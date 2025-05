Papa u bazilici sv. Ivana Lateranskog: Želim slušati sve, kako bih učio, razumio i odlučivao zajedno sa svima

Papa Lav XIV. preuzeo je u nedjelju 25. svibnja rimsku biskupsku stolicu, čime je započeo svoju službu rimskog biskupa. Na svečanom misnom slavlju u bazilici svetog Ivana Lateranskog koncelebrirali su vikar kardinal Reina, kardinali, biskupi i svećenici Rimske biskupije. Stotine vjernika odale su počast Papi. U propovijedi citirao je papu Lucianija: „Rimljanima kažem: Volim vas, želim samo ući u vašu službu i stavljam svima na raspolaganje sve svoje skromne snage, ono malo što imam i što jesam"

Sveti Otac nosi i titulu rimskoga biskupa, čija je stolna crkva bazilika sv. Ivana Lateranskog. Tako je na jučerašnjem misnom slavlju u spomenutoj bazilici papa Lav XIV. preuzeo rimsku biskupsku stolicu, prije čega se susreo s rimskim gradonačelnikom i građanima Rima.

Kako je rekao u homiliji, "Rimska Crkva baštini veliku povijest, ukorijenjenu u svjedočanstvu Petra, Pavla i nebrojenih mučenika, ali i jedinstveno poslanje, jasno izraženo na pročelju ove katedrale: biti Mater omnium Ecclesiarum, Majka svih Crkava."

Papa Franjo nas je često pozivao da razmišljamo o majčinskoj dimenziji Crkve i o njezinim osobinama: nježnosti, spremnosti na žrtvu i sposobnosti slušanja, koja omogućuje ne samo pružanje pomoći, nego često i prepoznavanje potreba i očekivanja još prije no što su izrečeni. To su obilježja za koja se nadamo da će rasti posvuda u Božjem narodu, pa tako i ovdje, u našoj velikoj dijecezanskoj obitelji: u vjernicima, pastirima, i u meni samome.

U osvrtu na odlomak iz Djela apostolskih Papa je spomenuo dijalog koji se u prvoj Crkvi vodio o onome što moraju činiti novokrštenici: uvažavajući i poštujući napor novopridošlih, odlučeno je da im se ne nameću preteška bremena, nego samo ono što je najnužnije: "Braća iz Jeruzalema pišu braći u Antiohiji, prenoseći im donesene odluke te ističu 'Zaključismo, Duh Sveti i mi…'"

Time naglašavaju da je u cijelom tom događaju najvažnije bilo slušanje Božjega glasa. Podsjećaju nas da se zajedništvo gradi prije svega 'na koljenima', u molitvi i u neprestanom zalaganju za obraćenje. Samo u tom duhovnom naponu svatko može u sebi čuti glas Duha koji viče: 'Abba! Oče!', i samim time druge doživjeti i razumjeti kao braću.

"Duh nas poučava Gospodinovim riječima, utiskujući ih duboko u naše srce, prema biblijskoj slici zakona upisanog ne više na kamene ploče, nego u srca", podsjetio je Papa:

Tim smo više sposobni naviještati evanđelje, koliko više dopuštamo da nas ono osvoji i preobrazi, da nas snaga Duha pročisti iznutra, učini jednostavnima u riječima, iskrenima i prozirnima u željama, velikodušnima u djelima.

Sveti je Otac spomenuo i drugo glagolsko lice: 'podsjećati', odnosno ponovno usmjeriti pozornost srca na ono što smo proživjeli i naučili, kako bismo dublje proniknuli u značenje toga i osjetili njegovu ljepotu.

Mislim tu, među ostalim, na zahtjevan put koji Rimska biskupija ovih godina prolazi, razrađen na više razina slušanja: prema vanjskom svijetu, kako bi se prigrlili izazovi vremena, i unutar zajednica, kako bi se razumjele potrebe i pokrenule mudre i proročke inicijative evangelizacije i ljubavi. To je težak, još uvijek trajan hod koji nastoji obuhvatiti bogatu, ali i vrlo složenu stvarnost. No, to je dostojno povijesti ove Crkve, koja je mnogo puta pokazala da zna 'misliti veliko', nesebično se trošiti za hrabre projekte i ulaziti u nove i izazovne stvarnosti.

Papa Lav XIV. je izrazio i želju i spremnost uključiti se u to veliko gradilište stavljajući se, koliko god bude mogao, u slušanje svih, kako bi učio, razumio i odlučivao zajedno sa svima: 'kršćanin s vama, a biskup za vas', kako je govorio sveti Augustin. Spomenuo je i riječi bl. Ivana Pavla I., koji je 23. rujna 1978., s vedrim osmijehom Rimljanima rekao: "Mogu vam jamčiti da vas volim, da ne želim ništa drugo nego služiti vam i staviti vam na raspolaganje sve moje skromne snage, ono malo što imam i što jesam."

I ja vam izražavam svu svoju ljubav, sa željom da s vama, na zajedničkom putu, dijelim radosti i boli, napore i nade. I ja vama stavljam na raspolaganje 'ono malo što imam i što jesam', povjeravajući sve to zagovoru svetih Petra i Pavla te tolikih drugih braće i sestara čija je svetost osvijetlila povijest ove Crkve i ulice ovoga grada.

"Neka nas Djevica Marija prati i zagovara za nas", zaključio je Sveti Otac.

