Papa Lav XIV.: Pape prolaze, Kurija ostaje. Budite čuvari sjećanja i graditelji zajedništva

Raditi u Rimskoj kuriji znači pridonijeti održavanju živog sjećanja na Apostolsku Stolicu, kako bi se papina služba mogla provoditi na najbolji mogući način, poručio je papa Lav XIV. službenicima Rimske kurije te zaposlenicima Svete Stolice, Namjesništva i Rimskog vikarijata na današnjoj audijenciji

Papa Lav XIV. primio je u subotu 24. svibnja u Dvorani Pavla VI. u Vatikanu službenike Rimske kurije i zaposlenike Svete Stolice, Namjesništva i Rimskog vikarijata s njihovom obiteljima. Rekavši da je radostan zbog susreta s njima i njihovim obiteljima, istaknuo je da prvi susret nije „nije trenutak za programske govore“, već da je to prilika da zahvali svima na njihovom djelovanju i služenju.

„Kao što znate, stigao sam tek prije dvije godine, kad me ljubljeni papa Franjo imenovao prefektom Dikasterija za biskupe. Tako sam napustio biskupiju Chiclayo u Peruu i došao ovamo. Kakva promjena! Što sada mogu reći? Samo ono što je Šimun Petar rekao Isusu na Galilejskom moru: 'Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim' (Iv 21, 17). Pape prolaze, a kurija ostaje“, istaknuo je papa Lav XIV. te dodao da to vrijedi za svaku partikularnu Crkvu.

Kurija je ustanova koja čuva i prenosi povijesno sjećanje Crkve i službe njezinih biskupa, rekao je Papa. „Ovo je vrlo važno. Pamćenje je bitan element u živom organizmu. Ono nije samo okrenuto prema prošlosti, nego hrani sadašnjost i usmjerava prema budućnosti. Bez sjećanja se gubi put, gubi se smisao putovanja“, naglasio je.

To je, dodao je, prva misao koju želi podijeliti s njima: raditi u Rimskoj kuriji znači pridonijeti održavanju živog sjećanja na Apostolsku Stolicu, kako bi se papina služba mogla provoditi na najbolji mogući način. Po analogiji, to se može reći i za službe u državi Vatikanskog Grada.

„Postoji još jedan aspekt na koji bih želio podsjetiti, a koji je komplementaran onom sjećanja. To je misionarska dimenzija Kurije i svake institucije povezane s Petrovom službom. Papa Franjo je na tome puno insistirao te je, u skladu s projektom iznesenim u apostolskoj pobudnici Evangelii gaudium, reformirao Rimsku kuriju iz perspektive evangelizacije apostolskom konstitucijom Praedicate evangelium. I to je činio slijedeći stope svojih prethodnika, osobito sv. Pavla VI. i sv. Ivana Pavla II.“, pojasnio je Papa.

Istaknuo je da je iskustvo misija dio njegovoga života i to ne samo zato što je kršten, kao i svi drugi kršćani, nego zato što je kao redovnik augustinac bio misionar u Peruu. „Moj pastoralni poziv sazrijevao je među peruanskim narodom. Nikada ne mogu dovoljno zahvaliti Gospodinu za taj dar! Tako je i poziv na služenje Crkvi ovdje u Rimskoj kuriji bilo novo poslanje, koje sam dijelio s vama u ove dvije godine“, rekao je te dodao da nastavlja to poslanje i da će biti u novoj službi dokle god mu to Bog da.

Nadalje je ponovio poziv iz svoga pozdravnog govora, 8. svibnja, upućenog Crkvi u Rimu: „Zajedno moramo tražiti kako biti misionarska Crkva, Crkva koja gradi mostove, koja gradi dijalog, uvijek otvorena da primi [...] raširenih ruku – sve, sve one koji trebaju naše milosrđe, našu prisutnost, dijalog, ljubav“.

Ponavljam ove riječi, rekao je Papa, misleći na poslanje ove Crkve prema svim Crkvama i cijelom svijetu kako bismo služili zajedništvu, jedinstvu, u ljubavi i istini. „Gospodin je tu zadaću dao Petru i njegovim nasljednicima, a svi vi na različite načine surađujete u tom velikom djelu. Svatko pridonosi obavljajući svoj svakodnevni posao s predanošću i vjerom, jer vjera i molitva su kao sol hrani - daju joj okus“, rekao je Sveti Otac.

Papa je potaknuo sve da surađuju oko izgradnje jedinstva i ljubavi i to tako da, prije svega, pokušaju to svjedočiti svojim ponašanjem u svakodnevnim situacijama, počevši od radnog mjesta. „Svatko može biti graditelj zajedništva svojim odnosom prema kolegama, prevladavajući neizbježne nesporazume strpljivošću i poniznošću, stavljajući se u tuđu kožu, izbjegavajući predrasude, ali i dobrom dozom humora, kako nas je poučio papa Franjo“, rekao je Papa te na kraju potaknuo na molitvu Blaženoj Djevici Mariji za blagoslov Rimske kurije i Vatikana, ali i obitelji zaposlenika, posebno djece, starijih i bolesnih.

(Vatican News - hk)