Papa Lav XIV. posjetio odašiljački centar u Santa Maria di Galeria

Na obljetnicu svog svećeništva, Papa je posjetio gradić gdje se od 1957. godine nalazi odašiljački centar Vatikanskog radija, koji se sada koristi za kratkovalno emitiranje. Izrazio je zahvalnost za rad koji se obavlja odano i kontinuirano, čak i na blagdan, te za službu koja dospijeva do mjesta gdje malo radijskih odašiljača uspijeva doći

Papa Lav XIV. je danas, 19. lipnja, posjetio gradić Santa Maria di Galeria, odnosno ekstrateritorijalno područje Vatikana gdje se nalazi Centar za kratkovalno emitiranje Vatikanskog radija, dio Dikasterija za komunikaciju – stoji u objavi na Telegram računu Tiskovnog ureda Svete Stolice.

Susreo se i razgovarao s osobljem centra, posjetio odašiljačku sobu koju je projektirao arhitekt Pier Luigi Nervi i sjedio u kontrolnoj sobi za kratkovalno emitiranje. Zanimao se također za funkcioniranje antena, prijenosa i digitalnog sustava za oporavak od katastrofe. Zatim je s osobljem centra nakratko proslavio svoju 43. obljetnicu svećeništva koja se obilježava danas.

Papa Lav XIV. i Paolo Ruffini, prefekt Dikasterija za komunikaciju, u odašiljačkom centru Santa Maria di Galeria (@Vatican Media)

U objavi stoji također da je Sveti Otac istaknuo kako je tijekom misionarskog rada u Latinskoj Americi i Africi bilo vrlo dragocjeno moći primati kratkovalna emitiranja Vatikanskog radija, koja dopiru do mjesta do kojih malo koji radijski odašiljač uspijeva doći, te je ponovno istaknuo misionarsku vrijednost komunikacije. Na kraju je, blagoslovivši sve prisutne, zahvalio na radu koji vjerno i kontinuirano obavljaju, čak i na same blagdane, kao i na današnji blagdan Tijelova.

Papa ispred antena odašiljačkog centra (@Vatican Media)

Na kraju objave stoji da je Papa imao priliku istražiti ekstrateritorijalno područje čiji status datira iz sporazuma s talijanskom vladom iz 1951., te za koje se, na temelju motuproprija Fratello Sole, proučava projekt agrivoltaičkog sustava (uporaba zemljišta za solarnu energiju i poljoprivredu) koji bi radiopostaji osigurao opskrbu električnom energijom, kao i potpunu energetsku opskrbu Države Grada Vatikana.

Papa blagoslivlja osoblje Centra (@Vatican Media)

Radijski centar u Santa Maria di Galeria otvorio je papa Pio XII. 1957. godine. Posljednji posjet jednog pape tom centru i području datira iz 1991. godine, kada ih je posjetio papa Ivan Pavao II.

