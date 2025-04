U Vatikanu proslavljen Jubilej bolesnika i svijeta zdravstva

Prigodom Jubileja bolesnika i svijeta zdravstva koji je u nedjelju 6. travnja 2025. proslavljen svečanom euharistijom na Trgu sv. Petra u Vatikanu na kraju mise došao je i Sveti Otac

„Krevet bolesnika može se pretvoriti u 'sveto mjesto' spasenja i otkupljenja“, poruka je pape Franje bolesnicima i medicinskom osoblju prigodom Jubileja bolesnika i svijeta zdravstva koji je u nedjelju 6. travnja 2025. proslavljen svečanom euharistijom na Trgu sv. Petra u Vatikanu. Na kraju mise na Trg je došao i Sveti Otac.

Misno slavlje predvodio je proprefekt Dikasterija za evangelizaciju mons. Rino Fisichella, koji je i pročitao Papinu homiliju.

Sveti Otac se u homiliji osvrnuo na naviještena liturgijska čitanja. Istaknuo je da Bog upravo u pustoj i očajnoj panorami izraelskog naroda u Babilonu čini nešto novo, što se već rađa, a to je novi narod. „Narod koji je, srušivši lažne sigurnosti prošlosti, otkrio ono bitno: ostati ujedinjen i zajedno hoditi u svjetlu Gospodnjem“, naglasio je.

Dodao je da su Izraelci, daleko od Svetog grada, naučili susresti Gospodina na drugi način: u obraćenju srca, u vršenju zakona i pravde, u brizi za one koji su siromašni i potrebiti, u djelima milosrđa.

„To je ista poruka koju, na drugačiji način, možemo shvatiti i u evanđeoskom odlomku (usp. Iv 8,1-11). Ipak, ovdje postoji osoba, žena, čiji je život uništen: ne geografskim progonstvom, već moralnom osudom“, poručio je Papa istaknuvši da ju Bog ne napušta, unatoč tome što se čini da za nju više nema nade.

„Upravo kad njezini mučitelji već stežu kamenje u svojim rukama, upravo tu, Isus ulazi u njezin život, brani je i odvodi od njihova nasilja, dajući joj mogućnost da započne novi život.“

Sveti Otac je pojasnio da tim dramatičnim i potresnim pričama liturgija poziva na obnovu vlastitoga pouzdanja u Boga „koji je uvijek prisutan u našoj blizini da nas spasi“.

„Nema progonstva, nasilja, grijeha, niti bilo koje druge životne stvarnosti koja ga može spriječiti da stoji na našim vratima i kuca, spreman ući čim mu dopustimo.“

Osvrćući se na Jubilej bolesnika i svijeta zdravstva, papa Franjo je poručio da je bolest jedna od najtežih kušnji te je naglasio da ni u tim trenucima Bog ne ostavlja čovjeka samog, nego ostaje uz njega.

„Ali ne samo to. U svojoj povjerljivoj ljubavi, zapravo, uključuje nas da možemo jedni drugima postati 'anđeli', glasnici njegove prisutnosti, do te mjere da se često, i za one koji pate i za one koji pomažu, krevet bolesnika može pretvoriti u 'sveto mjesto' spasenja i otkupljenja.“

Medicinsko osoblje je potaknuo da dopuste prisutnosti bolesnika da uđu u njihovo postojanje kao dar, da izliječi njihovo srce, čisteći ga od svega što nije milosrđe i grijući ga gorućom i slatkom vatrom suosjećanja.

Bolesnicima je poručio da u ovom trenutku svog života s njima dijeli mnogo toga: iskustvo bolesti, osjećaj slabosti, ovisnost o drugima u mnogim stvarima, potrebu za podrškom. „Nije uvijek lako, ali to je škola u kojoj svakodnevno učimo voljeti i dopustiti da budemo voljeni, bez zahtjeva i bez odbijanja, bez žaljenja i bez očaja, zahvalni Bogu i braći za dobra koja primamo, ostavljeni i sigurni za ono što tek dolazi“, istaknuo je.

Na kraju je potaknuo sve da ne protjeruju one koji su krhki, kao što to ponekad neki čine. „Učinimo radije priliku da zajedno rastemo, da gajimo nadu zahvaljujući ljubavi koju je Bog prvo ulio u naša srca (usp. Rim 5,5) i koja, iznad svega, ostaje zauvijek (usp. 1 Kor 13,8-10.13)“, zaključio je Sveti Otac homiliju koju je, na misi prigodom Jubileja bolesnika i svijeta zdravstva, pročitao mons. Fisichella.

Papa je na kraju mise, praćen burnim pljeskom i oduševljenim povicima vjernika, došao na Trg sv. Petra u invalidskim kolicima i pozdravio okupljene vjernike. Nakon misnog blagoslova, koji je udijelio mons. Fisichella, kratko se obratio nazočnima. „Svima želim ugodnu nedjelju“, rekao je Papa.