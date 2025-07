Papa Lav XIV.: Razvoj umjetne inteligencije mora ići zajedno s poštovanjem ljudskih i društvenih vrijednosti

U poruci koju je potpisao državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin, povodom „AI for Good Summita 2025“ koji se održava u Ženevi, Papa ponovno ističe potrebu za koordiniranim lokalnim i globalnim upravljanjem novim tehnologijama. Iako priznaje njihovu sposobnost u obavljanju zadataka na brz i učinkovit način, Sveti Otac ističe da one ne mogu zamijeniti moralno razlučivanje ni bogatstvo pravih ljudskih odnosa

Čovječanstvo se danas nalazi na raskrižju. S jedne strane stoji potencijal umjetne inteligencije koja uspijeva obavljati zadatke nevjerojatnom brzinom i učinkovito. S druge strane, ona ne može zamijeniti moralno razlučivanje i ne zna uspostavljati istinski ljudske odnose. Put kojim treba ići jest koordinirano lokalno i globalno upravljanje koje će usmjeravati razvoj novih tehnologija u skladu s autentičnim društvenim vrijednostima.

To je središte poruke pape Lava XIV. koju je potpisao državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin, a koja je danas, 10. srpnja, poslana povodom skupa „AI for Good Summit 2025“, koji se održava od 7. do 11. srpnja u Ženevi. Događaj organizira Međunarodna telekomunikacijska unija (ITU) u suradnji s nekoliko agencija Ujedinjenih naroda i pod pokroviteljstvom švicarske Vlade. Riječ je o bogatom događaju s brojnim izlaganjima, panelima, radionicama i prezentacijama usmjerenima na promicanje rješenja koja integriraju umjetnu inteligenciju u izazove globalnog razvoja.

Povezati ljudsku obitelj

Poruka započinje čestitkom Svetoga Oca povodom 160. obljetnice osnutka Međunarodne telekomunikacijske unije, kao i zahvalom za neprestano zalaganje u promicanju globalne suradnje usmjerene na donošenje koristi komunikacijskih tehnologija narodima diljem svijeta. Izazov povezivanja ljudske obitelji putem različitih dostupnih sredstava posebno je presudan u ruralnim i područjima s niskim proračunom, gdje još uvijek oko 2,6 milijardi ljudi nema pristup tim sustavima.

Digitalna revolucija

Čovječanstvo se nalazi na raskrižju pred golemim potencijalom koji donosi digitalna revolucija predvođena umjetnom inteligencijom.

Njezin je utjecaj dubok i široko rasprostranjen - piše Papa - te zahvaća područja poput obrazovanja, rada, zdravstva, upravljanja, vojne sfere i komunikacije. Ova epohalna promjena zahtijeva odgovornost i razlučivanje kako bi se izgradili mostovi dijaloga, promicalo bratstvo i osiguralo da umjetna inteligencija ostane u službi cijeloga čovječanstva. Nove tehnologije, koje se neprestano razvijaju, sposobne su samostalno se prilagoditi, donoseći odluke koje su isključivo tehničke, temeljene na algoritmima. Zbog toga je ključno uzeti u obzir antropološke i etičke posljedice umjetne inteligencije, vrijednosti koje se stavljaju u pitanje, kao i zakonodavne obveze i alate potrebne za njihovu zaštitu.

Sve veća ljudska odgovornost

Iako umjetna inteligencija može simulirati aspekte ljudskog razmišljanja i izvršavati zadatke na vrlo učinkovit način, ona nije sposobna ostvariti autentično moralno razlučivanje niti uspostavljati istinske odnose.

Razvoj tih tehnoloških dostignuća mora ići zajedno s poštivanjem ljudskih i društvenih vrijednosti, sa sposobnosti prosuđivanja mirne savjesti te s rastom u ljudskoj odgovornosti.

Nije slučajno, primjećuje papa Lav XIV., da ovo doba potiče razmišljanja o tome što znači biti čovjek i o ulozi čovječanstva u svijetu.

Iznad kriterija korisnosti i učinkovitosti

Odgovornost za etičko korištenje tehnoloških sustava je ponajprije na programerima, upraviteljima i nadzornicima - ističe Sveti Otac te dodaje da i svaki korisnik dijeli dio te odgovornosti. Stoga poziva na promicanje normativnih okvira koji u središte stavljaju ljudsku osobu, a ne samo puke kriterije korisnosti ili učinkovitosti. Također, potiče na traženje s etičkom jasnoćom i na promicanje upravljanja koje se temelji na zajedničkom priznavanju dostojanstva i temeljnih sloboda ljudske osobe.

Smirenost reda

U tom se kontekstu rimski biskup osvrnuo na pojam tranquillitas ordinis – „smirenost reda” – koji je predložio sveti Augustin u djelu De Civitate Dei. To je cilj koji se nikada ne smije izgubiti iz vida, kako bi se promicao humaniji društveni poredak, mirna i pravedna društva, u službi cjelovitog razvoja i dobrobiti ljudske obitelji.

(Vatican News - eg; md)