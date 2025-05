Augustinci u Rimu: Papa Lav XIV. dar za cijelu Crkvu

Otac Pasquale Cormio, prior zajednice augustinaca u Rimu, govori o izboru pape Lava XIV. na papinsko prijestolje: „Izbor tog Pape je veliko iznenađenje za naš red.“ Prisjeća se mise na svetkovinu svetog Augustina, 28. kolovoza 2013., koju je predvodio papa Franjo uz tadašnjeg generalnog priora Reda, oca Roberta Francisa Prevosta

„Bilo je to divno iznenađenje!“ Otac Pasquale Cormio, prior augustinske zajednice u Rimu i rektor bazilike svetog Augustina na Campo Marzio, tako je pokušao opisati svoju radost zbog izbora Lava XIV. na papinsko prijestolje. „Danas je za nas zaista dan zahvalnosti“, nastavio je otac Cormio, „jer zaista je dar koji je Gospodin dao ne samo redu augustinaca, već i cijeloj Crkvi, imati ovog Papu koji nastavlja s učiteljstvom pape Franje.“ Trenutak objave cijela je zajednica dočekala s velikim oduševljenjem. „Odmah smo zazvonili zvonima u znak slavlja“, rekao je s velikim ganućem otac Pasquale i dodao: „Neki od nas bili su zauzeti poslijepodnevnim slavljima, drugi su pratili prijenos uživo s Trga svetog Petra, a potom je mnogo ljudi počelo dolaziti k nama, pa smo tako ostali otvoreni i nakon uobičajenog vremena zatvaranja bazilike. Zaista su se svi jako radovali zbog dara koji je ovaj Papa, naš subrat!“

Misija u Peruu i formacija mladih svećenika

Značajno je da je upravo u bazilici svetog Augustina sadašnji Papa, a tada prior Reda augustinaca, dočekao svog prethodnika papu Franju. „Dana 28. kolovoza 2013., na blagdan sv. Augustina“, prisjetio se prior augustinaca u Rimu, „naš generalni kapitul je bio u tijeku. Tada je generalni prior bio otac Prevost koji je zamolio papu Franju da primi na audijenciju sve redovnike augustince okupljene u Rimu. No, papa Franjo je čak došao ovdje slaviti misu.“ Nakon toga, otac Prevost je nakon dva mandata napustio službu generalnog priora kako bi se vratio u Ameriku, prije nego ga je argentinski Papa ponovno pozvao natrag kako bi mu najprije povjerio pastoralnu misiju biskupa u biskupiji Chiclaya u sjevernom Peruu, da bi ga zatim u Rimu postavio prefektom Dikasterija za biskupe. „U njegovom životu i formaciji – istaknuo je otac Pasquale – postoje dva elementa koja obilježavaju njegovo djelovanje. S jedne strane, misija, koju je i sam jučer spomenuo u svom prvom pozdravu kao Papa, a zatim i njegovo zalaganje u formaciji mladih augustinaca, čiji je bio voditelj tijekom prvog dijela svoga svećeništva i poslije završetka mandata generalnog priora nakon 2013. godine“, objasnio je prior zajednice augustinaca u Rimu.

Nastavak pontifikata pape Franje

Upravo je njegova uloga generalnog priora omogućila budućem papi Lavu XIV. da stekne široko znanje o situaciji Crkve u svijetu. „Kao generalni prior, posjetio je više od 50 zemalja u kojima se nalaze naše zajednice augustinaca“, istaknuo je otac Cormio, „a zatim je kao prefekt Dikasterija za biskupe izravno stekao znanje o različitim crkvenim stvarnostima. Zasigurno će mu ta iskustva danas pomoći u njegovom služenju Crkvi.“ Prve riječi koje je izgovorio papa Lav XIV. bile su snažan poziv na mir Uskrslog Krista, razoružani i razoružavajući mir, ponizan i ustrajan. „To je znak da će pontifikat Lava XIV. biti u kontinuitetu s nasljeđem koje nam je ostavio papa Franjo – objasnio je prior – a također nam pokazuje da u povijesti Crkve nema potrebe odmah uvoditi nešto novo, već hoditi stopama onih koji su nam prethodili. Ono što primimo, to smo potom dužni prenijeti. Međutim, Papa je istovremeno već uveo i jednu specifičnost, koju bismo mogli definirati kao augustinovsku, pozivajući se na jedan tekst svetog Augustina, koji je svetac izgovorio tijekom homilije za obljetnicu svog biskupskog ređenja za biskupa Hipona, u kojoj je istaknuo kako služba uvijek mora biti služenje općem dobru“, zaključio je prior Cormio.

„Otac Prevost nije htio propustiti moje ređenje“

Otac Pasquale prisjetio se i osobnih susreta s tadašnjim priorom ocem Prevostom. „Godine 2006., kada sam zaređen za svećenika u svojoj biskupiji Trani u Apuliji, papa Lav XIV., koji je tada bio naš generalni prior, nije htio propustiti moje ređenje. Putovao je cijelu noć kako bi bio prisutan; kad se prisjećam, to me uvijek iznova dotakne, jer naravno nije morao doći na moje ređenje. To je bila osobna gesta puna ljubavi i prijateljstva prema meni. Nakon izbora novog Pape, moja obitelj i ja prisjetili smo se fotografija od tog dana ređenja, te ih čuvamo kao dragocjenu uspomenu u našim srcima“, zaključio je otac augustinac.

