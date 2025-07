Papa redovnicima i redovnicama: Sanjajte velike stvari za misiju, čovječanstvo je jedna velika obitelj

Primivši u audijenciju u Castel Gandolfu članove generalnih kapitula različitih redovničkih ustanova, papa Lav XIV pozvao je na širenje pogleda o vlastitoj misiji i zvanju. U svom govoru, u kojem je citirao papu Benedikta XVI. i papu Franju, Sveti Otac je istaknuo da su promicanje mira i pastoralna suodgovornost u mjesnim Crkvama dijelovi većeg plana koji nadilazi očekivanja i ide iznad vlastitih predodžbi

Sanjati velike stvari, živjeti vlastiti poziv kao čudesnu avanturu i biti poput malih svjetiljki koje, sjajeći zajedno, ostvaruju Božji naum spasenja. Privesti k sebi cijelo čovječanstvo kao jednu veliku obitelj. To je plan sastavljen od različitih dijelova, od promicanja mira do pastoralne suodgovornosti u mjesnim Crkvama, ali i perspektiva koja nadilazi one koji je grade, koja ide iznad svakog očekivanja. Bile su to središnje teme govora pape Lava XIV. koji je danas, 12. srpnja, primio u audijenciju otprilike 200 sudionika Generalnih kapitulâ nekoliko redovničkih ustanova. Papa ih je primio u dvorištu Apostolske palače u Castel Gandolfu, pozdravljajući ih riječima uskrslog Krista: „Mir vama“.

Papa pozdravlja jednu redovnicu (@Vatican Media)

Izgrađivati Tijelo Kristovo

Sveti Otac je istaknuo različite karizme prisutnih redovnika i redovnica, ali je pritom napomenuo da one imaju jedan zajednički cilj: izgradnju Tijela Kristova.

Upravo zato kako bi ono raslo prema Božjem naumu, Crkva od vas traži službu koju već vršite.

Različiti putovi prema jednoj stvarnosti

Rimski biskup je istaknuo nekoliko različitih značajki svake karizme, ali koje su komplementarne u odražavanju djelovanja cijeloga Božjeg naroda, poput predanja samoga sebe u jedinstvu s Kristovom žrtvom, misije ad gentes, čuvanja i širenja ljubavi prema Crkvi, ne zanemarujući odgoj i formaciju mladih.

To su različiti putovi kojima se na karizmatski način izražava jedna i vječna stvarnost koja ih sve prožima: Božja ljubav prema čovječanstvu.

Papa primio u audijenciju članove nekoliko redovničkih ustanova (@Vatican Media)

Perspektiva koju treba sagledati u svjetlu sadašnjosti

Petrov nasljednik smatra da je naslijeđe koje su ostavili utemeljitelji i utemeljiteljice redovničkih ustanova jedna posebna perspektiva koju treba ponovno sagledati u svjetlu današnjeg vremena. Naime, smjernice za djelovanje koje su proizašle kroz pripravu, molitvu i međusobno slušanje predstavljaju dragocjeni dar jer su plod Duha. On je pomoć cijeloj kršćanskoj zajednici da hodi u ljubavi prema punini istine – kazao je Sveti Otac citirajući riječi pape Benedikta XVI.

Prekrasna avantura

Smjernice koje su oblikovale različite redovničke ustanove sadrže neke temeljne aspekte: obnovljeni misionarski duh, prianjanje uz Kristove osjećaje, čvrsta nada u Boga i žar Duha Svetoga koji neprestano gori u srcu – objasnio je Papa te ih pozvao na promicanje mira, kao i na njegovanje pastoralne suodgovornosti u mjesnim Crkvama.

Prisjećati se toga i isticati to u ovom trenutku pomaže nam da shvatimo bogatstvo našega zajedničkog života, osobito kao redovnici i redovnice, jer smo dio iste prekrasne avanture u kojoj se zalažemo za nasljedovanje Krista izbliza.

Papa tijekom govora (@Vatican Media)

Radost što smo Crkva

Svijest o tome obnavlja i jača našu radost što smo Crkva. Stoga je papa Lav XIV. potaknuo redovnike i redovnice da se otvore ambicioznim ciljevima, citirajući papu Franju koji je rekao da je čovječanstvo jedna obitelj koju Bog u svom planu želi u potpunosti privesti k sebi.

Sanjajte velike stvari kao jedinstveni dijelovi većeg plana koji vas nadilazi i ide iznad vaših očekivanja.

Svjetlo koje se nikada gasi

Iz duha izvornog nadahnuća svake redovničke ustanove rađa se perspektiva u koju treba uključiti svaki napor.

Kako bi, poput malih svjetiljki, pridonijeli širenju Kristova svjetla po cijeloj zemlji, koje se nikada ne gasi.

Poslušni glasu Duha Svetoga

Na kraju govora, Sveti je Otac pozvao prisutne da ostanu poslušni glasu Duha Svetoga koji o svemu poučava jer bez njegove pomoći, u zajedničkoj slabosti, ne znamo što trebamo tražiti.

(Vatican News - eg; md)