Sprovod pape Franje na službenom kanalu Koptske pravoslavne Crkve

Televizija Koptskoga pravoslavnog patrijarhata, ME Sat Channel, službeni kanal Koptske pravoslavne Crkve, koji emitira program u Egiptu, ali i u dijaspori, posebno u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Australiji, po odredbi Tawadrosa II., poglavara Koptske pravoslavne Crkve, danas, 26. travnja, uživo prenosi pogrebnu misu pape Franje. Ta televizijska postaja dopire do otprilike 20 milijuna korisnika, što je područje koje nadilazi broj koptskih pravoslavnih vjernika u svijetu. To je prvi put da ME Sat Channel prenosi jedno katoličko slavlje.

(Vatican News - aa)