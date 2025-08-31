Papa Lav XIV.: Zaustavimo pandemiju oružja, podignimo glas bratstva

Nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja Papa je uputio snažan apel za trenutni prekid vatre u Ukrajini. Prisjetio se tragedije na moru kod obale Mauritanije te podsjetio na Svjetski dan molitve za brigu o stvorenom svijetu. Pozvao je na prihvaćanje, zalaganje za dijalog i brigu za našu zajednički dom

Papa Lav XIV. se danas, 31. kolovoza, na kraju molitve Anđeoskoga pozdravljenja osvrnuo na patnju svijeta razorenog sukobima i nasiljem koje pogađa djecu i one koji traže nadu i budućnost. Najprije je podsjetio na smrt i razaranja koja se i dalje šire u Ukrajini, u gradovima pogođenim bombardiranjima, uključujući i sam glavni grad Kijiv. Sveti Otac je potaknuo da se ne prepustimo ravnodušnosti, nego da postanemo bliski tom narodu molitvom i djelima milosrđa. Pritom je rekao:

Snažno ponavljam hitni apel za trenutni prekid vatre i za ozbiljno zalaganje za dijalog. Vrijeme je da odgovorni napuste logiku oružja i krenu putem pregovora i mira, uz podršku međunarodne zajednice. Glas oružja mora utihnuti, a moramo podići glas bratstva i pravednosti.

Smrtonosna tragedija

Papa se također osvrnuo na brodolom koji se dogodio u petak, 29. kolovoza, kod obale Mauritanije, u kojem je poginulo više od 50 ljudi, a još stotinjak je nestalo. To je još jedna tragedija na moru na putu nade prema Kanarskim otocima. Rimski biskup je pritom istaknuo:

Ta smrtonosna tragedija ponavlja se svaki dan diljem svijeta. Molimo da nas Gospodin nauči, kao pojedince i kao društvo, da u potpunosti provedemo u djelo njegovu riječ: „Stranac bijah i primiste me“ (Mt 25, 35). Povjeravamo sve naše ozlijeđene, nestale i umrle u milosrdne ruke našeg Spasitelja.

Molitva za djecu ubijenu u Minnesoti

Petrov nasljednik je na engleskom jeziku uputio snažan apel za zaustavljanje neselektivne upotrebe oružja. Prisjetio se tragedije koja se dogodila 27. kolovoza u američkoj saveznoj državi Minnesoti kad je u jednoj školi tijekom mise mladić pucao i usmrtio dvoje djece u dobi od 8 i 10 godina te ranio još 15 drugih, a zatim si oduzeo život. Rimski biskup je pozvao na molitvu za mlade žrtve i za svu nevinu djecu koja svakodnevno umiru diljem svijeta.

Briga za naš zajednički dom

Papa Lav XIV. je na kraju podsjetio da se sutra, 1. rujna, obilježava Svjetski dan molitve za brigu o stvorenom svijetu. Prije deset godina papa Franjo je u dogovoru s ekumenskim patrijarhom Bartolomejem I. ustanovio taj dan molitve za Katoličku Crkvu. Tema ovogodišnjeg dana molitve, koji je danas važniji i hitniji nego ikad, jest „Sjeme mira i nade“. Sveti Otac je pritom potaknuo:

Ujedinjeni sa svim kršćanima, slavimo taj dan i produljujemo ga tijekom 'Vremena stvaranja' do 4. listopada, odnosno do blagdana svetog Franje Asiškog. U duhu Pjesme brata sunca, koju je on sastavio prije 800 godina, slavimo Boga i obnavljamo svoje zalaganje da ne uništimo njegov dar, nego da se brinemo za naš zajednički dom.

