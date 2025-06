Papa: Nema vapaja koji Bog ne čuje, donesimo mu bol onih koji se osjećaju izgubljeno

Na četvrtoj općoj audijenciji od početka pontifikata koja se održala danas, 11. lipnja, Papa se u katehezi osvrnuo na lik slijepca Bartimeja. Podsjetio je da nikada ne smijemo napustiti nadu čak ni kada se osjećamo izgubljeno i da vapaj upućen Isusu nikada neće ostati neuslišan

U današnjoj redovnoj katehezi papa Lav XIV. usmjerio je pogled svih hodočasnika pristiglih na Trg sv. Petra na bitan aspekt Isusova života – njegova ozdravljenja bolesnih. „Pozivam vas da pred Srce Isusovo stavite svoje najbolnije i najkrhkije dijelove, ona mjesta u vašem životu gdje se osjećate zaustavljeni i blokirani. Zamolimo Gospodina s pouzdanjem da čuje naš vapaj i da nas ozdravi!“, započeo je Sveti Otac.

„Bartimej, slijepi prosjak kojega je Isus susreo u Jerihonu pomaže nam razumjeti da nikada ne smijemo napustiti nadu, čak ni kada se osjećamo izgubljeno“, podsjetio je Papa i pojasnio: „Bartimej znači 'sin Timejev': opisuje tog čovjeka preko odnosa, a ipak je on dramatično sam. Ipak, to ime može također značiti 'sin časti' ili 'sin divljenja' – upravo suprotno od stvarnosti u kojoj se nalazi. Budući da je ime u židovskoj kulturi vrlo važno, to znači da Bartimej ne uspijeva živjeti ono na što je pozvan.“

„Evanđelist piše da Bartimej sjedi uz put – dakle, treba nekoga da ga podigne i pomogne mu ponovno krenuti. Što možemo mi učiniti kada se nađemo u situaciji koja izgleda bez izlaza? Bartimej nas uči da se obratimo unutarnjim resursima koje nosimo u sebi i koji su dio nas. On je prosjak – ali zna moliti. Štoviše, zna vikati!“, naglasio je Sveti Otac te dodao: „Bartimej je slijep, ali, paradoksalno, vidi bolje od drugih i prepoznaje tko je Isus! Na njegov vapaj Isus se zaustavlja i poziva ga da dođe, jer ne postoji vapaj koji Bog ne čuje, čak ni kad nismo svjesni da se obraćamo njemu. Čini se čudnim da Isus, pred jednim slijepim čovjekom, ne ide odmah k njemu; ali, kad bolje razmislimo, to je način da se Bartimejev život ponovno pokrene: Isus ga potiče da ustane jer vjeruje u Bartimejevu sposobnost hodanja.“

„Često nas upravo ono što smo stavili na sebe kako bismo se zaštitili, kao Bartimej svoj plašt, sada sprječava hodati. Da bi mogao doći k Isusu i dopustiti da ga ozdravi, prosjak se mora pokazati u svoj svojoj ranjivosti. To je ključni korak na svakom putu ozdravljenja“, istaknuo je Papa te nastavio: „Čak i Isusovo pitanje Bartimeju zvuči neobično: 'Što hoćeš da ti učinim?'. Zapravo, nije samo po sebi jasno da mi doista želimo ozdraviti od svojih bolesti – ponekad radije ostajemo nepomični – da ne bismo morali preuzeti odgovornost. Bartimejev odgovor je dubok: koristi glagol anablepein, koji može značiti 'ponovno vidjeti', ali i 'podići pogled'. Bartimej, naime, ne želi samo ponovno vidjeti, on želi ponovno pronaći svoje dostojanstvo! Da bi gledao prema gore, mora podići glavu. Ponekad su ljudi blokirani jer ih je život ponizio, a oni samo žele ponovno pronaći svoju vrijednost.“

„Draga braćo i sestre, ponesimo s pouzdanjem pred Isusa svoje bolesti, kao i bolesti svojih bližnjih; ponesimo bol onih koji se osjećaju izgubljeno i bez izlaza. Vičimo i u njihovo ime i budimo sigurni da će nas Gospodin čuti te da će se zaustaviti“, zaključio je Sveti Otac.

Prije molitve Očenaša, Papa se prisjetio i žrtava nasilja u Grazu, rekavši: „Želim obećati svoje molitve za žrtve tragedije koja se dogodila u školi u Grazu. Blizu sam obiteljima, učiteljima i kolegama iz razreda. Neka Gospodin primi svu ovu svoju djecu u svoj mir!“

(Vatican News - hjb)