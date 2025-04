Papa Franjo: U Sudanu patnja nevinih vapi u nebo i potiče nas na djelovanje

U tekstu podnevnog nagovora koji je objavio Tiskovni ured Svete Stolice, Papa na Cvjetnicu zahvaljuje vjernicima na molitvama za njegovo zdravlje i moli za žrtve rata, siromaštva i prirodnih katastrofa, prisjećajući se i onih koji su izgubili živote u nesreći u Santo Domingu. Novi apel za mir u Ukrajini, Palestini, Izraelu, Demokratskoj Republici Kongo, Mjanmaru, Južnom Sudanu

U Evanđelju Nedjelje muke Gospodnje razmišljamo o Isusu koji hoda prema križu, s osjećajima i srcem djeteta, krhak kao čovjek, ali snažan u predanju Ocu: to su osjećaji koje vjernici moraju učiniti svojima. Danas, 13. travnja, na blagdan Cvjetnice kojim započinje Veliki tjedan, u tekstu nagovora koji je Sveti Otac pripremio za molitvu Anđeoskoga pozdravljenja i koji je objavljen kao i prošlih tjedana, papa Franjo potiče vjernike da im u fizičkoj i moralnoj boli vjera bude ta koja pomaže da se ne prepuste očaju i ogorčenosti, nego da se s njima suoče osjećajući se, poput Isusa, obavijeni brižnim i milosrdnim Očevim zagrljajem.

Sestre i braćo, hvala vam puno na vašim molitvama. U ovom trenutku tjelesne slabosti one mi pomažu da još više osjetim Božju blizinu, suosjećanje i nježnost. Molim i za vas i molim vas da sa mnom povjerite Gospodinu sve one koji pate, osobito one pogođene ratom, siromaštvom ili prirodnim katastrofama.

Molitve za žrtve u Santo Domingu

Papa se također prisjetio žrtava tragičnih nesreća, poput one koja se dogodila u Santo Domingu 8. travnja, gdje je zbog urušavanja krova noćnog kluba prema završnoj procjeni smrtno stradalo 225 osoba, a 189 osoba bilo ozlijeđenih. Sada slijedi bolni zadatak vraćanja tijela njihovim obiteljima.

Neka Bog obdari svojim mirom osobito žrtve urušavanja kluba u Santo Domingu i utješi njihove obitelji.

Poziv na dijalog u Sudanu

Papa Franjo se osvrnuo i na žrtve nevinih koji pate zbog nasilja, koji svojim životima plaćaju danak sukoba koji su vremenski daleko, ali još uvijek aktualni, poput onog u Sudanu, gdje će se za dva dana, 15. travnja, obilježiti druga obljetnica od početka sukoba koji je donio tisuće mrtvih, a milijuni obitelji prisiljeni su napustiti svoje domove.

Patnja djece, žena i ranjivih osoba vapi u nebo i poziva nas na djelovanje. Ponovno pozivam uključene strane da stanu na kraj nasilju i krenu putem dijaloga, a međunarodnu zajednicu da osigura stanovništvu da ne ostane bez osnovne pomoći. Sjetimo se i Libanona, u kojemu je prije pedeset godina počeo tragični građanski rat: neka, uz Božju pomoć, živi u miru i blagostanju.

Molitva za mir u zaraćenim zemljama

Sveti Otac je tekst nagovora zaključio molitvom za mir u mnogim drugim dijelovima svijeta pogođenima krvavim sukobima kao što su napaćena Ukrajina, Palestina, Izrael, Demokratska Republika Kongo, Mjanmar, Južni Sudan te je na kraju sve preporučio milosti i zagovoru Gospe Žalosne.

(Vatican News - fs; md)