Marengo: Papa je ispisao nove stranice za Mongoliju

Ta istočnoazijska zemlja oplakuje smrt pape Franje koji je 2023. bio u apostolskom pohodu glavnom gradu Ulaanbaataru. Papa kao promicatelj novih odnosa sa Svetom Stolicom. Kardinal Marengo: tim putovanjem Papa je osvojio srca ljudi. Khamba Nomun Khan D. Javzandorj, mongolski budistički opat, prikazao ritualnu molitvu za Papinu dušu

Čak i u Mongoliji, u jednom od najudaljenijih i najsiromašnijih dijelova svijeta, smještenoj između Kine i Rusije, smrt pape Franje rastužila je lokalno stanovništvo iako je tamo katolika manje od 1% . “Ali Sveti Otac osvojio je srca ljudi kada je u jesen 2023. posjetio Ulaanbaatar, glavni grad te države. Upravo je predsjednik Republike Ukhnaagiin Khürelsükh prvi uputio izraze sućuti”, rekao je kardinal Giorgio Marengo, apostolski prefekt Ulaanbaatara, u razgovoru za vatikanske medije.

Zajednički plač

Kardinal Marengo istaknuo je da je to povijesno apostolsko putovanje „nova, zlatnim slovima ispisana stranica u odnosima između Mongolije i Svete Stolice. Osim toga“ – dodao je kardinal – „Khamba Nomun Khan D. Javzandorj, mongolski budistički opat, nazvao me te rekao da će prikazati ritualnu molitvu za dušu pape Franje, kao što je to učinio i tijekom njegove nedavne hospitalizacije, nakon što ga je osobno susreo u Vatikanu u siječnju. Također, bivši predsjednik Enkhbayar nedavno je osobno preveo encikliku Fratelli tutti na mongolski jezik, smatrajući da je izuzetno važno prenijeti poruku univerzalnog bratstva koje našem svijetu treba više nego ikad“ – istaknuo je kardinal Marengo.

Nada sve do posljednjeg trenutka

Apostolski prefekt tog malog katoličkog stada od 1400 vjernika s ganućem se prisjetio trenutka kad je saznao za Papinu smrt: „Okupili smo se na uobičajenom susretu na Uskrsni ponedjeljak, zajedno slaveći euharistiju u maloj kapelici našeg Centra za duhovnost, nedaleko od Ulaanbaatara. Razmišljali smo o evanđeoskom odlomku toga dana, nadahnjujući se i riječima koje je Sveti Otac uputio na Uskrs u poruci Urbi et Orbi: „Zlo nije nestalo iz naše povijesti, ostat će do svršetka, ali više nema vlast, nema više moć nad onima koji prihvaćaju milost ovoga dana. […] Sestre i braćo, posebno vi koji ste u boli i tjeskobi, vaš nijemi vapaj je uslišan, vaše su suze skupljene, nijedna nije izgubljena! U Isusovoj muci i smrti Bog je na sebe preuzeo sve zlo svijeta i svojim ga je beskrajnim milosrđem pobijedio.“ Čak je i njegova zadnja javna poruka bila poruka nade!" – zaključio je kardinal.

Smrt ne prevladava

Na kraju je kardinal Marengo istaknuo jedan detalj koji sažima svu ljubav koju Mongolci imaju prema papi Franji: „Kada smo saznali vijest, suze i izgubljeni pogledi izmjenjivali su se na licima vjernika i misionara koji navještaju evanđelje u zemlji Džingis-kana. Međutim, ti muškarci i žene morali su se prepustiti toj nadi koja je jača od smrti, nadi koju je Papa živio do kraja.“

