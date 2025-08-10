Papa Lav XIV.: Neka završe ratovi, neka se odmah oslobode taoci na Haitiju

Papa je u apelima nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja uputio hitan poziv onima koji donose odluke na međunarodnoj razini da preuzmu odgovornost za pronalaženje rješenja sukoba, uvijek imajući na umu posljedice za stanovništvo. Izrazio je zadovoljstvo zbog postignutog dogovora u Washingtonu između Armenije i Azerbajdžana, ali i veliku bol zbog nasilja koje pustoši Haiti

Potrebno je odbaciti rat kao način rješavanja sukoba – taj je hitan apel papa Lav XIV. danas, 10. kolovoza, nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja, uputio međunarodnoj zajednici i njezinim vođama. Zatražio ih je da preuzmu odgovornost u zalaganju za mir, a sve vjernike potaknuo na neprestanu molitvu.

Nastavimo moliti za završetak ratova. Osamdeseta obljetnica bombardiranja Hirošime i Nagasakija probudila je u cijelom svijetu dužnost odbacivanja rata kao načina za rješavanje sukoba. Oni koji donose odluke trebaju uvijek imati na umu svoju odgovornost u posljedicama koje one imaju na stanovništvo. Ne smiju zanemariti potrebe najslabijih i želju za mirom u svijetu.

Armenija i Azerbajdžan, primjer mira

Sveti Otac je istaknuo primjer mira koji su 8. kolovoza postigli Armenija i Azerbajdžan potpisivanjem zajedničke deklaracije u Bijeloj kući u Washingtonu. Izrazio je nadu da će taj događaj doprinijeti stabilnom i trajnijem miru u južnom Kavkazu.

Bol zbog Haitija

Na kraju je rimski biskup također podsjetio na tragediju koju proživljava Haiti, odakle stižu vijesti sve očajnijeg stanovništva. Izrazio je duboku bol zbog žrtava svake vrste nasilja, trgovine ljudima, prisilnih protjerivanja i otmica.

Upućujem snažan apel svim odgovornima da odmah oslobode taoce te tražim konkretnu potporu međunarodne zajednice u stvaranju društvenih i institucionalnih uvjeta koji bi stanovništvu Haitija omogućili život u miru.

(Vatican News - fs; md)