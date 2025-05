Papa Lav XIV. u bazilici svetog Pavla izvan zidina: Njegovati i širiti ljubav

Papa je posjetio rimsku baziliku posvećenu Apostolu naroda te podsjetio na temelje Pavlove poruke: milost, vjeru i pravdu. Spasenje ne dolazi na čaroban način, već po otajstvu ljubavi koja dolazi od Boga te po čovjekovom pouzdanju i slobodnom prihvaćanju, objasnio je Papa koji je sve pozvao da poput Savla odgovore na Gospodinov poziv koji preobražava život

Čovječanstvo u misiji, koje hodi stopama svetog Pavla; svatko s vlastitim zvanjem koje se temelji na božanskom planu ljubavi. Na to je jučer poslijepodne, 20. svibnja, papa Lav XIV. potaknuo otprilike 2 000 vjernika okupljenih prilikom njegova posjeta bazilici svetog Pavla izvan zidina.

Papu su ispred bazilike dočekali benediktinski opat Donato Ogliari i kardinal nadsvećenik James Michael Harvey, a zatim su u svečanoj procesiji zajedno s ostalim benediktinskim redovnicima ušli u baziliku, prolazeći kroz Sveta vrata.

Papa Lav XIV. pozdravlja i blagoslivlja vjernike (@Vatican Media)

Tri stupa Pavlova naviještanja evanđelja

Nakon uvodnih obreda i pročitanog odlomka iz Poslanice svetog Pavla Rimljanima, papa Lav XIV. nakratko se zaustavio i pomolio pred grobom sv. Pavla, „apostola naroda“. Zatim se u kratkoj homiliji osvrnuo na tri glavne teme Pavlova naviještanja evanđelja: milost, vjeru i pravdu. Papa je objasnio da se zvanje rađa iz susreta s Kristom, iz one ljubavi s kojom Bog prvi prilazi čovjeku, koja je sposobna preobraziti život, kao onda kad je sveti Pavao „još bio daleko od evanđelja i progonio Crkvu“. Iskustvo obraćenja, istaknuo je Papa, povezuje ga i sa svetim Augustinom, koji je, govoreći o svom pozivu, podsjetio: „Kako mi možemo izabrati nešto, ako prvo netko nije izabrao nas? Zaista, ako najprije ne prepoznajemo da smo ljubljeni, ne možemo ljubiti.“

Temelj svakog poziva je Bog: njegovo milosrđe, njegova dobrota, velikodušna poput majčinske koja na prirodan način, kroz svoje tijelo, hrani svoje dijete kada se ono još ne može samo hraniti.

Papa Lav XIV. u molitvi pred grobom svetoga Pavla (ANSA)

Borbe u vjeri

Papa je zatim rekao da je sveti Pavao također sjajan primjer „poslušnosti vjere“. Njegovo obraćenje na putu za Damask nije bilo odricanje, već „mogućnost izbora“ koja postaje poslušnost kroz „napor te unutarnje i vanjske borbe“.

Spasenje ne dolazi na čarobni način, već po otajstvu milosti, vjere i Božje ljubavi te čovjekova pouzdanja i slobodnog prihvaćanja.

„Utrka ljubavi“

Poziv koji je stigao do Pavla i danas se odražava u pozivu svakog vjernika. To je unutarnji glas koja poziva svaku osobu da odgovori na njega. Papa je istaknuo da je milost znati prihvatiti poziv i postati svjedocima ljubavi „razlivene u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan“. To je ljubav koja se hrani konkretnim djelima ljubavi, u „postajanju bliskima jedni prema drugima“ - kako je pozivao papa Franjo. To je „utrka ljubavi“ koja je prisutna u svako doba; utrka koja je, nakon susreta s Kristom, potaknula progonitelja Pavla da postane „sve svima“, sve do mučeništva.

Tako će se nama, kao i njemu, u slabosti tijela očitovati snaga vjere u Boga koja opravdava.

Papa Lav XIV. u bazilici sv. Pavla izvan zidina (@Vatican Media)

Pravilo svetog Benedikta

U Papinoj propovijedi bilo je i riječi o benediktinskim redovnicima, kojima je stoljećima povjerena briga o bazilici svetog Pavla izvan zidina.

Kako se onda ne prisjetiti, govoreći o ljubavi kao izvoru i pokretačkoj snazi ​​navještaja evanđelja, upornih poziva svetog Benedikta, u svom Pravilu, na bratsku ljubav u samostanu i gostoljubivost prema svima.

Temelj svake misije

Na kraju je papa Lav XIV. podsjetio na riječi pape Benedikta XVI., upućene mladima na Svjetskom danu mladih u Madridu 2011. godine.

Dragi prijatelji, rekao je papa Benedikt XVI., Bog nas ljubi. To je velika istina našeg života i ona daje smisao svemu ostalom. U početku našeg postojanja postoji Božji plan ljubavi, a vjera nas potiče da otvorimo svoja srca tom otajstvu ljubavi i da živimo kao osobe koje prepoznaju da su ljubljene od Boga.

U tome je, objasnio je papa Lav XIV., jednostavan i jedinstven temelj svakoga poslanja, kao i njegove misije Petrova nasljednika i baštinika apostolskog žara svetoga Pavla. „Neka mi Gospodin podari milost da vjerno odgovorim na njegov poziv“, zaključio je Papa.

Trophaeum svetog Pavla

Nakon homilije, papa Lav XIV. u tišini se poklonio pred Trophaeum svetoga Pavla (spomeniku podignutom iznad njegova groba), a zatim ga je okadio uz pjevanje antifone Egregie doctor Paule. Slavlje je završeno zajedničkom molitvom Očenaša i apostolskim blagoslovom.

Papa Lav XIV. pred Trophaeum svetoga Pavla (@Vatican Media)

(Vatican News - eg; md)