Papa primio u audijenciju trojicu zatvorenika iz zatvora u Veneciji. Moraglia: Jubilej kao put iskupljenja

Papa Lav XIV. primio je u audijenciju trojicu zatvorenika iz Venecije koji su dobili dozvolu da iz Ternija hodočaste u Rim. Patrijarh Moraglia: „Naši prijatelji zatvorenici moraju pokušati nadvladati priču koja ih je obilježila i iz koje se mogu iskupiti započinjući svaki dan iznova upravo iz zatvora.” Ravnatelj zatvora opisao je susret s Papom kao snažno, autentično i duboko ljudsko iskustvo. Zatvor nije samo ograničenje, nego i most

Vrlo srdačan i bratski susret, nimalo formalan. Nije bilo unaprijed pripremljenih govora. Tako je patrijarh Venecije, Francesco Moraglia, opisao u razgovoru za vatikanske medije susret s papom Lavom XIV. koji je jučer, 7. kolovoza, u vatikanskoj Apostolskoj palači primio u audijenciju jednu skupinu hodočasnika, među kojima su bila i trojica zatvorenika iz Zatvora svete Marije Velike u Veneciji. Zatvorenici su stigli u Rim iz Ternija, odakle su pet dana pješačili do glavnog grada. Patrijarh je objasnio da su trojica zatvorenika, koji su i dalje pod mjerama ograničenja, dobila sudsku dozvolu kako bi mogli sudjelovati u ovom hodočašću i doživjeti iskustvo od velikog značaja za njihov osobni put iskupljenja i oslobođenja.

Na susretu s Papom, koji je uslijedio nakon što su prošli kroz Sveta vrata bazilike sv. Petra, sudjelovali su također zatvorski kapelan don Massimo Cadamuro, ravnatelj zatvora Enrico Farina, biskupski vikar koji prati karitativno djelovanje mons. Fabrizio Favaro te ravnatelj Caritasa u Veneciji Franco Sensini.

Iskupljenje započinje u zatvoru

Patrijarh Venecije opisao je susret s papom Lavom XIV. kao vrlo ohrabrujućim za zatvorenike, a snažan poticaj koji im je uputio jest zapravo poziv na otkupljenje koji se odnosi na cijelo društvo, ljude, povijest te međuljudske odnose, ali i na vlastitu dušu, na vlastiti odnos s Bogom. Naši prijatelji zatvorenici moraju pokušati nadvladati priču koja ih je obilježila, iz koje se trebaju iskupiti; ne u budućnosti, kada izađu iz zatvora, nego već sada, svaki dan iznova, u zatvoru – istaknuo je patrijarh Moraglia.

Dirljiv je bio i kratak osobni susret i razmjena riječi sa svakim zatvorenikom koji će nakon susreta moći čuvati fotografiju s Papom u svojim ćelijama. Patrijarh se osvrnuo i na Papine riječi o otkupljenju, putu koji obuhvaća osobu u cjelini. Sveti Otac im je rekao da to jubilejsko hodočašće mora ostati čvrsta točka s koje mogu gledati prema budućnosti koju moraju početi graditi već sada, živeći godine kojima zaključuju put pravednosti u odnosu prema društvu.

Zatvor kao most, a ne samo ograničenje

Snažno, autentično i duboko ljudsko iskustvo - tako je ravnatelj zatvora Enrico Farina opisao susret s Papom ističući da je to bio simbolični cilj hodočašća, ali i etapa osvješćivanja i novog početka. Ravnatelj Farina duboko je uvjeren da je zatvor također most, a ne samo ograničenje te je istaknuo da audijencija s Papom nije bila nagrada, nego plod ozbiljnog, dugotrajnog i zajedničkog rada te konkretan korak prema ustavnoj i kršćanskoj misiji koja ih vodi svaki dan: pružiti onima koji žele pravu priliku za iskupljenje.

(Vatican News - ap; md)