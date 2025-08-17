Papa Lav XIV.: Opće dobro naroda na prvom mjestu u mirovnim pregovorima

Nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja na Trgu slobode u Castel Gandolfu 17. kolovoza, Papa je potaknuo na molitvu da budu uspješni napori za okončanje ratova i promicanje mira. Spomenuo se žrtava poplava u Pakistanu, Indiji i Nepalu te zahvalio udrugama koje promiču kulturne i evangelizacijske inicijative u turističkim odredištima, poput Misije mladih iz Riccionea

U srcu pape Lava XIV. na prvom je mjestu opće dobro svih naroda, i to je istaknuo u nagovoru nakon podnevne molitve Anđeoskoga pozdravljenja 17. kolovoza, održanom ispred ulaza u papinsku palaču u Castel Gandolfu, na Trgu slobode (Piazza della Libertà. Pritom je mislio na pregovore u svrhu postizanja prekida vatre i mira između Ukrajine i Rusije, nakon susreta američkog predsjednika Trumpa s ruskim predsjednikom Putinom, ali i, u Pojasu Gaze, između Izraela i Palestinaca iz Hamasa.

Molimo za to da napori za okončanje ratova i promicanje mira budu uspješni; da u pregovorima na prvom mjestu uvijek bude opće dobro naroda.

Dok je Papa to govorio, novinske su agencije izvijestile da će sutrašnjem susretu, 18. kolovoza u Washingtonu, između Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija, koji je najavljen jučer, prisustvovati i francuski predsjednik Emmanuel Macron, finski predsjednik Alexander Stubb, njemački kancelar Friedrich Merz, talijanska premijerka Giorgia Meloni i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Očekuje se da će se pridružiti i drugi europski čelnici.

Molitva za žrtve poplava u Aziji

Papa Lav XIV. danas se spomenuo i svih pogođenih razornim nasiljem prirode, izraženim posljednjih dana velikim poplavama u Aziji, koje su odnijele stotine života.

Blizu sam stanovništvu u Pakistanu, Indiji i Nepalu koje su pogodile nasilne poplave. Molim za žrtve i njihove obitelji, te za sve koji pate zbog te prirodne katastrofe.

Zauzimanje za kulturnu animaciju i evangelizaciju

Osvrćući se pak na ljeto koje je – kako je rekao – vrijeme za razne inicijative kulturne animacije i evangelizacije, često organizirane u mjestima za odmor, istaknuo je da je lijepo vidjeti kako zanos za Evanđelje potiče kreativnost i zauzimanje skupina i udruga svih dobnih skupina. Pritom je posebno spomenuo misiju mladih održanu ovih dana u talijanskom Riccioneu te zahvalio promicateljima i svima koji na različite načine sudjeluju u tim događajima.

