gost, pun poštovanja i autentičnosti. Odrekao se onih dobrih manira koje su samo formalnosti kojima izbjegavamo međusobnu uključenost u živote jedni drugih – napomenuo je Petrov nasljednik te zaključio:

Primiti goste širi prostor našeg srca, a postati gost zahtijeva poniznost kako bi ušli u živote drugih. Kultura susreta podržava se tim gestama koje nas zbližavaju.

(Vatican News - ihc; md)

31 kolovoza 2025, 13:29

Anđeo Gospodnji je molitva koja se moli triput dnevno u znak sjećanja na vječno otajstvo utjelovljenja: u 6 sati ujutro, u podne i navečer oko 18 sati, kad se oglasi zvono za Angelus. Ime Anđeo Gospodnji (Angelus) dolazi od latinske riječi za anđela, a molitva se sastoji od tri jednostavna teksta koja se usredotočuju na to kako je Isus Krist uzeo našu ljudsku narav po otajstvu utjelovljenja.

Papa predmoli Anđeo Gospodnji na Trgu svetoga Petra svake nedjelje i na svetkovine u podne. Prije same molitve Angelusa Sveti Otac kratko promišlja o evanđelju toga dana. Nakon toga pozdravlja hodočasnike.

Od Uskrsa do Pedesetnice (Duhova) umjesto molitve Anđeo Gospodnji moli se Kraljice neba (Regina Coeli): to je molitva koja podsjeća na uskrsnuće Isusa Krista, a na kraju se triput moli Slava Ocu.

