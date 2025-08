Papa: Isus je istina koja ne zavarava, sreću nalazimo darujući se

Na bdijenju s milijun mladih u Tor Vergati, Papa je odgovorio na pitanja troje mladih o prijateljstvu, sposobnosti donošenja važnih odluka i o tome kako susresti Krista. Sveti Otac je upozorio na mehanizme komunikacije koji nas čine ovisnima o potrošnji i pozvao da svoj život utemeljimo u Kristu koji je ljubav. „Tražite pravednost, obnavljajući vaš način života, kako biste izgradili humaniji svijet“

Papa Lav XIV. je jučer, 2. kolovoza, predvodio molitveno bdijenje s mladima u rimskoj četvrti Tor Vergata. Prije euharistijskog klanjanja, Papa je odgovorio na tri pitanja mladih iz Meksika, Italije i SAD-a.

Papa dočekuje mlade na pozornici u Tor Vergati (@Vatican Media)

Na pitanje kako u društvu obilježenom tehnologijom i društvenim mrežama pronaći iskreno prijateljstvo i istinsku ljubav koja nas vodi prema pravoj nadi, Sveti je Otac naglasio: „Među mnogim kulturnim vezama koje danas oblikuju naš život, internet i društvene mreže postale su izvanredna prilika za dijalog, susret i razmjenu među ljudima, kao i za pristup informacijama i znanju, ali ponekad mogu poslužiti da nas učine uspavanim bićima, ovisnima o potrošnji. Samo iskrene veze i stabilne veze grade životne priče dobrote.“

Sv. Augustin je osjetio duboku čežnju svakog ljudskog srca, istinu koja ne razočarava i ljepotu koja ne prolazi. I kako ju je pronašao? Pronašavši Onoga koji ga je već tražio, Isusa Krista. Prijateljstvo s Kristom, koje je temelj vjere, nije samo jedna od mnogih pomoći za izgradnju budućnosti, nego naša zvijezda Sjevernjača. Kao što je napisao bl. Pier Giorgio Frassati: „Život bez vjere, bez naslijeđa koje treba braniti, bez borbe za Istinu nije život, nego tek prolaz pored života.“

Djevojka iz Italije koja je Papi postavila drugo pitanje (@Vatican Media)

„Dragi mladi, tražite dobro u svojoj sredini. Ljubite se u Kristu! Znajte vidjeti Isusa u drugima, jer prijateljstvo može doista promijeniti svijet. Prijateljstvo je put mira“, podsjetio je Papa.

Na pitanje o tome kako pronaći hrabrost za svoje izbore i kako živjeti avanturu žive slobode, donoseći radikalne i smislene izbore, Sveti Otac je spomenuo da je izbor temeljni ljudski čin, ali pritom se ne bira nešto, nego nekoga.

Gospina ikona na pozornici (@Vatican Media)

Ponovno se prisjetio riječi sv. Ivana Pavla II.: „Isusa tražite kada sanjate o sreći; On vas čeka kad vas ništa od onoga što pronađete ne zadovoljava; On je ljepota koja toliko privlači; On vas izaziva tom žeđi za radikalnošću koja vam ne dopušta prilagoditi se kompromisu.“

Prepoznajmo Njegovu vjernost u riječima onih koji doista vole, jer su doista bili voljeni. „Ti si moj život, Gospodine“: to izgovaraju svećenik ili redovnica puni radosti i slobode: „Prihvaćam te kao svoju zaručnicu i svog zaručnika“: rečenica koja pretvara ljubav muškarca i žene u djelotvoran znak Božje ljubavi u braku. Evo radikalnih izbora, izbora punih smisla: brak, svećenički red, redovnički život izražavaju darovanje sebe, slobodno i oslobađajuće, što nas istinski čini sretnima. Tada nalazimo sreću – kada naučimo sebe darovati drugim ljudima.

Euharistijsko klanjanje tijekom molitvenog bdijenja mladih (@Vatican Media)

Posljednje pitanje bilo je o tome kako se može istinski susresti Uskrslog Gospodina u životu i biti uvjereni u Njegovu prisutnost, čak i usred kušnji i neizvjesnosti. Rimski biskup je rekao:

Draga mladeži, ako zaista želite susresti Uskrslog Gospodina, slušajte Njegovu riječ – Evanđelje spasenja. Razmišljajte o svome životnom putu, tražite pravdu kako biste gradili humaniji svijet. Služite siromašnima i tako svjedočite dobro koje uvijek želimo primiti od bližnjih. Budite u zajedništvu s Isusom Kristom u Euharistiji. Učite, radite i volite prema primjeru Isusa, dobrog Učitelja koji uvijek hoda uz nas. Koliko svijet treba misionare Evanđelja – svjedoke pravde i mira! Koliko svijet treba muškarce i žene koji su svjedoci nade! Draga mladeži, to je zadatak kojeg nam Uskrsli Gospodin povjerava svakome od nas!

Mnoštvo mladih na molitvenom bdijenju s papom Lavom XIV. (@Vatican Media)

Na kraju je papa Lav XIV. molio kako bi mladi mogli ustrajati u vjeri, s radošću i hrabrošću, te zahvaljivati Isusu što nas ljubi i poziva.

