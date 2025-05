Kardinal Fernández: Papa Franjo, radnik koji je zanosno živio svoje poslanje

„Njegov svakodnevni rad bio je njegov odgovor na Božju ljubav, izraz njegove brige za dobro drugih“, rekao je kardinal Fernández koji je jučer poslijepodne, 1. svibnja, u bazilici svetoga Petra predvodio šestu misu Novendijala za papu Franju, uz sudjelovanje Rimske kurije. U homiliji se spomenuo onih koji katkada moraju raditi u neugodnim uvjetima te potaknuo zaposlene u Rimskoj kuriji da budu odgovorni

Šestu misu devetodnevnog niza zadušnih liturgija – koje u čast preminulog pape Franje traju do nedjelje – u bazilici Sv. Petra predslavio je kardinal Víctor Manuel Fernández.

U homiliji je istaknuo da je "za papu Franju rad bio izraz i temelj ljudskog dostojanstva – omogućava čovjeku da razvija svoje sposobnosti, gradi odnose i osjeti kako surađuje s Bogom u brizi za svijet. Omogućava mu osjećaj korisnosti i solidarnosti. Zato rad, unatoč trudu i izazovima, postaje put ljudske zrelosti", istaknuo je kardinal Fernández i nastavio:

U središtu tog poštovanja prema radu stoji duboka uvjerenost pape Franje u neprocjenjivu vrijednost svakog ljudskog bića – dostojanstvo koje nikada ne smije biti izgubljeno, zanemareno ni zaboravljeno. Svaka osoba je toliko vrijedna da nije dovoljno samo pomagati joj – treba ju promicati. Treba joj omogućiti da razvije ono najbolje u sebi, da kruh zarađuje darovima koje joj je Bog dao, da svoje sposobnosti oblikuje i koristi. I tu rad postaje ključan – kao sredstvo potpune ljudske afirmacije. No, upozoravao je papa Franjo, opasna je zamka lažne „meritokracije“. Jedno je vrednovati zasluge i trud – a nešto sasvim drugo vjerovati da vrijednost imaju samo oni koji su uspjeli u životu.

"Njegov rad svakoga dana bio je odgovor na Božju ljubav, izražavao je svoju brigu za dobro drugih", rekao je kardinal Fernández, spominjuć Papinu snažnu povezanost s radnicima. Papa je uvijek isticao važnost dostojanstva rada, što je bilo duboko ukorijenjeno u njegovom osobnom iskustvu i u iskustvu njegove obitelji, koja je emigrirala iz Italije s namjerom da si, vlastitim radom, izgradi bolju budućnost.

"Iako je bio suočen s ozbiljnim zdravstvenim problemima, papa je nastavio neumorno raditi", podsjetio je kardinal Fernández:

On nije samo govorio o važnosti rada – on je svoj poziv živio s nevjerojatnom predanošću. Bio je stariji čovjek, narušenog zdravlja, a ipak je danima neumorno radio: prijepodne susreti, audijencije, mise, a zatim i popodne – pun raspored. Do posljednjih dana nije prestajao – iako slab, posjetio je čak i zatvor. Ne možemo ga uzimati kao mjerilo – jer nikada nije uzimao godišnji odmor. U Buenos Airesu, usred ljeta, kada nikog nije bilo, on je bio tu. Nije izlazio na večere, u kazališta, na šetnje – nikada. A mi obični ljudi to ne bismo mogli izdržati. No, njegova predanost bila je svjetionik koji poziva na velikodušnost u vlastitom radu.

Na kraju je kardinal Fernández spomenuo duboku odanost pape Franje svetome Josipu, zaštitniku radnika, podsjećajući na Papin običaj stavljanja molitve pod svečevu sliku kadgod bi imao pred sobom težak problem ili teškoću.

(Vatican News - tc; hjb)