Monsinjor Renzo Pegoraro novi predsjednik Papinske akademije za život. Papina zahvalnost Pagli

Monsinjor Pegoraro, 65-godišnji svećenik iz Padove, od 2011. je bio kancelar Papinske akademije za život. Papa Lav XIV. izražava „najiskreniju zahvalnost“ nadbiskupu Vincenzu Pagli za službu koju je obavljao kao predsjednik te Akademije i veliki kancelar Papinskog teološkog instituta Ivana Pavla II. za studij braka i obitelji

Papa Lav XIV. imenovao je monsinjora Renza Pegorara novim predsjednikom Papinske akademije za život (PAV). Od 2011. je bio kancelar Akademije, a naslijedio je nadbiskupa Vincenza Pagliu, koji je 21. travnja napunio 80 godina.

„Zahvaljujem papi Lavu XIV. što me imenovao predsjednikom Papinske akademije za život“, rekao je monsinjor Pegoraro. „Službu koju sam obavljao posljednjih godina uz monsinjora Vincenza Pagliu, a prije toga i uz monsinjora Ignacija Carrasca de Paula, bio je fascinantan i poticajan, u skladu s operativnim i tematskim smjernicama pokojnog pape Franje“, stoji u priopćenju PAV-a.

Monsinjor Pegoraro je rođen u Padovi 4. lipnja 1959. Za svećenika je zaređen 11. lipnja 1989. Diplomirao je medicinu i kirurgiju 1985. na Sveučilištu u Padovi. Licenciju iz moralne teologije stekao je 1990. na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Na Katoličkom sveučilištu Presvetog Srca Isusova završio je specijalizaciju iz bioetike. Bio je glavni tajnik Zaklade Lanza u Padovi i profesor bioetike na Teološkom fakultetu Triveneta (Facoltà Teologica del Triveneto).

Od 2000. godine profesor je sestrinske etike (Nursing Ethics) u Pedijatrijskoj bolnici „Bambino Gesù“ u Rimu. Od 2010. do 2013. bio je predsjednik EACME-a (European Association of Centers of Medical Ethics – Europskog udruženja centara za medicinsku etiku). Od 2011. bio je kancelar Papinske akademije za život. Objavio je više knjiga, članaka i eseja.

U pismu koje je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin – stoji u priopćenju PAV-a – Papa je monsinjoru Pagli izrazio „najiskreniju zahvalnost“ za službu koju je obavljao od 2016. kao predsjednik Papinske akademije za život i veliki kancelar Papinskog teološkog instituta Ivana Pavla II. za studij braka i obitelji.

(Vatican News - md)