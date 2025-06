Papa: Floribert Bwana Chui, afrički mučenik, primjer "razoružanog i razoružavajućeg" mira

Papa Lav XIV. primio je u audijenciju hodočasnike koji su došli u Rim na beatifikaciju održanu jučer u bazilici svetoga Pavla izvan zidina. Novi blaženik je mladi kongoanski carinik, član Zajednice svetoga Egidija, ubijen 2007. u Gomi jer je odbio propustiti ulazak kontaminirane hrane. „U regiji razorenoj nasiljem, krotko se borio za mir, služeći siromašnima“. Papa je njegovom zagovoru povjerio toliko željeni mir u Kivuu, Kongu i u cijeloj Africi

Afrički mučenik, čovjek mira na teritoriju razorenom nasiljem kao što je Goma, u Demokratskoj Republici Kongo, uzor borbe protiv korupcije, poticaj mnogim mladim ljudima, kojima je afrički kontinent bogat, da budu kvasac „razoružanoga i razoružavajućega mira“. Tim se riječima papa Lav XIV. spomenuo Floriberta Bwane Chuija, mladoga Kongoanca, odgovornoga u Zajednici svetoga Egidija u Gomi, carinika ubijenoga 8. srpnja 2007. zato što je odbio propustiti kontaminiranu hranu, štiteći tako zdravlje najsiromašnijih.

Pročitajte također 11/06/2025 Floribert Bwana Chui, kongoanski laik, 15. lipnja bit će proglašen blaženim U nedjelju 15. lipnja, u bazilici svetoga Pavla izvan zidina u Rimu, bit će proglašen blaženim kongoanski laik Floribert Bwana Chui, ubijen 2007. u 27. godini života zbog otpora ...

Jučer, u nedjelju 15. lipnja, Floribert je uzdignut na čast oltara tijekom mise slavljene u bazilici svetoga Pavla izvan zidina u Rimu, koju je predvodio kardinal Marcello Semeraro, prefekt Dikasterija za proglašenje svetih. Sve prisutne jučer poslijepodne u bazilici, danas je papa Lav XIV. primio u Apostolskoj palači u Vatikanu. Među njima je bila također majka i ostala rodbina novoga blaženika, kojima je Papa posvetio posebne misli. Bili su nazočni i članovi Zajednice svetoga Egidija, koje je Floribert bio član, te nekoliko kongoanskih biskupa. S njima je Sveti Otac molio, zazivajući zagovor blaženika, za toliko željeni mir u Kongu i u cijeloj Africi.

Riječi pape Franje

Papa im se obratio na francuskom jeziku, te u govoru citirao svojega prethodnika papu Franju koji se, tijekom putovanja u Demokratsku Republiku Kongo u siječnju 2023. godine, u prigodi susreta s mnoštvom mladih Kongoanaca na Stadionu mučenika, opširno spomenuo Floriberta Bwanu Chuija.

Mladić poput vas… sa samo 26 godina ubijen je u Gomi zato što je blokirao prolaz pokvarenih prehrambenih proizvoda koji bi naštetili zdravlju ljudi. Kao kršćanin, molio je, mislio na druge i odlučio biti pošten, rekavši 'ne' prljavštini korupcije. To znači održavati ruke čistima, dok se ruke koje spletkare novcem, prljaju krvlju. Biti čestit znači blistati tijekom dana, širiti Božje svjetlo, živjeti blaženstvo pravednosti: pobijediti zlo dobrim!

Prijateljstvo s djecom s ulice zbog rata u Gomi

Međutim, odakle je mladić mlađi od 30 godina crpio svu tu snagu da se odupre korupciji? – upitao je Papa. Štoviše, – dodao je – riječ je o korupciji koja je ukorijenjena u trenutnom mentalitetu i sposobna za svako nasilje. Odgovor je u vjeri: „Odluka da očuva ruke čistima – bio je, naime, carinik – dozrjela je u savjesti oblikovanoj molitvom, slušanjem Božje riječi, zajedništvom s braćom – objasnio je Sveti Otac.

Blaženi Floribert živio je duhovnost Zajednice svetoga Egidija, koju je papa Franjo sažeo u tri riječi: molitva, siromašni i mir.

Siromašni su bili odlučujući u njegovu životu. Blaženi Floribert živio je predanu bliskost s djecom s ulice, koje je u Gomi na to prisilio rat, koja su bila prezrena i bez roditelja. Volio ih je Kristovom ljubavlju; zanimao se za njih i brinuo se o njihovoj ljudskoj i kršćanskoj formaciji.

Floribert Bwana Chui

Blaga bitka za mir

Jedan se prijatelj sjeća da je Bwana Chui bio uvjeren da smo rođeni kako bismo činili velike stvari, kako bismo utjecali na povijest, kako bismo mijenjali stvarnost – napomenuo je Papa. Dok se jedna časna sestra prisjetila njegovih riječi: „Zajednica sve narode stavlja za isti stol“. Bio je čovjek mira – dodao je papa Lav XIV. te istaknuo:

U regiji koja pati kao što je Kivu, izmučenoj nasiljem, blago je nastavljao svoju bitku za mir, služeći siromašnima, prakticirajući prijateljstvo i susret u razdvojenom društvu.

Pouzdanje u budućnost, unatoč svemu

Floribert Bwana Chui nimalo se nije pomirio sa zlom, i imao je san koji se hranio riječima iz Evanđelja i Gospodinovom blizinom. Dok su se brojni njegovi vršnjaci osjećali napušteni i bez nade, on je, naprotiv, slušao Isusove riječi: 'Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama' (Iv 14, 18). Bog ne napušta nijednu zemlju! – istaknuo je Papa, a Floribert je bio siguran u to. Unatoč svemu pokazivao je pouzdanje u budućnost. Govorio je: „Gospodin priprema novi svijet, gdje više neće biti rata, mržnja će biti izbrisana, nasilje se neće više pojavljivati poput kradljivca u noći… Djeca će odrastati u miru. Da, to je veliki san. Nemojmo stoga živjeti za ono što je bezvrijedno. Naprotiv, živimo za taj veliki san!“ – rekao je Papa podsjećajući na riječi novoga blaženika.

Vrijednost svjedočanstva laikā i mladih

Riječi su to 26-godišnjega carinika koji nije znao da će ga Katolička Crkva jednoga dana proglasiti blaženim. Riječi su to laika, koje – kako je istaknuo papa Lav XIV. – ističu dragocjenu vrijednost svjedočanstva laikā i mladih.