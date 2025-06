Papa: Moramo pomoći kršćanskom Istoku pogođenom nikad viđenim đavolskim nasiljem

Palestinci u potrazi za živežnim namirnicama (AFP or licensors)

Papa Lav XIV. susreo se u Vatikanu sa sudionicima plenarnoga zasjedanja Unije djelâ za pomoć Istočnim Crkvama (ROACO). Razmišljajući o širenju rata, Papa je sve okupljene potaknuo da provjere istinske razloge sukoba, odbacujući one lažne, plod emocionalnih simulacija i retorike te da ne iznevjere želju naroda za mirom priklanjajući se lažnoj propagandi ponovnog naoružavanja. Potaknuo je na nasljedovanje Krista kako bismo mogli odbaciti logike podjele i represalija

Papa Lav XIV. se danas, 26. lipnja, susreo sa sudionicima godišnje plenarne sjednice Unije djelâ za pomoć Istočnim Crkvama (ROACO) te im zahvalio za podršku pruženu narodima koji su pogođeni ratom. Izaslanstvo je predvodio kardinal Claudio Gugerotti, prefekt Dikasterija za Istočne Crkve. Papa je sve prisutne pozvao da raskrinkaju svaku masku koja stoji iza sukoba ističući da ljudi ne smiju umirati zbog lažnih vijesti, te ih potaknuo da se ne priklanjaju lažnoj propagandi ponovnog naoružavanja izdajući tako želju naroda za mirom, s ispraznom iluzijom da nadmoć rješava probleme, a zapravo potiče na mržnju i osvetu. Stoga je potaknuo na molitvu, pomaganje i svjedočenje Krista kako bismo odbacili logike represalija i podjela.

Đavolska žestina nasilja koje uzrokuje rat

Glavna tema zasjedanja bio je upravo rat koji razara zemlje, počevši od Ukrajine pa sve do tragične i nehumane situacije u Gazi i na cijelom Bliskom istoku, rat koji – kako je rekao Papa – sve obavija plaštom mržnje i koji, iako prisutan u povijesti tih zemalja, područja kršćanskog Istoka sada pogađa nikada prije viđenom đavolskom žestinom.

Ljudi ne mogu umirati zbog lažnih vijesti

Sveti je Otac također pozvao na jasnoću te govoreći o Istočnim Crkvama izrazio žaljenje što i unutar katoličke zajednice do sada nije nedostajalo ugnjetavanja i nesporazuma:

Svi mi, cijelo čovječanstvo, pozvani smo procijeniti uzroke tih sukoba, provjeriti one stvarne i pokušati ih prevladati, i odbaciti lažne, plod emocionalnih simulacija i retorike, odlučno ih raskrinkavajući. Ljudi ne smiju umirati zbog lažnih vijesti.

Sramotno je prisiljavati druge silom

Petrov nasljednik je oštro i nedvosmisleno osudio i doveo u pitanje učinkovitost djelovanja međunarodne zajednice očito oslabljene preokretom u razmatranju prava:

Žalosno je vidjeti da snaga međunarodnoga i humanitarnoga prava više nije obvezujuća, već je zamijenjena navodnim pravom prisiljavanja drugih silom. To je nedostojno čovjeka, to je sramotno za čovječanstvo i za one koji su odgovorni za narode.

Lažna propaganda ponovnog naoružavanja

Papa je također napomenuo da je vrlo iluzorno misliti da ratne akcije vode miru, da nadmoć rješava probleme dok, naprotiv, potiče na mržnju i osvetu. Zapitao se kako netko može i dalje iznevjeravati želju naroda za mirom priklanjajući se lažnoj propagandi o ponovnom naoružavanju te istaknuo potrebu za jedinstvom i općim dobrom jer više ne možemo pobjeći od gospodarskog mehanizma koji potiče sukobe:

Ljudi su sve manje svjesni količine novca koja ide u džep trgovaca smrću, a kojim bi se mogle izgraditi bolnice i škole; naprotiv, one već izgrađene se uništavaju!

Svjedočiti ne uvlačeći se u igre moći

Zadaća kršćana pred tim pustošenjima koja bi nam mogla oslabiti nadu, jest održavati živom svjetlost usred tama mržnje – kazao je papa Lav XIV. ističući da nam u tome pomaže molitva jer svaku tragičnu vijest i sliku koja nas pogodi možemo pretvoriti u vapaj zagovora pred Bogom. Potaknuo je također da se nikad ne umorimo neprestano poticati na mir među narodima, ostajući ukorijenjeni u Isusu, te da ne ostanemo ravnodušni pred narodima razorenima ratom:

Nasljedujmo Krista koji je oslobodio srca od mržnje i dajmo primjer kako bismo mogli odbaciti logike podjele i represalija. Želio bih zahvaliti i zagrliti sve istočne kršćane koji na zlo odgovaraju dobrom: hvala vam, braćo i sestre, na svjedočanstvu koje dajete, osobito kada ostajete u svojoj zemlji kao učenici i svjedoci Kristovi.

Bolje upoznati kršćanski Istok

Sveti Otac se osvrnuo i na strašni atentat koji se dogodio prošle nedjelje u crkvi svetog Ilije u Damasku u Siriji, čije se žrtve pridružuju brojnim mučenicima kršćanskog Istoka. Potaknuo je da bolje upoznamo vjersku tradiciju tog područja jer još uvijek postoji vrlo rašireno neznanje koje može dovesti do slabljenja vjere. Papa smatra da bi bili korisni osnovni tečajevi o istočnim Crkvama u sjemeništima, na teološkim fakultetima i katoličkim sveučilištima, kao i veći broj susreta i pastoralnoga djelovanja s braćom istočnih obreda. Oni su živi izraz bogatstva i dubine sakralnog iz kojeg možemo mnogo naučiti:

Njihov osjećaj za sveto, njihova sjajna vjera ojačana kušnjama te njihova duhovnost koja odiše božanskim otajstvom mogu potaknuti čežnju za Bogom koja je na Zapadu prisutna, ali je pritajena.

