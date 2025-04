Posmrtni ostaci pape Franje preneseni u baziliku sv. Petra

Jutros se održao obred prijenosa Papina tijela iz Doma svete Marte u vatikansku baziliku. Svečanu, ali intimnu ceremoniju predvodio je komornik Farrell: "S velikim ganućem pratimo posmrtne ostatke našeg pape Franje". U procesiji je prisustvovalo oko 80 kardinala i patrijarha, zatim biskupi, svećenici, časne sestre, laici. Više od 20 tisuća vjernika na trgu dočekali su lijes pljeskom, mnogi čekaju u redu kako bi odali počast Papi

Lijes s tijelom pape Franje prenesen je jutros iz kapelice Doma svete Marte u baziliku sv. Petra u procesiji na čelu s Kardinalskim zborom koji se okupio u Rimu nakon njegove smrti. Kardinal Kevin Farrell, komornik Svete rimske crkve, započeo je liturgijski obred u kapelici Doma svete Marte kratko se pomolivši za dušu pape Franje, a u uvodnoj molitvi zahvalio je Bogu za 12-godišnju službu pokojnog Pape.

Riječi kardinala Farrella

“Draga braćo i sestre, s velikim ganućem pratimo posmrtne ostatke našeg pape Franje u vatikansku baziliku, gdje je vršio svoju službu biskupa Crkve u Rimu i pastira cijele Crkve”, rekao je kardinal Farrell. „Dok izlazimo iz ovog Doma, zahvalimo Gospodinu za bezbrojne darove koje je udijelio kršćanskom narodu po svome sluzi, papi Franji, i zamolimo ga da mu po svome milosrđu i dobroti podari vječni dom u kraljevstvu nebeskom i da velikom nadom utješi Papinu obitelj i Božji narod u Rimu te vjernike diljem svijeta.“

Procesija od Doma svete Marte do bazilike svetog Petra

Zatim je započela procesija s lijesom koju je predvodio Kardinalski zbor s oko 80 kardinala i patrijarha, a prisustvovali su i brojni biskupi, svećenici, časne sestre i laici. Procesija je prošla kroz vatikanski Trg Svete Marte, pa sve do Trga svetog Petra gdje je oko 20.000 okupljenih vjernika pljeskom dočekalo lijes s tijelom pokojnoga Pape, a završila u Bazilici prolazeći kroz Središnja vrata.

Procesija (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Potom je lijes postavljen ispred Oltara ispovijedi gdje je kardinal Farrell predvodio kratku Liturgiju Riječi, a zbor otpjevao Litanije svetaca na latinskom za pokoj njegove duše. Obred je zaključen pjevanjem marijanske himne Salve Regina, nakon čega su vjernici mogli započeti svoj oproštaj od Svetoga Oca.

Vjernici odaju počast Papi (Vatican Media)

Obredi sljedećih dana

Bazilika sv. Petra danas će ostati otvorena za javnost do ponoći, sutra (u četvrtak) od 7 sati do ponoći, te u petak od 7 do 19 sati.

Obred zatvaranja lijesa pape Franje održat će se u petak, 25. travnja, u 20 sati u bazilici sv. Petra, a predvodit će ga kardinal Kevin Joseph Farrell, kamerlengo Svete Rimske Crkve.

Sprovodna misa održat će se u subotu, 26. travnja, u 10 sati na Trgu sv. Petra, a predvodit će je kardinal Giovanni Battista Re, dekan Kardinalskog zbora. Nakon mise uslijedit će završni oproštajni obredi, nakon čega će Papin lijes potom biti odnesen u baziliku svetoga Petra, a odatle u baziliku svete Marije Velike na pokop.

(Vatican News - sc; md)