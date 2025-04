Kardinal Filoni: Papa je živio nadu, njegovo putovanje u Irak je povijesno

Godine 2021. kardinal je pratio papu Franju na njegovom povijesnom putovanju u Irak, a 2014. bio je njegov osobni izaslanik u toj bliskoistočnoj zemlji: Papa je bio ganut kada sam mu pričao o patnji kršćanskih zajednica

Kardinal Fernando Filoni, veliki meštar Viteškog reda Svetoga groba, izrazio je svoju tugu, ali i zahvalnost za pontifikat pape Franje u razgovoru za vatikanske medije. Kardinal je dugi niz godina surađivao s Papom te je između ostalog, od 2011. do 2019., bio prefekt Kongregacije za evangelizaciju naroda.

Nada

„Uz molitvu zahvale Gospodinu za život i pontifikat pape Franje, ovo je trenutak u kojem se prisjećam mnogih trenutaka koje sam proživio uz njega, dijeleći važne aspekte i razmišljanja“, rekao je kardinal. „Tako mi na pamet dolaze mnoge stvari koje mi pobuđuju normalnu tugu koju osjećamo kada izgubimo voljenu i cijenjenu osobu, ali i nadu o kojoj papa Franjo nije samo govorio na jedinstven način, već ju je i živio u svom životu, a posebno u posljednjim trenucima, što smo zaista mogli vidjeti.“

Papino ganuće zbog priča iz Iraka

Filoni je pratio Papu na središnjem apostolskom putovanju njegova pontifikata: onom u Irak 2021. godine. Po prvi put je jedan Papa došao u Abrahamovu zemlju. Tadašnji nadbiskup Filoni u toj je bliskoistočnoj zemlji bio nuncij tijekom ratnih godina, od 2001. do 2006., a potom ga je 2014. Papa poslao u Irak kako bi donio utjehu onima koji su morali pobjeći iz Ninivske ravnice.

„Kad me je papa Franjo poslao u Irak u vrijeme kada je ISIS napao sjeverni dio te zemlje, iz kojega su sve kršćanske zajednice protjerane, vidio sam mnogo patnje i razaranja: Papa, koji tada nije mogao posjetiti Irak jer je apostolsko putovanje u Republiku Koreju bilo neizbježno, zamolio me da odustanem od tog putovanja na kojem sam ga i ja trebao pratiti i da odem u Irak“, objasnio je kardinal Filoni. „Bilo je to dvotjedno iskustvo u kojem nisam samo pomagao materijalnom pomoći koju mi ​​je Papa povjerio, već je prije svega to bilo iskustvo susreta, upoznavanja te, koristeći izraz drag papi Franji, prilika u kojoj sam mogao donijeti nježnost tim ljudima koji su se zaista nalazili u situaciji velikog očaja jer su morali bježati bez ičega, ponekad i bez cipela koje su morali ostaviti za sobom... Dakle, mnogo su patili.“

Kad je, po povratku, kardinal Filoni ispričao papi Franji što je doživio, „Papa je bio duboko dirnut: mnogo se osjećaja miješalo u tim trenucima kada smo pričali o bolnom iskustvu tih kršćanskih zajednica. Vjerujem da je Papa upravo tada čvrsto odlučio da i sam ode u Irak. Naravno, tražili smo pravi trenutak za to. Tada je počela pandemija Covida, ali on je ostao vjeran svojoj intuiciji koja je bila gotovo kao obećanje.“

Apostolsko putovanje u Irak

Apostolsko putovanje u Irak održano je u ožujku 2021., a kardinal Filoni posebno je istaknuo tri aspekta. Prije svega, važnost susreta sa stanovništvom koje se vraćalo u svoje krajeve, važnost posjeta i bliskosti s njima. Zatim, ispunjenje želje svetog Ivana Pavla II. i samog pape Franje da posjete Irak. A treće susret sa šijitskom zajednicom „jer se – kako se prisjetio kardinal - zemlja Ura nalazi u cijelosti na šijitskom teritoriju, a tamo su i sveti gradovi šiizma - Najaf, Karbala... Stoga je to zaista bilo povijesno putovanje. Također se sjećam“, nastavio je kardinal, „da mi je Papa, dok smo bili tamo, prije povratka avionom, rekao: ‘Znajte da sam pročitao vašu knjigu prije nego što sam došao ovamo!’. Davno sam napisao tu knjigu o povijesti kršćana Crkve u Mezopotamiji, a Papa ju je htio pročitati kako bi saznao više o dugoj povijesti prisutnosti kršćana u toj zemlji“, zaključio je kardinal Filoni. To je putovanje u Irak bilo toliko važno papi Franji da ga je i sam često opisivao svojim najljepšim putovanjem.

