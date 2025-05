Mamberti: Papa Franjo bio je vjeran svome poslanju, do iscrpljenja svojih snaga

Protođakon Kardinalskog zbora kardinal Dominique Mamberti predvodio je na treću uskrsnu nedjelju u bazilici sv. Petra devetu i posljednju misu zadušnicu za papu Franju

U svojoj homiliji kardinal Mamberti je istaknuo da je misija Petra – i svih apostola – ljubav koja se izražava kroz služenje Crkvi i cijelome čovječanstvu, te da je papa Franjo, “vođen Gospodinovom ljubavlju”, tu zadaću ispunjavao “do iscrpljenja svih svojih snaga”.

Evanđelje treće uskrsne nedjelje, koje govori o susretu Uskrslog Isusa s apostolima na Galilejskom moru i Njegovu zapovijed Petru: “Slijedi me!”, bilo je temelj za razmatranje o Papinoj vjernosti Kristovu pozivu i ljubavi. Kardinal je podsjetio na riječi iz Djela apostolskih: “Treba se pokoravati Bogu, ne ljudima”, koje je papa Franjo često ponavljao, osobito kada bi se obraćao moćnima i naviještao Evanđelje svima, podsjećajući čovječanstvo na Boga milosrđa i spasenja.

Kardinali okupljeni na devetoj misi zadušnici za papu Franju (@VATICAN MEDIA)

„Svi smo se divili kako je papa Franjo, nadahnut Gospodinovom ljubavlju i nošen Njegovom milošću, bio vjeran svom poslanju do krajnjih snaga. Upozoravao je moćnike da se moraju pokoravati Bogu više nego ljudima i cijelom čovječanstvu naviještao radost Evanđelja, Milosrdnog Oca, Krista Spasitelja. Činio je to u svom podučavanju, na svojim putovanjima, u svojim gestama, u svom načinu života. Bio sam blizu njega na Uskrsnu nedjelju, u Loži blagoslova ove bazilike, svjedok njegove patnje, ali prije svega njegove hrabrosti i odlučnosti da služi Božjemu narodu do kraja“, istaknuo je kardinal.

Kardinal Mamberti tijekom svoje propovijedi (@VATICAN MEDIA)

Kardinal Mamberti osvrnuo se i na drugo čitanje iz Otkrivenja, koje donosi klanjanje Bogu i Jaganjcu. Podsjetio je da je papa Franjo često isticao važnost klanjanja kao temeljne dimenzije crkvenog života: „Klanjanje je bitna dimenzija poslanja Crkve i života vjernika. Papa Franjo je na to često podsjećao, primjer u svojoj propovijedi za blagdan Bogojavljenja prošle godine: "Mudraci su se ničice poklonili Djetetu u Betlehemu. Kralj koji nam je došao služiti je Bog koji je postao čovjekom. Pred ovim otajstvom pozvani smo prignuti svoja srca i koljena na klanjanje Bogu koji dolazi u malenosti, koji nastanjuje naše obične domove, koji umire za ljubav. Braćo i sestre, izgubili smo naviku klanjanja i sposobnost koju nam ono daje. Otkrijmo ponovno okus molitve klanjanja, jer među nama danas nedostaje klanjanja.“

Na kraju homilije, kardinal Mamberti je podsjetio da je papa Franjo 126 puta pohodio baziliku Svete Marije Velike kako bi molio pred ikonom Salus Populi Romani, povjeravajući joj svoj pontifikat. Sada, kada Papa počiva u njezinoj blizini, pozvao je vjernike da ga preporuče njezinu zagovoru.

(Vatican News - hjb)