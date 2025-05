Papa Lav XIV. istočnim katolicima: Crkva vas treba

Papa Lav XIV. primio je 14. svibnja u audijenciju sudionike Jubileja Istočnih Crkvi te ponovno uputio apel da se svijetu vrati "dostojanstvo mira": "Uložit ću sve napore da se taj mir širi. Sveta Stolica je na raspolaganju kako bi se neprijatelji sastali i pogledati jedni drugima u oči. Sa srcem u ruci kažem vođama naroda: sastanimo se, razgovarajmo, pregovarajmo!". Potaknuo je na zauzimanje kako bi kršćani ostali na Bliskom istoku

Sveta Stolica je dostupna kako bi se zaraćene strane mogle sresti i pogledati jedni drugima u oči, jer tako će se ljudima vratiti nada i dostojanstvo koje zaslužuju. Narod želi mir i ja, sa srcem na dlanu, kažem vođama naroda: sastanimo se, razgovarajmo, pregovarajmo. Poruka je to pape Lava XIV. koju je uputio u sklopu svog govora sudionicima Jubileja Istočnih Crkvi s kojima se susreo danas u Dvorani Pavla VI. u Vatikanu. U samom uvodu svog govora Sveti Otac je okupljene pozdravio 'Krist je uskrsnuo. Uistinu je uskrsnuo!' – kako je sam rekao – riječima koje, u mnogim regijama, kršćanski Istok neumorno ponavlja u ovome uskrsnom vremenu.

Dobrodošli u Rim, rekao je im izrazivši radost što je jedan od prvih susreta u njegovome pontifikatu posvećen istočnim vjernicima. Promatrajući ih rekao je kako razmišlja o raznolikosti njihovog podrijetla, slavnoj povijesti i gorkim patnjama koje su mnoge istočne zajednice podnijele ili podnose. Stoga im je ponovio riječi pape Franje o Istočnim Crkvama 'koje treba voljeti: one čuvaju jedinstvene duhovne i mudrosne tradicije i imaju nam mnogo toga za reći o kršćanskom životu, sinodalnosti i liturgiji'.

Spomenuo je i Lava XIII. koji je prvi posvetio jedan dokument dostojanstvu Istočnih Crkvi, jer djelo ljudskog otkupljenja započelo je na Istoku, piše taj papa u Apostolskom pismu Orientalium dignitas. Napominjući da neke od njihovih liturgija ovih dana svečano slave u Rimu, koristeći se jezikom Gospodina Isusa, rekao je da je Lav XIII. izrazio iskren apel kako bi legitimna raznolikost istočne liturgije i discipline doprinijela velikoj ljepoti i dobrobiti Crkve. Njegova je briga i danas vrlo aktualna, jer u naše su vrijeme mnogi – i prisutni na Jubileju – prisiljeni napustiti svoje domovine zbog rata i progona, a riskiraju da na Zapadu izgube svoj vjerski identitet.

Pozdravio je utoliko apel za zaštitu i promicanje kršćanskog Istoka, posebno u dijaspori, te je zato zamolio Dikasterij za Istočne Crkve da mu pomogne definirati načela, norme i smjernice kako bi latinski pastiri mogli konkretno podržati istočne katolike u očuvanju njihovih živih tradicija koje obogaćuju život. Crkva ima potrebu za vama, nastavio je Papa, konstatirajući: Koliko nam je potrebno da ponovno pronađemo osjećaj misterija, tako živ u vašim liturgijama, koje uključuju ljudsku osobu u njezinoj cjelovitosti, a pjevaju ljepotu spasenja i potiču divljenje pred božanskom veličinom koja obuhvaća ljudsku malenost!

Naglasio je da je važno ponovno otkriti, čak i na kršćanskom Zapadu, osjećaj prvenstva Boga, vrijednost mistagogije, neprestanog zagovora, pokore, posta, plača za vlastite grijehe i grijehe čovječanstva, tako tipičnih za istočne duhovnosti. U istočnim se duhovnostima – objasnio je – dramatičan osjećaj ljudske bijede stapa s čudom božanskog milosrđa.

Papa Lav XIV. još rekao sudionicima je Jubileja Istočnih Crkvi: Tko može više od vas, koji iz prve ruke poznajete ratne strahote, pjevati riječi nade u ponoru nasilja. Podsjećajući da je papa Franjo njihove Crkve nazvao mučenicima' i on se spomenuo tolikog nasilja: od Svete zemlje do Ukrajine, od Libanona do Sirije, od Bliskog istoka do Tigraja i Kavkaza. Iznad svog tog užasa, ističe se apel: ne toliko Papin, koliko Kristov 'Mir vama!', rekao je te, isto tako, citirao iz Ivanovog evanđelja: 'Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Ne dajem vam kao što svijet daje'. Objasnio je da Kristov mir nije smrtna tišina, već je dar koji obnavlja ljudske živote. Molimo za takav mir, koji je pomirenje, oprost, hrabrost za okrenuti stranicu i početi ispočetka.

Obećao je da će uložiti sve napore da bi se takav mir širio. Sveta Stolica je dostupna kako bi se neprijatelji mogli sresti – pozvao je – i pogledati jedni drugima u oči, jer tako će se ljudima vratiti nada i dostojanstvo koje zaslužuju. Narod želi mir i ja, sa srcem na dlanu, kažem vođama naroda: sastanimo se, razgovarajmo, pregovarajmo. Poručio je i da oružje može i mora biti tiho, jer ne rješava probleme već ih povećava.

Tko sije mir, ući će u povijest, a ne tko žanje žrtve – nastavio je Papa – jer drugi nisu prije svega neprijatelji, već ljudska bića: ne loši ljudi koje treba mrziti, već ljudi s kojima treba razgovarati. Crkva se nikada neće umoriti ponavljati: neka oružje šuti. I želio bih zahvaliti Bogu za one koji u tišini, molitvi, prinosu, pletu niti mira, a među njima i kršćani - istočni i latinski - koji, posebno na Bliskom istoku, ustraju, jači od iskušenja da napuste svoje zemlje.

Kršćanima se mora dati prilika da ostanu u svojim zemljama sa svim pravima potrebnima za siguran opstanak, rekao je Lav XIV. te braću i sestre s Istoka pozvao na sljedeće: Neka vaše Crkve budu primjer, a pastiri neka promiču zajedništvo, posebno na biskupskim sinodama, kako bi one bile mjesta istinske suodgovornosti; neka se vodi briga o transparentnosti u upravljanju imovinom da ona bude svjedočanstvo potpune predanosti Božjem narodu, bez vezanosti za počasti i moćnike svijeta.

Sjaj kršćanskog Istoka danas više nego ikada zahtijeva slobodu od svake svjetovne ovisnosti i od svake sklonosti protivne zajedništvu, kako bismo bili vjerni u evanđeoskoj poslušnosti i svjedočenju, rekao je papa Lav XIV, blagoslovio ih, potičući ih da mole za Crkvu i uzdignu svoje snažne molitve zagovora za njegovu papinsku službu.

