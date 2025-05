Papa Lav XIV.: Previše je nasilja u svijetu; "mi" valja prenijeti na razinu institucija

Papa Lav XIV. susreo se u Vatikanu s pokretima i udrugama koji su sudjelovali u inicijativi "Arena mira" u Veroni. Među njima su bili Izraelac Inon i Palestinac Sarah koji su prije godinu dana u Veroni, u prisutnosti pape Franje, pred 12 tisuća ljudi bili protagonisti hrabrog i značajnog zagrljaja. "Nenasilje kao metoda i kao stil – potaknuo je Papa – treba obilježavati naše odluke, naše odnose, naša djela"

Papa Lav XIV. primio je 30. svibnja u audijenciju u Vatikanu pokrete i udruge koji su 18. svibnja prošle godine sudjelovali u 'Areni mira' u Veroni, manifestaciji u kojoj je sudjelovao i blagopokojni papa Franjo. Njegov je nasljednik zahvalio veronskom biskupu Domenicu Pompiliju i ocima kombonijancima na toj prigodi u kojoj je također papa Franjo rekao da izgradnja mira počinje stavljajući se na stranu žrtava. Ta je perspektiva bitna za razoružavanje srca, stajališta i uma, te za osudu nepravdi sustava koji ubija, a temelji se na kulturi odbacivanja.

Ne možemo zaboraviti – nastavio je Lav XIV. – hrabar zagrljaj Izraelca Maoza Inona, čije je roditelje ubio Hamas, i Palestinca Aziza Saraha, čijeg je brata ubila izraelska vojska, koji su sada prijatelji i suradnici; ta gesta ostaje kao svjedočanstvo i znak nade. I zahvaljujemo im što su danas htjeli biti tu.

Papa je nastavio da put do mira zahtijeva srce i um pripremljene za brigu o drugima i sposobne prepoznati opće dobro. Put koji vodi do mira je zajednički - kroz brigu o odnosima pravde među svima. Poručio je, isto tako, da u vremenu kao što je naše, obilježeno brzinom i neposrednošću, moramo iznova otkriti duga vremena potrebna da se ti procesi provedu. Povijest, iskustvo i tolike dobre prakse pomogle su da shvatimo kako je autentični mir onaj koji se oblikuje polazeći od stvarnosti i slušajući je. Upravo zbog toga shvaćamo da je taj mir moguć kada se razlike i sukobi – koje one podrazumijevaju – ne uklanjaju, već prepoznaju, pretpostavljaju i prevladavaju.

Utoliko je vaša posvećenost kao pokreta i udruga, iz naroda, posebno vrijedna, jer 'odozdo' i u dijalogu sa svima - kreativnošću i genijalnošću koji proizlaze iz kulture mira - provodite djela u konkretnoj službi ljudima i općem dobru. Na taj način stvarate nadu, poručio je okupljenima Sveti Otac.

U nastavku je istaknuo da je previše nasilja u svijetu. Suočeni s ratovima, terorizmom, trgovinom ljudima, posvudašnjom agresijom, djeci i mladima potrebna su iskustva koja ih odgajaju za kulturu života, dijalog, poštovanje. Najprije – nastavio je – potrebni su im svjedoci drugačijeg načina života. Od lokalne i svakodnevne razine do one globalne, kada upravo oni koji su pretrpjeli nepravdu i žrtve nasilja znaju odoljeti iskušenju osvete, postaju najvjerodostojniji protagonisti nenasilnih procesa izgradnje mira.

Papa Lav XIV. utoliko je naglasio: Evanđelje i socijalni nauk za kršćane su stalna hrana takve predanosti, no istovremeno mogu biti vrijedan kompas i za sve druge. To je u biti zadatak povjeren i vjernicima i nevjernicima, a moraju ga razraditi i ostvariti kroz promišljanja i prakse nadahnute dostojanstvom osobe te općim dobrom.

Svoj je govor sudionicima veronske 'Arene mira' zaključio riječima: Ako želite mir, pripremite institucije mira. Ovdje je Papa naglasio kako smo sve svjesniji da se tu ne radi samo o političkim, nacionalnim ili međunarodnim institucijama, već o cjelokupnosti svih institucija; od obrazovnih, ekonomskih pa do društvenih.

Citirao je encikliku 'Fratelli tutti' koja poziva i mnogo puta ponavlja potrebu izgradnje „nas“, što se onda mora prenijeti na institucionalnu razinu. Zbog toga ih je Sveti Otac potaknuo da budu predani i prisutni – kako je rekao – prisutni u tijestu povijesti kao kvasac jedinstva, zajedništva, bratstva. Bratstvo treba otkriti, voljeti, doživjeti, naviještati i svjedočiti ga, u pouzdanoj nadi da je to moguće zahvaljujući ljubavi Božjoj izlivenoj u srca naša po Duhu Svetome. Citirao je tu Poslanicu Rimljanina, te im zahvalio što su došli, zamolio neka rade uporno i strpljivo i popratio ih svojim papinskim blagoslovom.

(Vatican News - an)