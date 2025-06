Papa: U Crkvi se ne smije tolerirati nikakvo zlostavljanje; hvala novinarima koji traže istinu

Apel protiv svih oblika zlostavljanja: seksualnoga, zloporabe moći, zloporabe savjesti. To je sadržaj poruke koju je papa Lav XIV. poslao povodom kazališne predstave u Peruu „Proyecto Ugaz“, posvećene Paoli Ugaz, novinarki poznatoj po istrazi o sada već ukinutom pokretu Sodalicio te je stoga u središtu progona. Polazeći od iskustva te žene, Papa potiče slobodu tiska: „Gdje god se novinar ušutka, slabi demokracija“

Hrabrost jedne žene protiv zlostavljanja i korupcije, koja je svjedočanstvo za svijet i za Crkvu, poticaj na slobodu tiska - jer ako se novinare ušutka, demokracija zemlje je u pitanju - ali prije svega apel:

Ukorijeniti u cijeloj Crkvi kulturu prevencije koja ne tolerira nikakav oblik zlostavljanja: ni zloporabu moći ili autoriteta, ni savjesti ili duhovnosti, ni seksualnog zlostavljanja.

Istaknuo je to papa Lav XIV. u poruci koju je poslao povodom kazališne predstave „Proyecto Ugaz“, koja se od 3. do 29. lipnja održava u Teatro Plaza u Limi. Papa je poslao poruku kako bi ponovno istaknuo važnost dviju ključnih tema cijele predstave: borbe protiv zlostavljanja i važnosti novinarskog rada koji se obavlja u istini i slobodi.

Hrabrost Paole Ugaz

'Projekt Ugaz' zapravo je posvećen Paoli Ugaz, poznatoj u Peruu po svom istraživačkom radu protiv jednog od, u prošlosti najmoćnijih, pokreta u cijeloj Latinskoj Americi, Sodalizio di Vita Cristiana, češće nazivanog „Sodalicio“. Riječ je o pokretu koji je papa Franjo ukinuo 14. travnja, u jednom od svojih posljednjih poteza upravljanja zbog slučajeva raznih vrsta zloporabe i korupcije unutar njega - počevši od samih vođa i osnivača Luisa Figarija.

Paola Ugaz bila je među prvima koja je upozorila na zbivanja unutar tog golemog i razgranatog pokreta. Učinila je to kada je 2015. godine, zajedno sa svojim kolegom Pedrom Salinasom, potpisala knjigu koja je prikupila svjedočanstva žrtava. To je potaknulo donošenje brojnih odredbi peruanskoga tužiteljstva kao i internu istragu unutar same udruge, sve do intervencije pape Franje. Međutim, ista je knjiga novinarku koštala godina pritužbi, progona, napada u privatnom i profesionalnom životu, posebno putem društvenih mreža. U studenom 2022. Paola Ugaz je od pape Bergoglia, koji ih je sve primio početkom prosinca prošle godine, potičući njihov rad, zatražila pomoć i zaštitu za sebe i još troje novinara.

Potpora pape Lava XIV.

Potpora pape Franje nastavlja se i sada još jača s papom Lavom XIV. koji vrlo dobro poznaje peruansku stvarnost i slučaj Sodalizio, kao i rad same Paole Ugaz, s kojom se susreo i koju je zagrlio u svibnju, prilikom prve audijencije s predstavnicima medija nakon konklave. Upravo tu audijenciju, u dvorani Pavla VI., četiri dana nakon njegovog izbora, Papa spominje u poruci koju je u kazalištu pročitao monsinjor Jordi Bertomeu, službenik Dikasterija za nauk vjere i apostolski povjerenik u Peruu za slučaj Sodalicio.

Predugo ušutkavana bol

Međutim, Papa najprije želi tri puta reći 'hvala'. Prije svega onima koji su osmislili i ostvarili Projekt Ugaz, koji nije samo kazališna predstava, nego „sjećanje, osuda i, ponajviše, čin pravednosti“, posuđujući „glas i lice boli koja je predugo ušutkavana“. Vaša borba za pravdu borba je i Crkve – piše Papa – jer vjera koja ne dotiče rane ljudskog tijela i duše vjera je koja još nije upoznala evanđelje.

Danas prepoznajemo tu ranu u tolikoj djeci, mladima i odraslima koji su izdani tamo gdje su tražili utjehu; a također i u onima koji su riskirali svoju slobodu i svoje ime kako istina ne bi bila pokopana.

Apeli pape Franje

Papa Lav potom zahvaljuje onima koji su ustrajali u toj stvari, čak i kada su bili ignorirani, diskvalificirani ili čak sudski progonjeni. U tom smislu citira Pismo Božjem narodu iz kolovoza 2018., koje je papa Franjo napisao nakon putovanja u Čile i susreta sa žrtvama zlostavljanja: „Bol žrtava i njihovih obitelji ujedno je i naša bol; stoga je hitno potrebno ponovno potvrditi naše zauzimanje kako bismo zajamčili zaštitu maloljetnika i ranjivih odraslih osoba“. Papa Lav prihvaća apel svog prethodnika koji je u istom pismu potaknuo sve na duboko crkveno obraćenje. To nije retorika, nego konkretan put poniznosti, istine i obeštećenja – ističe Papa te dodaje – prevencija i skrb nisu pastoralna strategija: oni su srce evanđelja.

„Istina nije ničije vlasništvo“

Na kraju, najdublju zahvalnost Papa izražava samoj Paoli zbog hrabrosti koju je pokazala obrativši se papi Franji 10. studenog 2022. i tražeći zaštitu od nepravednih napada koje su ona i još troje novinara, Pedro Salinas, Daniel Yovera i Patricia Lachira, pretrpjeli zbog prijavljivanja zlostavljanja koje je počinila crkvena skupina sa sjedištem u različitim zemljama, ali podrijetlom iz Perua.

Podsjetio je tako na riječi upućene medijima 12. svibnja, kada se prvi put obratio novinarima okupljenima nakon konklave, kada je istaknuo da istina nije ničije vlasništvo, ali je odgovornost sviju tražiti ju, štititi i služiti joj. Taj susret s novinarima – piše Papa – bio je više od formalnog pozdrava; bila je to ponovna potvrda svete misije onih koji kroz svoju novinarsku profesiju postaju mostovi između činjenica i savjesti ljudi. Čak i pred velikim teškoćama.

Slobodno i etično novinarstvo

Preko napisanoga i teksta pročitanoga u kazalištu, papa Lav XIV. daje da se jasno čuje njegov glas, pun brige i nade za peruanski narod, za njegov „voljeni“ peruanski narod. U ovom vremenu dubokih institucionalnih i društvenih napetosti, štititi slobodno i etično novinarstvo nije samo čin pravednosti, nego dužnost svih koji teže snažnoj i participativnoj demokraciji – napomenuo je te istaknuo:

Kultura susreta ne gradi se na praznim govorima ili manipuliranim pričama, nego na činjenicama ispričanima objektivno, rigorozno, s poštovanjem i hrabro.

Papa se potom obraća samim peruanskim vlastima, kao i civilnom društvu i svakom građaninu, da zaštite one koji, od lokalnih radio postaja do tradicionalnih medija, izvještavaju o stvarnosti „s integritetom i hrabro“.

„Gdje god se novinar ušutka, slabi se demokratska duša zemlje.“

Sijači svjetla među sjenama

Sloboda tiska neotuđivo je opće dobro. Tko savjesno obavlja taj poziv ne smije doživjeti da se njegov glas ušutkaju sitnim interesima ili strahom od istine – napominje Papa. Na kraju upućuje poruku punu „pastoralne ljubavi“ svim peruanskim komunikatorima. Ne bojte se – piše – kroz svoj rad možete biti tvorci mira, jedinstva i društvenog dijaloga. Budite sijači svjetla među sjenama.

Neka to probudi srca, pobudi savjesti i pomogne nam izgraditi Crkvu u kojoj nitko nikada ne mora patiti u tišini i gdje se istina ne doživljava kao prijetnja, nego kao put do oslobođenja.

