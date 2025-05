Papa: Pobuđujte radosne i plodonosne putove svetosti

Primivši u audijenciju Braću kršćanskih škola, papa Lav XIV. je istaknuo da je važno poučavanje živjeti kao „službu i poslanje“ kako bi se mladima pomoglo dati najbolje od sebe prema Božjem planu, pretvarajući izazove suvremenoga doba u „odskočne daske“. Potaknuo je također na "sinergiju" između svih odgojnih čimbenika

Sveti Otac Lav XIV. danas je, 15. svibnja, u audijenciju primio Braću kršćanskih škola, odnosno članove Družbe koja se bavi katoličkim odgojem i obrazovanjem. Povod susreta bila je 300. obljetnica odobrenja Družbe i Pravila te obljetnica proglašenja sv. Ivana Krstitelja de La Sallea 'nebeskim zaštitnikom svih odgojitelja', što je papa Pio XII. učinio prije točno 75 godina.

"Nakon tri stoljeća, lijepo je vidjeti kako vaša prisutnost i dalje nosi svježinu jedne bogate i široke odgojne stvarnosti kojoj se još uvijek, u raznim dijelovima svijeta, s oduševljenjem, vjernošću i duhom žrtve, posvećujete u formaciji mladih", naglasio je papa Lav XIV. i s redovnicima podijelio svoja razmišljanja o pozornosti prema aktualnosti te službenoj i misionarskoj dimenziji poučavanja u zajednici.

"Među inovativnim elementima koje je de la Salle uveo u pedagoškoj revoluciji nalazimo poučavanje usmjereno na razrede, a ne više na pojedine učenike; upotrebu francuskog jezika umjesto latinskog, kao jezika poučavanja, čime je nastava postala dostupna svima; nedjeljnu nastavu kojoj su mogli prisustvovati i mladi prisiljeni raditi radnim danima; uključivanje obitelji u školski put, prema načelu 'odgojnog trokuta', koji je i danas aktualan", podsjetio je Papa.

Odgovarajući na pitanje koji su to, u današnjem svijetu mladih, najhitniji izazovi s kojima se valja suočiti i koje vrijednosti treba promicati, Papa je istaknuo da su mladi našega vremena vulkan života, energije, osjećaja i ideja. "No, i njima je potrebna pomoć kako bi skladno razvijali to bogatstvo i prevladali ono što može ometati njihov zdrav razvoj. Pomislimo na izolaciju zbog površnosti, individualizma i emocionalne nestalnosti; na širenje misaonih obrazaca oslabljenih relativizmom; na prevladavanje ritmova i stilova života u kojima nema dovoljno mjesta za slušanje, razmišljanje i dijalog – u školi, obitelji, a ponekad i među vršnjacima – s posljedičnom usamljenošću."

Sveti je Otac spomenuo još jedan aspekt lasalijanske stvarnosti – poučavanje shvaćeno kao služba i poslanje u Crkvi: "Karizma škole, koju prihvaćate četvrtim zavjetom poučavanja, osim što je služenje društvu i dragocjeno djelo ljubavi, i danas se očituje kao jedan od najljepših i najelokventnijih izraza onoga svećeničkog, proročkog i kraljevskog poslanja koje smo svi primili na krštenju. Zbog toga se nadam da će posvećena lasalijanska zvanja rasti, da ćete ih ohrabrivati i promicati u vašim školama i izvan njih te da će, u sinergiji sa svim ostalim odgojnim čimbenicima, pridonositi buđenju radosnih i plodonosnih putova svetosti među mladima koji ih pohađaju", zaključio je Sveti Otac te cijeloj lasalijanskoj obitelji udijelio svoj apostolski blagoslov.

