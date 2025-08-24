Papa uputio apel za mir u Mozambiku i u Ukrajini

Nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja u nedjelju 24. kolovoza, Papa je izrazio blizinu stanovništvu pokrajine Cabo Delgado u Mozambiku, gdje već godinama vlada nasilje. Potaknuo je da se ne zaborave ta naša braća i sestre, nadajući se povratku mira na tom području. Papa Lav XIV. se također pridružio duhovnoj inicijativi "Svjetska molitva za Ukrajinu" kako bi molio Gospodina da podari mir toj napaćenoj zemlji

Na današnju pretposljednju nedjelju u kolovozu, nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja, papa Lav XIV. je uputio apel za dramatičnu situaciju u pokrajini Cabo Delgado u Mozambiku, izražavajući nadu da će se u tu afričku zemlju vratiti mir i sigurnost.

Neka odgovorni u Mozambiku vrate mir u Cabo Delgado

U mozambičkoj pokrajini Cabo Delgadu, naime, još od 2017. godine traju džihadistički napadi u kojima je život izgubilo više od 5000 osoba. Cijela je pokrajina opustošena, s više od milijun izbjeglica kojima je potrebna humanitarna pomoć. Posljednjih tjedana izvršeni su značajni napadi posebno u okrugu Chiure, koji graniči s pokrajinom Nampula, južnije od Cabo Delgada, i u Metugeu. To je stanje na međunarodnoj razini uglavnom zaboravljeno, a Papa ga je svojim apelom stavio u središte pozornosti:

Izražavam svoju blizinu stanovništvu Cabo Delgada u Mozambiku, žrtvama nesigurnosti i nasilja koje i dalje uzrokuje smrt i raseljavanje. Dok upućujem apel da ne zaboravimo tu našu braću i sestre, potičem vas da molite za njih te izražavam nadu da će napori odgovornih u toj zemlji uspjeti ponovno uspostaviti sigurnost i mir na tom području.

Apel stiže samo nekoliko dana nakon što je pasionist Fonseca Kwiriwi iz biskupije Pemba, na stranicama časopisa Nigrizia osudio užase koji se događaju u regiji, s djecom koju su oteli teroristi Al-Shababa da bi ih indoktrinirali kako bi postali djeca vojnici.

Ujedinjeni u inicijativi svjetske molitve za Ukrajinu

Papa Lav XIV. neprestano brine za sve koji žive bez mira. Spominjući prošli petak, 22. kolovoza, kada smo – kako je rekao – svojim molitvama i postom pratili našu braću i sestre koji pate zbog rata, Papa je svoje misli upravio Ukrajini, koja danas slavi svoj nacionalni blagdan.

Za danas je zakazan globalni lanac molitve za tu zemlju, koji podupiru predsjednik Zelenskij, Sveukrajinsko vijeće Crkvī i vjerske organizacije. Oko 700 bogoštovnih mjesta različitih vjeroispovijesti uništeno je ili oštećeno u vojnim akcijama. Više od 70 ukrajinskih pastira i svećenika ubile su ruske trupe, ističe se na posebnoj mrežnoj stranici posvećenoj toj inicijativi (prayforukraine.org.ua), na kojoj se, na obljetnicu nezavisnosti Ukrajine, potiče na zbornu molitvu za zaštitu, iscjeljenje i pobjedu svjetla.

Stoga je papa Lav XIV. potaknuo:

Danas se pridružujemo našoj ukrajinskoj braći i sestrama koji, duhovnom inicijativom „Svjetska molitva za Ukrajinu“, mole Gospodina da podari mir njihovoj napaćenoj zemlji.

