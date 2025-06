Papa

Papa: Mladi, zasučite rukave, odazovite se Bogu koji vas poziva

Na svojoj trećoj općoj audijenciji, Papa se osvrnuo na prispodobu o gospodaru vinograda koji traži radnike da ih najmi. Bog je taj koji „mnogo puta izlazi kako bi tražio one koji čekaju dati smisao svojim životima“. On zapošljava ljude u različito doba dana, a zatim svima plaća na isti način: to se čini nepravednim, ali Bog želi da „svatko ima ono što mu je potrebno za život“ te „ispunjen, vječan i sretan život“. Isus „ne rangira, on daje sve onima koji mu otvore srce“

Papa Lav XIV. je na današnjoj općoj audijenciji, 4. lipnja, nastavio s jubilejskim ciklusom kateheza „Isus Krist, naša nada“ razmišljajući o prispodobi o „Radnicima u vinogradu“. Nakon što je u papamobilu obišao Trg svetog Petra kako bi pozdravio 35 tisuća okupljenih vjernika, započeo je svoju katehezu ističući da je prispodoba o radnicima u vinogradu „priča koja jača našu nadu“. Iako ponekad nismo u stanju „pronaći smisao svog života“ i „osjećamo se beskorisnima i neprikladnima, baš poput radnika koji na tržnici čekaju da ih netko uzme za najamnike“; iako „vrijeme teče, život prolazi, a mi ne osjećamo ni da nas se priznaje ni da nas se cijeni“ ili da možda „nismo stigli na vrijeme, drugi su došli prije nas ili su nas poslovi zadržali negdje drugdje“; Papa je istaknuo da postoji netko tko nam otvara nove perspektive, a to je gospodar vinograda, koji više puta u danu izlazi tražiti radnike koji mogu raditi u njegovom vinogradu. Tržnica je mjesto gdje se obavljaju poslovi, gdje se, nažalost, kupuju i prodaju i ljubav i dostojanstvo, ne bi li se nešto zaradilo. A kad se čovjek ne osjeća cijenjenim i priznatim, u opasnosti je čak da se proda prvom ponuditelju. Gospodin nas, međutim, podsjeća da naš život vrijedi, i njegova je želja pomoći nam to otkriti. Stoga se ne smijemo obeshrabriti, rekao je Sveti Otac, te potaknuo da „čak i u mračnim trenucima života, kada vrijeme prolazi, a ne daje nam odgovore koje tražimo“, zamolimo Boga „da dođe do nas tamo gdje ga čekamo“. Papa blagoslivlja jedno dijete (@Vatican Media) Poziv mladima U prispodobi je gospodar vinograda sam Bog koji „izlazi više puta tražiti one koji čekaju dati smisao svom životu“. Zato se Papa ovdje posebno obratio današnjoj mladeži: Želim, napose, poručiti mladima da ne čekaju, već da sa zanosom odgovore Gospodinu koji nas zove da radimo u njegovu vinogradu. Ne odgađajte, zasučite rukave, jer Gospodin je velikodušan i nećete biti razočarani! Radeći u njegovom vinogradu, pronaći ćete odgovor na to duboko pitanje koje nosite u sebi: koji je smisao mog života? Uvijek se isplati Neprestano traženje radnika, čak i kada „više ne bi imalo smisla izlaziti“, govori nam naime da „ovaj neumorni gospodar vinograda“ želi „pod svaku cijenu dati vrijednost životu svakoga od nas“, objasnio je papa Lav XIV. Kad se čini da nema smisla „uzimati radnike samo za posljednji sat radnog dana“ ili „ići raditi samo jedan sat“, Petrov nasljednik dao je ovaj odgovor: Čak i kad nam se čini da možemo učiniti malo u životu, ipak se isplati. Uvijek postoji mogućnost pronalaska smisla jer Bog voli naš život. Papa pozdravlja vjernike okupljene na Trgu sv. Petra (@Vatican Media) Bog poznaje dostojanstvo svakog čovjeka Prispodoba nam ostavlja još jednu veliku pouku, što se vidi kada gospodar daje plaću radnicima, objasnio je Papa: jedan denar prvim radnicima, kako su se dogovorili, ali isto toliko i ostalima. Za Boga je pravedno da svatko ima ono što mu je potrebno za život. On je radnike pozvao osobno, poznaje njihovo dostojanstvo i na temelju toga ih želi isplatiti. Isus ne pravi razlike Međutim, „radnici prvog sata ostaju razočarani“ jer su oni koji su radili manje primili istu plaću kao i oni. „Ne uspijevaju vidjeti ljepotu tog gospodareva čina, koji nije bio nepravedan, već jednostavno velikodušan, nije gledao samo na zasluge, već i na potrebe“, istaknuo je Petrov nasljednik. Bog želi svima dati svoje Kraljevstvo, to jest ispunjen, vječan i sretan život. I tako Isus čini s nama: on nas ne rangira, onome tko mu otvori srce daje cijeloga sebe. Papa tijekom opće audijencije (@Vatican Media) Odgovor svetog Augustina Sveti Otac je zatim istaknuo da bi prispodoba mogla navesti kršćanina da „pomisli zašto bismo trebali početi raditi odmah i više ako je nagrada ista“, ali kao odgovor citira svetog Augustina: „Zašto, dakle, odgađaš slijediti onoga koji te zove, dok si siguran u nagradu, ali nesiguran u (svoj) dan? Pazi da, zbog odgađanja, ne oduzmeš sebi ono što će ti On dati po svom obećanju.“ Braniti ljudsko dostojanstvo čak i u posljednjem satu U svom pozdravu francuskim hodočasnicima, Papa je podsjetio da svijet „teško pronalazi vrijednost ljudskog života, čak i u njegovom posljednjem času“, pa je zamolio „neka Duh Gospodnji prosvijetli naše umove, kako bismo znali obraniti pravo dostojanstvo svakog ljudskog bića“. Potaknuo je potom poljske vjernike da se ugledaju na svece i blaženike kako bi odgovorili na Gospodinov poziv, a „među njima na blaženog Pier Giorgio Frassatija“, zaštitnika tradicionalnog Susreta mladih u Lednici u Poljskoj. „Nemojmo se obeshrabriti! Čak ni u mračnim trenucima života“, ponovio je Petrov nasljednik obraćajući se hodočasnicima arapskog govornog područja, „Bog nam uvijek dolazi u susret s ljubavlju i nadom.“ Na kraju je, u znak pripreme za proslavu blagdana Pedesetnice, potaknuo talijanske hodočasnike da „uvijek budu poslušni djelovanju Duha Svetoga, zazivajući njegovo svjetlo i snagu“. Papa se obraća hodočasnicima na općoj audijenciji (@Vatican Media) (Vatican News - tc; md)