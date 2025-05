Papamobil mira, posljednji dar pape Franje Gazi

Papa je zatražio da se njegov papamobil prenamijeni u kliniku za djecu u pojasu Gaze. Caritas u Jeruzalemu: „To nije samo vozilo, već znak Papine blizine najranjivijima“

Papino nasljeđe mira nastavlja sjati u našem svijetu punom sukoba. Bliskost koju je pokazao najranjivijima tijekom svog pontifikata nastavlja zračiti i nakon njegove smrti, a zadnja njegova odluka je dokaz tome: njegov papamobil, isto vozilo iz kojega je pozdravljao i pristupao milijunima vjernika diljem svijeta, postat će mobilna zdravstvena jedinica za djecu u Gazi.

Posljednja želja za djecu u Gazi

Bila je to njegova posljednja želja za ljude prema kojima je pokazao toliko solidarnosti tijekom svog pontifikata, posebno u posljednjim godinama. A u posljednjim mjesecima svoga života, Papa je povjerio tu inicijativu Caritasu u Jeruzalemu pokušavajući tako odgovoriti na strašnu humanitarnu krizu u Gazi, gdje je do sada raseljeno gotovo milijun djece. Zbog razornog rata, urušene infrastrukture i zdravstvenog sustava te nedostatka obrazovanja, djeca su prva koja plaćaju cijenu, a glad, infekcije i drugi loši zdravstveni uvjeti dovode njihove živote u opasnost. Papa Franjo često je govorio da „djeca nisu brojevi. To su lica, imena, priče. I svako od njih je sveto“, a s ovim posljednjim darom, njegove riječi postale su djela.

Papamobil - već prozvan "Vozilom nade" – obnovljen je opremom za dijagnosticiranje, ispitivanje i liječenje patoloških stanja, uključujući brze testove za infekcije, cjepiva, pribor za šivanje i druge potrepštine za spašavanje života. Također, njime će se služiti liječnici i zdravstveni djelatnici te će, nakon što se ponovno omogući humanitarni pristup Pojasu, dospjeti do djece u najizoliranijim dijelovima Gaze.

Papamobil pape Franje prenamijenjen za zdravstvene potrebe djece u Gazi (Caritas)

U priopćenju za javnost, Peter Brune, glavni tajnik Caritasa u Švedskoj, koji promovira projekt i donacijama vjernika tijekom došašća, napisao je da će „ovim vozilom moći doći do djece koja danas nemaju pristup zdravstvenoj skrbi, do ozlijeđenih i pothranjenih mališana“, te je dodao: „Ovo je konkretna intervencija koja spašava živote u vrijeme kada je zdravstveni sustav u Gazi gotovo potpuno urušen.“

Poziv koji se ne smije zaboraviti

U međuvremenu, Caritas u Jeruzalemu, koji već dugo služi zajednicama u Gazi u teškim uvjetima, nastavlja ulagati napore na terenu. S više od stotinu članova osoblja koji se zalažu u pružanju zdravstvene skrbi, organizacija nastavlja djelovati služeći se nasljeđem suosjećanja i snage koje im je papa Franjo ostavio, donoseći njegov posljednji blagoslov narodu Gaze. „Ovo vozilo predstavlja ljubav, brigu i blizinu Svetog Oca prema najranjivijima“, rekao je Anton Asfar, glavni tajnik Caritasa u Jeruzalemu.

Vozilo će biti pažljivo prilagođeno potrebama onih najpotrebitijih. „Ali to nije samo vozilo. To je poruka svijetu da ne zaboravi djecu u Gazi“, zaključio je Brune.

(Vatican News - fm; ip; md)