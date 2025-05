"Dostojanstven posao za sve", poruka posljednje trojice Papa

U molitvenoj nakani za svibanj 2025. godine, papa Franjo je potaknuo na molitvu „Za radne uvjete“. Zbog njegove smrti, video koji prati ovu molitvenu nakanu objavljen je u drugačijem obliku i donosi izjave o toj temi posljednje trojice Papa

Moliti da se kroz rad svaka osoba ostvari, da se obitelji mogu uzdržavati na dostojanstven način i da društvo postane humanije. Tu je želju papa Franjo izrazio u videu s molitvenom nakanom za svibanj, koji je objavljen u drugačijem obliku nakon njegova preminuća 21. travnja.

Pape i svijet rada

Riječi pape Franje ističu da rad daje "pomazanje dostojanstva": zarađivanje za kruh daje dostojanstvo svakoj osobi. Sam Isus radio je kao drvodjelja, „prilično težak posao“ koji „nije jamčio veliku zaradu“, ali posao koji ga je tako ujedinio sa svim radnicima u povijesti.

Neke misli pape Benedikta XVI. ističu važnost rada prvenstveno „za ostvarenje čovjeka i za razvoj društva“. Rad zato mora biti „organiziran i obavljan s punim poštovanjem ljudskog dostojanstva i u službi općeg dobra“. S druge strane, čovjek ne smije dopustiti da postane „rob rada smatrajući da u njemu može pronaći posljednji i konačni smisao života", koji se nalazi jedino u Bogu.

Na kraju, riječi svetog Ivana Pavla II. potiču na suočavanje s gospodarskim i socijalnim nerazmjerima i nepravdama koje postoje u svijetu rada, stavljajući „na prvo mjesto dostojanstvo radnika i radnica, njihovu slobodu, odgovornost i sudjelovanje“. Uz to ne smiju se zaboraviti „oni koji pate zbog nezaposlenosti, premalih plaća ili nedostatka materijalnih sredstava“. Upravo te neravnoteže i nepravde pozivaju na nužnost molitve da u središtu rada te gospodarskog i društvenog života bude čovjek, a ne zarada.

160 milijuna djece prisiljeno je raditi

Tema rada vrlo je prisutna u crkvenom nauku od kraja 19. stoljeća, kao posljedica pažljivog pogleda na stvarnost koji su pape od tada imali te njihove brige za duhovnu i materijalnu dobrobit ljudi. Trenutno, prema podacima Ujedinjenih naroda (UN) i Međunarodne organizacije rada (ILO), 402,4 milijuna ljudi diljem svijeta nema posao; 160 milijuna djece prisiljeno je raditi; 240 milijuna radnika zarađuje manje od 3,65 dolara dnevno; i više od 60% svjetskog radno sposobnog stanovništva radi u neformalnom gospodarstvu, što znači da oko 2 milijarde ljudi nema radna prava i socijalnu zaštitu.

Rad u slikama

U Papinom videu za svibanj, napravljenom uz pomoć Gospodarske komore u Rimu i Zaklade PRO Papine svjetske molitvene mreže koja ga je objavila, slike koje prate Papine riječi ujedinile su različita životna iskustva iz svijeta rada. Prije svega, može se vidjeti jedna stolarska radionica s kipom svetog Josipa tesara, koji su ručno izrezbarili iz drva lipe majstori kipari iz Val Gardene u 19. stoljeću; zatim se mogu uočiti i različite stvarnosti Međunarodnog gradića Pokreta fokolara Loppiana, poput radionice keramike, poljoprivredne zadruge, tvrtke koja se bavi pakiranjem i završnom obradom mnogih predmeta, a u kojima se rad živi u duhu zajedništva. U videu ne nedostaje ni sugestivnih slika iskorištavanja milijuna radnika u raznim dijelovima svijeta.

Zajednička dobrobit

Lorenzo Tagliavanti, predsjednik rimske Gospodarske komore, ovako je komentirao rad: „On je poput zraka: njegovu vrijednost shvaćamo kad ga nema. Prema socijalnom nauku Crkve, rad je temeljno ljudsko pravo i odlučujući čimbenik za osobno ostvarenje svakoga i za razvoj pravednijeg i solidarnijeg društva: sve su to aspekti u kojima, kao referentna institucija za gospodarsku zajednicu Rima i okolice, svakodnevno pokušavamo dati sve od sebe, bivajući uz poduzeća i radnike. Ova molitvena nakana, koja prati Jubilej radnika i poduzetnika, prilika je da se sjetimo obveze koju smo preuzeli 1831. godine, kada je sam papa Grgur XVI. osnovao rimsku Gospodarsku komoru ediktom državnog tajnika kardinala Bernettija: slijediti model razvoja temeljen na suradnji i pažnji usmjerenima prema zajedničkom interesu“. Tagliavanti je zatim podsjetio na riječi pape Franje iz 2023. koje je uputio skupini francuskih poduzetnika: „Ako je istina da rad oplemenjuje čovjeka, još je istinitije da je čovjek taj koji oplemenjuje rad“, te dodao: “Upravo nas to zanimanje za čovjeka motivira u našem svakodnevnom radu, u potrazi za modelom razvoja usmjerenim prema dobrobiti svih ljudi“.

Rad i dostojanstvo

Još jedan koncept o kojemu su Pape govorili jest da vrijednost rada nadilazi njegov ekonomski aspekt. Stefano Simontacchi, osnivač i član Upravnog odbora zaklade PRO Papine svjetske molitvene mreže, rekao je: „Ako pitamo desetero djece što žele raditi kad odrastu, vjerojatno ćemo dobiti deset različitih odgovora jer svatko ima različite želje: kao u prispodobi o talentima u kojoj je svakome dan vlastiti talent, a rad je mogućnost da činimo kako bi oni urodili plodom, kako bi ostvarili vlastitu osobnost. U radu, zapravo, postoji mnogo više od ekonomske samostalnosti, koja je također važna: rad je doprinos koji se daje društvu, a za nas vjernike on je i sudjelovanje u Božjem stvaranju“, istaknuo je Simontacchi i dodao: “Papa Franjo je upotrijebio vrlo lijep izraz kako bi sve to definirao: rad je nazvao 'pomazanjem dostojanstva', a to je ono što zaista čini razliku u našim životima. Osobito u ovom vremenu obilježenom velikim promjenama, poput umjetne inteligencije, koje nas moraju potaknuti na promicanje sustava solidarnosti kao oblika društvene povezanosti. Zahvalnost, poštovanje i solidarnost moraju biti naš orijentir“, zaključio je.

Prioritet je dostojanstveni rad

Međunarodni direktor Papine svjetske molitvene mreže, isusovac o. Cristóbal Fones, podsjetio je da je sveti Ivan Pavao II. smatrao da je svako ljudsko biće pozvano raditi upravo „jer je stvoreno na sliku i priliku Božju“: kroz rad mu upravo sam Gospodin daje mogućnost sudjelovanja u njegovom stvaralačkom djelu. U enciklici Laborem exercens, Ivan Pavao II. je istaknuo da se našim radom moraju širiti u svijetu ljudsko dostojanstvo, bratsko jedinstvo i sloboda. Rad kršćana, zajedno s molitvom, unaprjeđuje svijet i, što je još važnije, doprinosi širenju Kraljevstva Božjega.

Otac Fones zatim je dodao da na temelju toga njegov nasljednik Benedikt XVI. u enciklici Caritas in veritate potvrđuje da dostojanstvo osobe zahtijeva da gospodarske odluke ne povećavaju nejednakosti te da dostojanstven rad bude prioritet za sve. Taj je Papa smatrao da je siromaštvo, u brojnim slučajevima, rezultat kršenja dostojanstva ljudskog rada: na primjer ograničavaju se mogućnosti osobe, kao u slučaju nezaposlenosti ili djelomične zaposlenosti; ne poštuje se pravo na pravednu plaću ili na sigurnost radnika i njegove obitelji.

Na kraju je otac Fones istaknuo kontinuitet učenja pape Franje s učenjem njegovih prethodnika: „Papa Franjo nam govori da je rad svet. To je sredstvo koje imamo za izgradnju humanijeg društva: ako želimo pravednije društvo, moramo promicati dostojanstveno i stabilno zaposlenje koje se mora obavljati u zdravom okruženju i uz odgovarajuće sigurnosne mjere i koje uključuje poštovanje temeljnih prava i socijalne zaštite, kao i plaću koja obiteljima omogućuje održavanje dobre kvalitete života“. To će biti moguće „kad se ponovno otkrije prava vrijednost rada, kad se ostavi logika profita pod svaku cijenu i kad se u središte stave ljudi, osobito oni koji danas nemaju mogućnost živjeti na ljudski dostojanstven način.“

(Vatican News - md)