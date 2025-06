Papa: Redovničke kongregacije izražavaju ljepotu različitih karizma Crkve

Papa Lav XIV. primio je u audijenciju predstavnike tri redovničke kongregacije, sudionike generalnih kapitula, te istaknuo ljepotu Crkve koju oni izražavaju kroz svoje različite karizme i poslanja. Citirajući svetog Augustina podsjetio je na „lijek za zlo“, a to je oprost

Predanost obraćenju, oduševljenje poslanjem i toplina milosrđa – tri su dimenzije Crkve koje je papa Lav XIV. istaknuo u govoru upravljenom sudionicima generalnih kapitula Društva afričkih misija, Trećeg reda svetoga Franje i odgojiteljima Slugu Branitelja, koje je danas, 6. lipnja, primio u audijenciju.

Suradnja u djelu otkupljenja

Papa je prije svega istaknuo kako se taj njihov susret održava u važnom trenutku za cijelu Crkvu te potaknuo na molitvu za njihove kongregacije i za sve posvećene osobe. Potom je podsjetio na Dekret o obnovi redovničkog života koji je objavio Pavao VI., Perfectae Caritatis, izražavajući nadu da će, imajući Boga kao jedini i najvažniji cilj, ujediniti kontemplaciju kojom umom i srcem prianjaju uz Boga, i apostolski žar kojim se trude surađivati ​​u djelu otkupljenja.

Jedinstvo u različitim karizmama

Unatoč raznolikosti karizmi, sredine i prilikā iz kojih potječu i specifičnih poslanja, te se stvarnosti – primijetio je Sveti Otac – pokazuju ujedinjene i komplementarne u skladnoj ljepoti otajstvenoga Tijela Kristova.

Papa Lav XIV. prima sudionike generalnih kapitula Društva afričkih misija, Trećeg reda sv. Franje i odgojitelje Slugu Branitelja (@Vatican Media)

Zajednički život, formacija i zvanja

Papa se osvrnuo na svaku kongregaciju, počevši od Trećega regularnog reda svetog Franje, čiji početci sežu do samog svetca iz Asiza, a koji je papa Niccolò V. uzdigao na razinu crkvenoga reda. Teme 113. generalnog kapitula – od zajedničkoga života do formacije, prolazeći kroz zvanja – govore cijeloj velikoj Božjoj obitelji. Teme su to kojima se – prema Papinim riječima – valja baviti u svjetlu „pokorničke karizme“ koja je vlastita tom redu. Samo kroz stalan put obraćenja – podsjetio je citirajući svetoga Franju – moguće je ponuditi braći – kako je rekao – mirisne riječi Gospodina našega Isusa Krista.

Prihvatiti „ludost Križa“

Društvo afričkih misija, koje je 8. prosinca 1856. utemeljio časni sluga Božji biskup Melchior de Marion Brésillac, konkretan je znak misionarskoga duha koji je u samom srcu života crkve – istaknuo je papa Lav XIV. podsjećajući na riječi pape Franje iz apostolske pobudnice Evangelii gaudium. Vjernost izvornoj karizmi omogućila je tom institutu da prevlada tisuću unutarnjih i vanjskih teškoća i da se otvori novim apostolskim horizontima, i to ne samo u Africi nego u cijelom svijetu.

U tom smislu, prekrasan je poticaj koji vam je ostavio utemeljitelj, da u navještaju ostanete vjerni jednostavnosti apostolskoga propovijedanja te, istodobno, budete uvijek spremni prihvatiti „ludost Križa“; jednostavni i mirni, također kada naiđete na nerazumijevanje i ismijavanje svijeta. Slobodni od bilo kakvog uvjetovanja, jer ste „ispunjeni“ Kristom, i sposobni dovesti braću do susreta s Njim jer vas pokreće samo jedna težnja: naviještati njegovo evanđelje cijelom svijetu. Kako je to važan znak za cijelu Crkvu i za cijeli svijet!

Papa Lav XIV. sa sudionicima generalnih kapitula Društva afričkih misija, Trećeg reda svetoga Franje i odgojiteljima Slugu Branitelja (@Vatican Media)

Svima je potrebno ozdravljenje

Na kraju se Papa usredotočio na Sluge Branitelja, najmlađu kongregaciju, koju je 1942. godine osnovao otac Gerald Fitzgerald.

Sluge Duha koji prebiva u nama po daru krštenja i koji ozdravlja „Quod est saucium“ – odnosno, ono što je ranjeno – kako ćemo za nekoliko dana pjevati u posljednici uz svetkovinu Duhova.

Potaknuta motom Pro Christo sacerdote, ta se kongregacija posvećuje brizi za svećenike u teškoćama, pružajući službu ponizne, strpljive, nježne i diskretne blizine – rekao je Papa te dodao – Njezini članovi, prisutni na raznim stranama svijeta, održavaju terapijske cikluse koji povezuju jednostavan i intenzivan duhovni, osobni i zajednički, život, s visokokvalificiranom stručnom pomoći, diferenciranom prema potrebama.

Vaša nas prisutnost podsjeća na važnu stvar: da smo, naime, svi mi, iako pozvani za braću i sestre biti službenici Krista, liječnika duša, prije svega smo upravo mi bolesni ljudi kojima je potrebno ozdravljenje.

Oprost kao lijek za zlo

Papa je potom citirao svetog Augustina, utemeljitelja reda kojemu pripada, koji je – metaforom broda – opisivao „pukotine“ krhkosti kroz koje grijeh ulazi „iz valova ovoga stoljeća“. Koji je lijek za to? Oprost. Praštajmo – potaknuo je Sveti Otac citirajući Misericordiae Vultus, bulu proglašenja izvanrednoga Jubileja milosrđa „kako bi posvuda, u našim župama, zajednicama, udrugama i pokretima, ukratko, gdje god ima kršćana, svatko mogao pronaći oazu milosrđa“.

Oruđe Duha Svetoga

Papa Lav XIV. je govor završio apostolskim blagoslovom i željom da, tijekom devetnice Duhu Svetom koja je u tijeku, svaki redovnik postane sve više poslušno oruđe Duha Svetoga prema Božjim planovima.

Papa Lav XIV. udjeljuje svoj blagoslov (@Vatican Media)

