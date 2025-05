Konklava. Deveta opća kongregacija; od 6. svibnja kardinali će biti u Domu svete Marte

Danas je u Vatikanu održana deveta opća kongregacija; prisutno je bilo 177 kardinala, od kojih 127 izbornika. Radovi u Domu svete Marte brzo napreduju i bit će završeni do 5. svibnja kako bi se omogućio smještaj. Ždrijebom su izvučena imena kardinala Prevosta i Semerara za sudjelovanje u povjerenstvu koje pomaže komorniku u redovnoj administraciji

U Rimu se danas nalazi 131 kardinal izbornik od predviđenih 133 koji će 7. svibnja ući u konklavu kako bi izabrali sljedećeg papu. Od njih je 127 bilo prisutno na devetoj općoj kongregaciji, održanoj danas, 3. svibnja, prijepodne od 9 do 12 sati i 30 minuta u Novoj sinodskoj dvorani, u kojoj je sudjelovalo ukupno 177 kardinala – izvijestio je Matteo Bruni, ravnatelj Tiskovnog ureda Svete Stolice. Objasnio je također da radovi na obnovi Doma svete Marte za smještaj kardinala napreduju ubrzanim tempom te će biti dovršeni do ponedjeljka 5. svibnja. Kardinali koji će sudjelovati u konklavi moći će stoga početi ulaziti u svoje smještaje od utorka 6. svibnja navečer, do ujutro u srijedu 7. svibnja, prije mise "pro eligendo Pontifice" koja bi trebala započeti u 10 sati.

Na današnjem su sastanku izvučena također imena kardinala koji će sljedećih nekoliko dana pomagati kardinalu Marxu, koordinatoru Vijeća za gospodarstvo, u povjerenstvu koje pomaže komorniku kardinalu Kevinu Farrellu u upravljanju redovnim poslovima. To su kardinali Robert Francis Prevost i Marcello Semeraro.

Crkva koja u svijet donosi svjetlo

Na današnjoj devetoj kongregaciji bilo je 26 izlaganja, u kojima se nastavilo razmišljati o raznim temama koje se dotiču života Crkve. Tiskovni je ured izvijestio da su kardinali izrazili nadu da će sljedeći Papa biti proročki i da se Crkva neće zatvoriti u Cenakul, nego da će izići i donijeti svjetlo svijetu kojemu je očajnički potrebna nada. U tom se smislu raspravljalo i o kontekstu Jubilejske godine, kojoj je tema „Hodočasnici nade“. Kardinali su, osim toga, raspravljali o tome kako Crkva treba živjeti u svijetu, a ne u vlastitom svijetu, riskirajući da postane beznačajna.

Potom su se sa zahvalnošću prisjetili djelovanja pape Franje, često citirajući apostolsku pobudnicu Evangelii gaudium, koju je objavio 2013. godine, te ističući započete procese koje će sljedeći papa trebati preuzeti. Među ostalim spomenutim temama, raspravljalo se o dvostrukoj zadaći zajedništva u Crkvi i bratstva u svijetu, suradnji i solidarnosti među Crkvama, ulozi Kurije u odnosu na Papu, službi Crkve i Pape u korist mira, vrijednosti obrazovanja, ekumenskom dijalogu i poslanju, sinodalnosti i kolegijalnosti.

Sljedeća zbivanja

Tiskovni je ured izvijestio da su kardinali odlučili dodati još jedno zasjedanje u ponedjeljak te će se stoga sastati na općim kongregacijama i ujutro u 9 i poslijepodne u 17 sati. Za utorak 6. svibnja, zasad je planirana samo jedna sjednica ujutro ali bi po potrebi mogli dodati još jednu poslijepodne. Za sutra, u nedjelju 4. svibnja, nije predviđena kongregacija, nego će kardinali koji to žele moći slaviti misu u svojim titularnim crkvama u Rimu. Dekan Kardinalskoga zbora Giovanni Battista Re na kraju je podsjetio prisutne da tijekom svibnja, mjeseca posvećenoga Djevici Mariji, bazilika svetog Petra organizira molitvu krunice na Trgu, svake subote navečer u 21 sat.

