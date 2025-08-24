Traži

Papa Lav XIV.: Nije dovoljno ispovijedati vjeru riječima, Isus traži da riskiramo u ljubavi

U podnevnom nagovoru prije molitve Anđeoskoga pozdravljenja u nedjelju 24. kolovoza, papa Lav XIV. je objasnio da nije dovoljno obavljati religijske čine ako oni ne preobražavaju srce. Naša je vjera autentična kada obuhvaća cijeli naš život, kada postaje mjerilo za naše odluke, rekao je Papa. Krist nas je ljubio do te mjere da je prošao kroz 'uska vrata' križa. Nasljedovati ga ponekad znači donositi teške i nepopularne odluke, boriti se protiv vlastite sebičnosti i trošiti se za druge

Papa Lav XIV. se u nagovoru prije današnjeg Angelusa osvrnuo na evanđeosku sliku „uskih vrata“ na koja Isus poziva da se uđe u njegovo kraljevstvo. Ipak se zapitao: "ako je Bog Otac ljubavi i milosrđa, koji nas uvijek čeka raširenih ruku da nas primi, zašto Isus govori da su vrata spasenja uska?"

Gospodin nas zasigurno ne želi obeshrabriti. Njegove riječi, naprotiv, žele ponajprije potresti umišljenost onih koji misle da su već spašeni, onih koji prakticiraju religiju i zato se osjećaju sigurnima. No oni zapravo nisu shvatili da nije dovoljno obavljati religijske čine ako oni ne preobražavaju srce: Gospodin ne želi kult odvojen od života, niti su mu mili žrtve i molitve koje nas ne vode k življenju ljubavi prema braći i sestrama te k vršenju pravednosti.

Izazov današnjeg Evanđelja doista je snažan: dok mi ponekad prosuđujemo one koji su daleko od vjere, Isus dovodi u pitanje sigurnost vjernika.

On nam kaže da nije dovoljno samo riječima ispovijedati vjeru, sudjelovati u euharistiji jedući i pijući s njim ili dobro poznavati kršćanski nauk. Naša je vjera autentična onda kada zahvaća čitav naš život, kada postaje mjerilo naših odluka, kada nas čini ljudima koji se zauzimaju za dobro i riskiraju u ljubavi, baš poput Isusa. On nije izabrao lagani put uspjeha ili moći, nego nas je, da bi nas spasio, ljubio do kraja, prolazeći kroz „uska vrata“ križa.

"Isus je mjera naše vjere i Vrata kroz koja trebamo proći da bismo bili spašeni, živeći Njegovu ljubav i živeći u svojem životu pravednost i mir", upozorio je Sveti Otac.

To katkad znači donositi teške i nepopularne odluke, boriti se protiv vlastitoga egoizma i trošiti se za druge, ustrajati u dobru i onda kada se čini da prevladavaju sile zla, i tako dalje. Ali, kada jednom prijeđemo taj prag, otkrit ćemo da se život pred nama otvara na nov način i da već sada ulazimo u prostrano Božje srce i u radost vječne gozbe koju je pripravio za nas.

"Zazovimo Djevicu Mariju da nam pomogne hrabro prolaziti kroz uska vrata Evanđelja, kako bismo se s radošću mogli otvoriti sveobuhvatnoj ljubavi Boga Oca", zaključio je Sveti Otac.

(Vatican News - hjb)

24 kolovoza 2025, 12:55

Anđeo Gospodnji je molitva koja se moli triput dnevno u znak sjećanja na vječno otajstvo utjelovljenja: u 6 sati ujutro, u podne i navečer oko 18 sati, kad se oglasi zvono za Angelus. Ime Anđeo Gospodnji (Angelus) dolazi od latinske riječi za anđela, a molitva se sastoji od tri jednostavna teksta koja se usredotočuju na to kako je Isus Krist uzeo našu ljudsku narav po otajstvu utjelovljenja.

Papa predmoli Anđeo Gospodnji na Trgu svetoga Petra svake nedjelje i na svetkovine u podne. Prije same molitve Angelusa Sveti Otac kratko promišlja o evanđelju toga dana. Nakon toga pozdravlja hodočasnike.

Od Uskrsa do Pedesetnice (Duhova) umjesto molitve Anđeo Gospodnji moli se Kraljice neba (Regina Coeli): to je molitva koja podsjeća na uskrsnuće Isusa Krista, a na kraju se triput moli Slava Ocu.

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Anđeo Gospodnji

 

Anđeo Gospodnji navijestio Mariji,

I ona je začela po Duhu Svetomu.

Zdravo, Marijo …

 

Evo službenice Gospodnje,

Neka mi bude po riječi tvojoj.

Zdravo, Marijo …

 

I Riječ je tijelom postala,

I prebivala među nama.

Zdravo, Marijo …

 

Moli za nas, sveta Bogorodice,

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

 

Pomolimo se:

Milost svoju, molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi, koji smo po anđelovu navještenju spoznali

utjelovljenje Krista, Sina tvoga,

po muci njegovoj i križu

k slavi uskrsnuća privedeni budemo.

Po istom Kristu Gospodinu našem.

 

Amen.

 

Slava Ocu … (tri puta)

Pokoj vječni…

 

Apostolski ili papinski blagoslov

 

Gospodin s vama. I s duhom tvojim.

Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno.

Od sada i dovijeka.

Pomoć je naša u imenu Gospodina.

Koji je stvorio nebo i zemlju.

Blagoslovio vas Svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.

 

Amen.