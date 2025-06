Papa redovnicama: Ukorijenjene i utemeljene u ljubavi kako bi sijale dobro

Papa Lav XIV. primio je u audijenciju Kćeri Božje Ljubavi, redovnice Reda svetog Bazilija Velikog, Sestre augustinke od pomoći i Sestre franjevke od Presvetih Srdaca, koje su u Rimu povodom njihovih generalnih kapitula. U svom govoru pozvao ih je da slijede primjere svetog Augustina, svetog Bazilija i svetoga Franje, koji su otvorili nove putove služenja, osobito prema djeci, siromasima, siročadi, migrantima, starijima i bolesnima

„Koliko Gospodin taži moju žeđ za životom, ljubavlju, svjetlosti?“. Tim je pitanjem papa Lav XIV. potaknuo na razmišljanje predstavnice nekoliko ženskih redovničkih zajednica koje je danas, 30. lipnja, primio u audijenciju u Apostolskoj palači. Kćeri Božje Ljubavi, redovnice Reda svetog Bazilija Velikog, Sestre augustinke od Pomoći i Sestre franjevke od Presvetih Srdaca okupile su se u Rimu povodom svojih generalnih kapitula ili kako bi proslavile Jubilej. U svom govoru Papa ih je ohrabrio da ukorijene svoj život i poslanje u Kristu kako bi mogle služiti onima kojima je pomoć najpotrebnija, crpeći snagu i nadahnuće iz karizmi svojih utemeljitelja i utemeljiteljica.

Povijest vaših zajednica pokazuje jednu zajedničku dinamiku: svjetlost velikih duhovnih uzora iz prošlosti – poput svetih Augustina, Bazilija i Franje – preko askeze, hrabrosti i svetosti života utemeljitelja i utemeljiteljica, potaknulo je i otvorilo nove putove služenja, osobito najslabijima: djeci, siromašnim djevojkama i mladićima, siročadi, migrantima, a s vremenom i starijima i bolesnima, uz brojne druge službe milosrđa.

Prepustiti Bogu da providi

Citirajući upravo svetog Augustina, utemeljitelja reda iz kojeg je sam potekao, Sveti Otac je istaknuo važnost Božjeg primata u kršćanskom životu. Biskup iz Hipona govorio je: „Bog je tvoje sve. Ako si gladan, Bog je tvoj kruh; ako si žedan, Bog je tvoja voda; ako si u tami, Bog je tvoje svjetlo koje ne zalazi; ako si gol, Bog je tvoje besmrtno ruho“, objasnio je Papa te pozvao redovnice da odgovore u kojoj je mjeri to istina za njih same:

Upravo je to ukorjenjivanje u Kristu ono što je ljude koji su nas prethodili – muškarce i žene poput nas, s darovima i ograničenostima poput naših – dovelo do toga da čine ono što možda nikada nisu ni mislili da bi mogli ostvariti, omogućujući im da posiju sjeme dobra koje je, kroz stoljeća i na svim kontinentima, dospjelo danas do gotovo cijeloga svijeta, kao što to pokazuje i vaša prisutnost.

Evanđelje – najbolji poticaj za služenje

Bez obzira na razlog vašeg boravka u Rimu – bilo da ste ovdje zbog Jubileja ili Generalnih kapitula – u oba slučaja dolazite na grob svetog Petra kako biste obnovile svoju ljubav prema Gospodinu i svoju vjernost Crkvi, te kako biste donijele važne odluke o kojima ovisi vaša budućnost, ali i budućnost vaših sestara i Crkve - dodao je Papa ističući da stoga biti ukorijenjen u Kristu postaje još važnije:

Promjenjive okolnosti vaše prošlosti i živost sadašnjosti konkretno pokazuju da je vjernost drevnoj mudrosti evanđelja najbolji poticaj za sve koji, vođeni Duhom Svetim, kreću novim putovima darivanja, posvećeni ljubavi prema Bogu i bližnjemu, u pažljivom osluškivanju znakova vremena.

Ukorijenjene i utemeljene u ljubavi

Petrov nasljednik je citirao i dekret Perfectae caritatis Drugoga vatikanskog koncila kako bi istaknuo da članovi redovničkih zajednica posvećeni karitativnom djelovanju moraju biti vođeni apostolskim duhom, a cijelo njihovo apostolsko djelovanje prožeto redovničkim duhom, kako bi mogli prije svega živjeti svoje zvanje koje ih potiče slijediti Krista.

Na kraju svoga obraćanja redovnicama, papa Lav XIV. je zaključio riječima svetoga Pavla iz poslanice Efežanima:

Neka po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni mognete shvatiti sa svima svetima što je Dužina i Širina i Visina i Dubina te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje.

(Vatican News - ihc; md)