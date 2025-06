Papa: Svećenici su pozvani na zanos, velikodušnost, blizinu, ne štedeći se

Na svetkovinu Presvetoga Srca Isusova papa Lav XIV. predvodio je u bazilici svetoga Petra misu tijekom koje je zaredio 32 svećenika, a kojom je završio Jubilej posvećen svećenicima. Novozaređene je svećenike potaknuo da stave euharistiju u središte, da prakticiraju milosrđe, da brinu o Božjem narodu i da njeguju jedinstvo u Crkvi. Među ređenicima bio je i fra Mateo Vujčić, franjevac konventualac iz Pule

Hoćeš li cijeli život obavljati svećeničku službu u redu prezbitera, dostojno i mudro ispunjavati službu riječi, slaviti Kristova otajstva pobožno i vjerno, moliti božansko milosrđe za povjereni ti narod, biti sve tješnje povezan s Kristom? Pitanja su koja je Papa postavio trideset dvojici ređenika, među kojima i jednomu iz Hrvatske, te iz Italije, Indije, Šri Lanke, Rumunjske, Srednjoafričke Republike, Svetog Vincenta i Grenadina, Kameruna, Angole, Vijetnama, Etiopije, Tanzanije, Gane, Nigerije, Koreje, Meksika, Ugande, Australije, Papue Nove Gvineje, Meksika, Kenije, Brazila, Ukrajine i Slovačke, nakon intenzivne propovijedi usredotočene na to kako svećenici mogu učiniti prisutnim u svijetu otajstvo utjelovljenja, smrti i uskrsnuća Gospodina, te kako pridonijeti tom djelu spasenja.

Na svetkovinu Presvetoga Srca Isusova i 29. svjetski dan molitve za posvećenje svećenika, koji je ustanovio Ivan Pavao II. 1995. godine, papa Lav XIV. predvodio je danas, 27. lipnja, u bazilici svetoga Petra misu sa svećeničkim ređenjem kojom je završio Jubilej svećenika. Svećenike je potaknuo da stave euharistiju u središte svog života, da ne zaborave molitvu, da brinu o Božjem narodu, da prakticiraju milosrđe i ponajviše da u Crkvi njeguju jedinstvo iz kojega mogu proizići plodovi mira.

Trideset i dva svećenika koje je zaredio papa Lav XIV. (@Vatican Media)

Ne dajte se fascinirati nedosljednim modelima

Od novih je svećenika Papa zatražio da imaju na umu one divne figure svećeničke svetosti koje su u Crkvi postojale i još uvijek su prisutne i danas: Svećenici, mučenici, neumorni apostoli, misionari i prvaci ljubavi – rekao je te dodao – Čuvajte takva bogatstva: zanimajte se za njihovu povijest, proučavajte njihove živote i djela, nasljedujte njihove vrline, dopustite da vas rasplamsa njihov žar, često i ustrajno zazivajte njihov zagovor.

Naš svijet prečesto nudi upitne i nedosljedne modele uspjeha i prestiža. Ne dopustite da vas oni fasciniraju! Naprotiv, gledajte postojan primjer i plodove apostolata, često skrivena i ponizna, onih koji su u životu s vjerom i predanošću služili Gospodinu i braći, te nastavite spomen na njih svojom vjernošću.

Staviti euharistiju u središte života i prakticirati milosrđe

Komentirajući liturgijska čitanja, prvo iz Knjige proroka Ezekijela, i drugo svetoga Pavla, Papa je istaknuo kako je u vremenu velikih i strašnih sukoba, ljubav Gospodina koji nas poziva da mu dopustimo da nas zagrli i oblikuje, univerzalna; stoga u njegovim očima – te tako i u našim – nema mjesta za podjele i mržnju bilo koje vrste. Pritom je ohrabrio svećenike ističući:

Naša se nada temelji na svijesti da nas Gospodin ne napušta; On nas uvijek prati. Međutim, mi smo pozvani surađivati s njim, prije svega stavljajući u središte svojega života euharistiju, izvor i vrhunac čitavog kršćanskog života; potom, plodnim primanjem sakramenata, posebno čestom sakramentalnom ispovijedi; i na kraju, molitvom, meditacijom riječi i prakticiranjem milosrđa, sve više suobličujući svoje srce srcu „Oca milosrđa“.

Misa sa svećeničkim ređenjem na svetkovinu Presvetoga Srca Isusova (ANSA)

Da svi upoznaju Krista i imaju život vječni

Osvrćući se pak na odlomak iz Lukina Evanđelja koji govori o radosti Boga – i svakog pastira koji ljubi po svom srcu – zbog povratka i samo jedne od njegovih ovaca, Sveti je Otac napomenuo da je to poticaj da pastoralnu ljubav žive u istom Očevom duhu, te da njeguju njegovu želju: da nitko ne bude izgubljen, nego da svi, također preko nas, upoznaju Krista i imaju u Njemu život vječni. Potom je objasnio što to konkretno znači:

Poziv je to na intimno sjedinjenje s Isusom, sjemenom sloge među braćom, uzimajući na svoja leđa one koji su se izgubili, dajući oprost onima koji su pogriješili, odlazeći tražiti one koji su se udaljili ili su isključeni, brinući o onima koji pate u tijelu i u duhu, i to u velikoj razmjeni ljubavi koja, proizlazeći iz probodenoga boka Raspetoga, obavija sve ljude i ispunjava svijet.

Papa Lav XIV. spomenuo je pritom encikliku svog prethodnika pape Franje Dilexit nos kako bi istaknuo bezgraničnu ljubav Krista, te rijeke koja nikada ne presušuje, koja nikada ne prolazi, koja se uvijek iznova nudi onima koji žele ljubiti, jedinoga koji će učiniti mogućim novo čovječanstvo.

Ujedinjeni u ljubavi

Govoreći o svećeničkoj službi, Papa je potaknuo svećenike da ulože sve napore kako bi sve doveli do jedinstva u ljubavi, usklađujući razlike kako se nitko ne bi osjećao kao stranac. Potaknuo ih je također da budu sjedinjeni s biskupom i međusobno. Jer, ako vlada jedinstvo, znat će se kako voditi druge u stado Dobroga Pastira, kako bi živjeli kao braća u jednoj kući Očevoj – istaknuo je Papa. To je radosni plod zajedništva koji ujedinjuje vjernike, svećenike i biskupe, koji proizlazi iz osjećaja da su svi otkupljeni i spašeni istom milošću i istim milosrđem, o čemu je sveti Augustin govorio u 340. propovijedi – objasnio je Papa te dodao – Bio je to govor održan povodom godišnjice njegova ređenja, a u kojemu stoji poznata rečenica: Za vas sam biskup, a s vama sam kršćanin.

Papa pozdravlja koncelebrante (@Vatican Media)

Kristovim stopama donijeti svijetu mir

Upravo što se tiče jedinstva, papa Lav XIV. je izrazio svoju veliku želju, već očitovanu tijekom mise na početku pontifikata, o sjedinjenoj Crkvi, znaku jedinstva i zajedništva, koja postaje kvasac za pomireni svijet, te potaknuo na zauzimanje za sklad među narodima.

Pomireni, sjedinjeni i preobraženi ljubavlju koja obilno izvire iz Kristova Srca, hodimo zajedno njegovim stopama, ponizni i odlučni, čvrsti u vjeri i otvoreni svima u ljubavi, nosimo svijetu mir Uskrsloga, i to onom slobodom koja dolazi iz spoznaje da smo voljeni, odabrani i poslani od Oca.

Biti blizu stadu

Na kraju, Sveti je Otac novim svećenicima preporučio nekoliko jednostavnih, ali važnih stvari za njihovu budućnost i za budućnost duša koje će im biti povjerene.

Ljubite Boga i braću, budite velikodušni, gorljivi u slavljenju sakramenata, u molitvi, posebno u klanjanju, u službi; budite blizu svojem stadu, dajte svoje vrijeme i svoju energiju za sve, ne štedeći se, ne praveći razlike, kako nas uče probodeni bok Raspetoga i primjer svetih.

Kako bismo bili sposobni sve to činiti, valja zazvati majčinsku zaštitu Blažene Djevice Marije, Majke svećenikā i Majke nade, kako bi svatko, svakoga dana mogao sve više svoje srce suobličavati Kristovom – istaknuo je papa Lav XIV.

