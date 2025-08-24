Papa Lav XIV.: Nije dovoljno ispovijedati vjeru riječima, Isus traži da riskiramo u ljubavi

U podnevnom nagovoru prije molitve Anđeoskoga pozdravljenja u nedjelju 24. kolovoza, papa Lav XIV. je objasnio da nije dovoljno obavljati religijske čine ako oni ne preobražavaju srce. Naša je vjera autentična kada obuhvaća cijeli naš život, kada postaje mjerilo za naše odluke, rekao je Papa. Krist nas je ljubio do te mjere da je prošao kroz 'uska vrata' križa. Nasljedovati ga ponekad znači donositi teške i nepopularne odluke, boriti se protiv vlastite sebičnosti i trošiti se za druge

Papa Lav XIV. se u nagovoru prije današnjeg Angelusa osvrnuo na evanđeosku sliku „uskih vrata“ na koja Isus poziva da se uđe u njegovo kraljevstvo. Ipak se zapitao: "ako je Bog Otac ljubavi i milosrđa, koji nas uvijek čeka raširenih ruku da nas primi, zašto Isus govori da su vrata spasenja uska?"

Gospodin nas zasigurno ne želi obeshrabriti. Njegove riječi, naprotiv, žele ponajprije potresti umišljenost onih koji misle da su već spašeni, onih koji prakticiraju religiju i zato se osjećaju sigurnima. No oni zapravo nisu shvatili da nije dovoljno obavljati religijske čine ako oni ne preobražavaju srce: Gospodin ne želi kult odvojen od života, niti su mu mili žrtve i molitve koje nas ne vode k življenju ljubavi prema braći i sestrama te k vršenju pravednosti.

Izazov današnjeg Evanđelja doista je snažan: dok mi ponekad prosuđujemo one koji su daleko od vjere, Isus dovodi u pitanje sigurnost vjernika.

On nam kaže da nije dovoljno samo riječima ispovijedati vjeru, sudjelovati u euharistiji jedući i pijući s njim ili dobro poznavati kršćanski nauk. Naša je vjera autentična onda kada zahvaća čitav naš život, kada postaje mjerilo naših odluka, kada nas čini ljudima koji se zauzimaju za dobro i riskiraju u ljubavi, baš poput Isusa. On nije izabrao lagani put uspjeha ili moći, nego nas je, da bi nas spasio, ljubio do kraja, prolazeći kroz „uska vrata“ križa.

"Isus je mjera naše vjere i Vrata kroz koja trebamo proći da bismo bili spašeni, živeći Njegovu ljubav i živeći u svojem životu pravednost i mir", upozorio je Sveti Otac.

To katkad znači donositi teške i nepopularne odluke, boriti se protiv vlastitoga egoizma i trošiti se za druge, ustrajati u dobru i onda kada se čini da prevladavaju sile zla, i tako dalje. Ali, kada jednom prijeđemo taj prag, otkrit ćemo da se život pred nama otvara na nov način i da već sada ulazimo u prostrano Božje srce i u radost vječne gozbe koju je pripravio za nas.

"Zazovimo Djevicu Mariju da nam pomogne hrabro prolaziti kroz uska vrata Evanđelja, kako bismo se s radošću mogli otvoriti sveobuhvatnoj ljubavi Boga Oca", zaključio je Sveti Otac.

(Vatican News - hjb)