Papa: Ne smijemo se pomiriti s prevladavanjem logike sukoba i oružja

Ne smijemo gubiti nadu; Bog je veći od ljudskog grijeha

Ne smijemo se prepustiti rezignaciji

Iz ljetne rezidencije u Castel Gandolfu, gdje papa Lav XIV. provodi drugi dio odmora, u podnevnom je nagovoru Mariji povjerio srca izmučena ratom:

[...] osjećamo se bespomoćni pred širenjem nasilja u svijetu, koje je sve gluhije i neosjetljivije na svaki poticaj na čovječnost. Ipak, ne smijemo gubiti nadu; Bog je veći od ljudskoga grijeha. Ne smijemo se pomiriti s prevladavanjem logike sukoba i oružja. Zajedno s Marijom vjerujemo da Gospodin nastavlja pomagati svojoj djeci, spominjući se svojega milosrđa. Samo je u tome moguće ponovno otkriti put mira.

Aktulanost riječī Pija XII.

U prisutnosti tri tisuće vjernika, papa Lav XIV. je spomenuo apostolsku konstituciju Pija XII. Munificentissimus Deus, ističući njezinu gorku aktualnost. Riječi njegova prethodnika, dok je – kako je rekao – tragično iskustvo Drugoga svjetskog rata još uvijek bilo goruće, izuzetno su korisne kao univerzalno upozorenje za danas. Proglašavajući dogmu o Uznesenju, Pio XII. je napisao: "Nadamo se da će svi koji će razmatrati Marijine slavne primjere biti sve više uvjereni u vrijednost ljudskoga života" te poželio da se "ljudski životi više nikada neće uništavati poticanjem rata".

Marija, kao Majka, pati zbog svoje djece

Isusova majka, kao Majka, pati zbog zala koja muče njezinu djecu, posebno malene i slabe – istaknuo je Papa u nagovoru na današnju svetkovinu koja nas navodi da je promatramo u svoj njezinoj slavi kao - kako je rekao – „ikonu nade za njezinu djecu hodočasnike kroz povijest“. Papa je spomenuo dogmatsku konstituciju Lumen Gentium, koja Djevicu Mariju opisuje kao „sliku i početak Crkve kakva ima biti u budućnosti“, Onu koja „na ovoj zemlji, dok ne dođe Dan Gospodnji, svijetli putujućem Božjem narodu kao znak pouzdane nade i utjehe“.

Živi izvor nade koji vodi "u mračnoj šumi"

Papa Lav XIV. se nadahnuo i Danteovim stihovima iz posljednjega pjevanja Raja u Božanstvenoj komediji, kako bi "među nama smrtnicima" istaknuo Mariju kao 'živi izvor nade', odnosno živo vrelo iz kojega izvire nada. Ta definicija u skladu je s temom Jubileja koji Crkva slavi: "Hodočasnici nade“. Hodočasnici su oni kojima treba odredište prema kojemu će usmjeriti svoje putovanje – objasnio je Papa – lijepo, privlačno odredište koje vodi njihove korake, okrjepljuje ih kada su umorni i koje uvijek ponovno budi želju i nadu u njihovom srcu. U otajstvu Marije, žene u čijem se krilu Sin Božji utjelovio, i Crkve, mističnoga tijela Kristova, u tom jedinstvenom otajstvu ljubavi, te stoga i slobode, Bog nam je došao u susret – rekao je Papa te potaknuo:

Dok smo na putu, kao pojedinci, kao obitelji, u zajednici, posebno kada se nadviju oblaci i put postane neizvjestan i težak, podignimo pogled, pogledajmo nju, našu Majku, i ponovno ćemo naći nadu koja ne razočarava.

Ručak sa salezijancima iz Castel Gandolfa

Nakon podnevnoga nagovora, Papa se zadržao s nekoliko djece, a poslije je – kako je izvijestio Tiskovni ured Svete Stolice – ostao na ručku u župnom središtu Castel Gandolfa s biskupom Albana i salezijanskom zajednicom župe svetoga Tome iz Villanove.

