Papa Lav XIV.: Iako smo krhki, Bog se nastanjuje u nama

Na Trgu svetoga Petra u Vatikanu, na 6. vazmenu nedjelju 25. svibnja, papa Lav XIV. je prije molitve Kraljice neba okupljenima na Trgu uputio kratki nagovor u kojem je prije svega zahvalio vjernicima na iskazanoj ljubavi i zatražio njihovu molitvenu podršku

„Prije svega vam želim zahvaliti na ljubavi koju mi iskazujete i molim vas da me podržite svojom molitvom i blizinom“, poručio je na početku Sveti Otac.

U osvrtu na evanđelje dana, Papa je istaknuo kako se vjernici na svom putu često mogu osjećati nedoraslima zadatku, ali da se tada trebaju osloniti na milosrđe Božje, a ne na vlastite snage.

„U svemu na što nas Gospodin poziva, na životnom putu kao i na putu vjere, ponekad se osjećamo nedoraslima zadatku. Međutim, upravo nam evanđelje ove nedjelje govori da ne trebamo gledati na svoje snage, već na milosrđe Gospodina koji nas je izabrao, sigurni da nas Duh Sveti vodi i uči svemu“, kazao je papa Lav XIV.

Sveti Otac također je podsjetio na Isusovo obećanje učenicima uoči njegove muke, koje ostaje trajna utjeha i putokaz i današnjim kršćanima te objasnio kako dar Duha Svetoga čini svakog čovjeka Božjim prebivalištem, unoseći svjetlo u naše misli, izbore i svakodnevicu.

„Lijepo je što, gledajući na svoj poziv, na stvarnosti i osobe koje su nam povjerene, na obveze koje obavljamo, na svoju službu u Crkvi, svatko od nas može s povjerenjem reći: iako sam krhak, Gospodin se ne srami moje ljudskosti, dapače, dolazi se nastaniti u meni. On me prati svojim Duhom, prosvjetljuje me i čini oruđem svoje ljubavi za druge, za društvo, za svijet“, istaknuo je.

U završnim riječima nagovora, Papa je pozvao vjernike na radosno i odgovorno življenje vjere, potičući da u svakom čovjeku prepoznaju Božje prebivalište – osobito u malenima, siromašnima i onima koji trpe.

Sveti Otac je zaključio nagovor povjerivši cijelu Crkvu zagovoru Blažene Djevice Marije, „Prebivališta posvećenog Bogu“, da bi i mi, poput nje, mogli biti znak i sredstvo Božje ljubavi.

(Vatican News - am)