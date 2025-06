Papa na molitvi krunice u Vatikanskim vrtovima: slijedimo Isusa zajedno s Marijom

Papa Lav XIV. pridružio se 31. svibnja, na kraju Marijanskog mjeseca, vjernicima nakon molitve krunice u Lurdskoj spilji u Vatikanskim vrtovima te poželio da radost tog trenutka „ostane i raste u nama“

Marija je suputnica na putu do Isusa. S tom sigurnošću Papa je potaknuo vjernike da se svakoga dana s hvalom mole Gospodinu. Učinio je to sinoć, 31. svibnja, u Lurdskoj spilji u Vatikanskim vrtovima, u kratkom govoru održanom pred vjernicima koji su, prema tradiciji, sudjelovali u molitvi krunice na završetku svibnja, mjeseca posvećenoga Majci Božjoj. Molitva, koju je predvodio kardinal Mauro Gambetti, nadsvećenik bazilike sv. Petra i generalni Papin vikar za Grad Vatikan, započela je u 20 sati procesijom aux flambeaux (sa svijećama) koja se protezala od crkve Santo Stefano degli Abissini do mjesta na kojemu je reproducirana spilja ukazanja Gospe Bernadetti. Blaženoj Djevici Mariji bili su povjereni papa Lav XIV., Crkva i želja za mirom u svijetu.

U molitvi je sudjelovalo oko dvije tisuće vjernika. Bili su tu kardinali Giovanni Battista Re, dekan Kardinalskog zbora, Lazzaro You Heung-sik, prefekt Dikasterija za kler, Giuseppe Versaldi, prefekt emeritus Kongregacije za katolički odgoj. Zatim biskupi, posvećene osobe, župnik vatikanske bazilike i brojne obitelji, mladi, starije osobe, volonteri Talijanske unije za prijevoz bolesnika u Lourdes i međunarodna svetišta (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes - UNITALSI).

Isusovi učenici, uz Mariju, kako bi svakoga dana dali hvalu Bogu

Na kraju molitve, Papa se na trenutak zadržao klečeći pred Gospinim kipom, a potom je izrazio radost zbog toga što se nalazi pod majčinskim plaštem Blažene Djevice Marije. Tako se pridružio gesti jednostavne i pobožne vjere koja u jubilejskoj godini poprima konotacije koje još više potiču na hvalu, hod, nadu i, ponajviše – kako je rekao – na vjeru meditiranu i zajednički očitovanu.

Citirao je svetoga Ivana Pavla II. koji je krunicu nazivao molitvom "s marijanskom fizionomijom i kristološkim srcem". Osvrćući se na radosna otajstva napomenuo je da je krunica, u konačnici, oblik hodočašća koje vodi do razmatranja otajstva navještenja, Marijinoga pohoda, Isusova rođenja, prikazivanja u hramu, te Isusova pronalaska. Anđelove riječi upućene Mariji i Elizabetine riječi, poziv su na radost i dijeljenje blagoslova. Vaši su koraci tako bili obilježeni Božjom riječju – rekao je Papa te, neprestano se pozivajući svetog Augustina, istaknuo kako živjeti u ritmu Gospodina.

Gledajmo stoga na naš život kao na hod u nasljedovanju Isusa, koji valja proći, kao što smo učinili večeras, zajedno s Marijom. I molimo Gospodina da znamo kako ga hvaliti svakoga dana, "životom i jezikom, srcem i usnama, glasom i ponašanjem" (Sv. Augustin, Govor 256, 1), izbjegavajući nesklad: jezik u skladu sa životom, a usne sa savješću (usp. ibid.).

Zahvala za skrivenu molitvu benediktinki

Neka radost ovog trenutka ostane i raste u nama – rekao je papa Lav XVI. prije blagoslova i zaziva Marijina zagovora da nas „spasi od zala koja nas sada žaloste“, podsjećajući na riječi Benedikta XVI. na završetku svibnja prije tri godine, upravo na tom mjestu gdje je proveo posljednje razdoblje svog zemaljskog života. Poseban je pozdrav papa Lav XIV. uputio redovnicama benediktinkama:

Posebno bih želio izraziti naklonost i zahvalnost sestrama benediktinkama samostana Mater Ecclesiae, koje svojom skrivenom i stalnom molitvom podupiru našu zajednicu i naš rad.

