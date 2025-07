Papa influencerima: Budite posrednici zajedništva u svijetu razorenom ratovima

Na kraju mise koju je u bazilici svetog Petra predvodio kardinal Tagle povodom Jubileja posvećenog digitalnim misionarima, papa Lav XIV. je u pozdravu na tri jezika pozvao mlade djevojke i mladiće da popravljaju mreže, naviještajući mir kako na dramatičnim mjestima ratova, tako i u ispražnjenim srcima onih koji su izgubili smisao postojanja. Ljepota i svjetlo istine ključ su za prevladavanje logike lakoumnosti i lažnih vijesti

Idite i popravite mreže. Prvi poziv upućen apostolima dogodio se među poderanim mrežama, s rukama uronjenima u strpljiv posao krpanja. Danas, dvije tisuće godina kasnije, jedna druga vrsta mreže traži njegu: to je internet – krhka mreža povezanosti i glasova – koja svakodnevno svjedoči svijetu rastrganom neprijateljstvom i ratovima. Zakrpati tu mrežu znači navijestiti svijetu mir, ponovno pokrpati pokidanu tkaninu čovječanstva. U dramatičnim ratnim područjima, kao i u ispražnjenim srcima onih koji su izgubili smisao postojanja. To je poslanje koje je papa Lav XIV. danas, 29. srpnja, povjerio influencerima našeg vremena: biti posrednici zajedništva, sposobni ne samo popravljati, nego – kada je potrebno – i raskinuti jalovu logiku podjela i polarizacije te širiti ljepotu i svjetlo istine.

Sveti Otac je došao u baziliku svetog Petra na kraju mise koju je predvodio kardinal Luis Antonio Tagle, proprefekt Dikasterija za evangelizaciju, povodom Jubileja posvećenog upravo katoličkim influencerima i digitalnim misionarima. Njih 1400 stiglo je ovih dana u Rim, a Papa im se obratio na tri jezika: talijanskom, engleskom i španjolskom.

Mir u srcima i djelima

Mir vama! Koliko nam je potreban mir u ovom našem vremenu razorenom neprijateljstvom i ratovima - istaknuo je rimski biskup s nadom da će mir prebivati u srcima i da će se pretočiti u svakodnevno djelovanje svakog čovjeka.

To je poslanje Crkve: naviještati svijetu mir! Mir koji dolazi od Gospodina, koji je pobijedio smrt, koji nam donosi Božje oproštenje, daruje nam Očev život i pokazuje nam put ljubavi!

Influenceri i digitalni misionari okupljeni u bazilici sv. Petra (@Vatican Media)

Ispuniti nadom

Poslanje influencera se također ostvaruje kroz ispunjavanje društvenih mreža i digitalnih prostora kršćanskom nadom.

Mir treba tražiti, naviještati i dijeliti posvuda – kako na dramatičnim ratnim područjima, tako i u ispražnjenim srcima onih koji su izgubili smisao postojanja i okus nutrine, duhovnog života.

Sve do egzistencijalnih granica

Upravo današnje vrijeme – možda više nego ikada – traži učenike misionare, sposobne dati glas živućoj Kristovoj nadi sve do nakraj svijeta. To nisu granice iscrtane na zemljovidu, nego obzori gdje god postoji srce koje čeka, srce koje traži, srce koje je u potrebi. To su, dakle, egzistencijalne granice – istaknuo je Petrov nasljednik.

Vrednovati kreativnost

Papa Lav XIV. se na engleskom, svom materinskom jeziku obratio digitalnim misionarima postavljajući im drugi izazov - tražiti trpeće tijelo Kristovo u bližnjemu i tako održati čovječnost i unutar današnje kulture, koja je duboko obilježena i oblikovana tehnologijom.

Znanost i tehnologija utječu na naš način postojanja i življenja u svijetu, sve do toga da oblikuju poimanje samih sebe, kao i naše odnose s drugima i s Bogom. No ništa što dolazi od čovjeka i njegova stvaralaštva ne smije biti tako iskrivljeno da ponižava dostojanstvo drugoga. Naše i vaše poslanje jest hraniti kulturu kršćanskog humanizma – i činiti to zajedno. To je za nas ljepota mreže.

Papin pozdrav sudionicima (@Vatican Media)

Razviti jezik našeg vremena

Nije prvi put u povijesti da čovječanstvo prolazi kroz duboku kulturnu preobrazbu. Suočena s takvim prijelazima, Crkva nikada nije ostala pasivna: uvijek je nastojala razlučiti i prosvijetliti, razlikujući ono što je trebalo sačuvati od onoga što je trebalo preoblikovati, pročistiti. Među izazovima te nove geografije nalazi se i umjetna inteligencija, kojoj je Sveti Otac posvetio dio svog obraćanja:

To je izazov koji moramo prihvatiti, razmišljajući o dosljednosti našeg svjedočanstva, o sposobnosti slušanja i govora, razumijevanja i bivanja shvaćenim. Imamo dužnost zajedno razviti misao i jezik koji, kao djeca našeg vremena, daju glas ljubavi.

Pustiti da padnu maske

Na internetu se prisutnost, dakle, ne mjeri samo stvaranjem sadržaja, nego promicanjem susreta srdaca. Tako se može pomoći onima koji pate i kojima je potrebno da upoznaju Gospodina; tako njihove rane mogu ozdraviti; tako svatko može ponovno stati na noge i pronaći smisao vlastitog života. Međutim, sve to proizlazi iz zajedničkog napora: potrebno je prihvatiti vlastito siromaštvo, pustiti da padnu sve maske i prepoznati duboku potrebu za evanđeljem.

Mreže koje oslobađaju i spašavaju

Papa se na kraju obratio i na španjolskom jeziku: “Vayan a reparar las redes” – “Idite i popravite mreže”. Ne smijemo ih samo zakrpati, nego i stvarati nove.

Mreže odnosa, mreže ljubavi, mreže besplatnog dijeljenja, gdje je prijateljstvo autentično i duboko. Mreže u kojima se može ponovno spojiti ono što je slomljeno, gdje se možemo izliječiti od samoće – ne brojeći koliko imamo pratitelja, nego kušajući u svakom susretu beskonačnu veličinu ljubavi. Mreže koje daju prostor drugome više nego samima sebi, gdje nijedan mjehur ne može ugušiti glasove najslabijih. Mreže koje oslobađaju, mreže koje spašavaju. Mreže koje nam pomažu ponovno otkriti ljepotu gledanja u oči. Mreže istine. Tako će svaka priča podijeljenog dobra postati čvor jedne jedinstvene, velike mreže: mreže svih mreža – Božje mreže.

Papa pozdravlja okupljene vjernike (@Vatican Media)

Hodati digitalnim putevima

Papa Lav XIV. je na kraju također pozvao da budemo posrednici zajedništva, sposobni suprotstaviti se individualizmu i egocentrizmu, s pogledom uprtim u Krista kako bismo pobijedili logike svijeta, lažnih vijesti i površnosti. Zahvalio se prisutnima za snove koje imaju, za ljubav koju pokazuju prema Gospodinu Isusu i Crkvi, za pomoć pruženu onima koji pate, za hod digitalnim putevima.

(Vatican News - eg; md)